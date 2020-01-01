В годы войны в Ленинграде все окна нужно было плотно завешивать, чтобы ночью ни одно световое пятно не могло стать ориентиром для немецких летчиков. Впрочем, зимой окна и так занавешивались одеялами — для тепла. Контроль за неукоснительным соблюдением всеми жителями города правил светомаскировки был возложен на ленинградскую милицию. За нарушение режима грозила уголовная ответственность.



Пока в городе еще не отключили электричество (и потом, когда свет уже включили), лампочки в подъездах покрасили в синий цвет, а окна лестничных пролетов — в зеленый. Затемнять приходилось не только дома, но и водоемы. Отстойные бассейны на крупных предприятиях, пруды вблизи важных объектов давали различные блики, которые могли послужить ориентиром для немецкой авиации. Поэтому в такие водоемы засыпался специальный окрашенный порошок. Последний самолет, пытавшийся приблизиться к Ленинграду, был сбит летчиками И. Федотовым и В. Рыбиным 8 марта 1945 года.

