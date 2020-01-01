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Вольная попытка создания хронографа жизни ленинградцев в последний месяц войны

Вольная попытка создания хронографа жизни ленинградцев

в последний месяц войны

В КАЛЕНДАРЬ
9 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: |
Ночью в городе на Неве столбики термометров показывали до +5,6,
днем воздух прогревался до 20,7 градуса.
Свет в окнепомощь врагу!
В воскресенье в Ленинграде продолжились первомайские собрания. Они состоялись в Выборгском, Василеостровском, Фрунзенском, Ленинском, Московском и некоторых других районах города. И все же не ожидание грядущего Первомая, а совсем другое предстоящее событие в этот день будоражило умы ленинградцев. Этим утром «Ленинградская правда» и «Смена» поместили на своих полосах одинаковую, всего в 30 слов заметку:
«Об отмене затемнения в городе Ленинграде. В соответствии с решением Правительства с 30 апреля с. г. в г. Ленинграде отменяется затемнение и разрешается нормальное освещение улиц, жилых домов и других зданий».
Как будет разъяснено по радио, решение об отмене затемнения распространяется также на Петродворец, Пушкин и Колпино. В Кронштадте (стратегический, военный объект) режим затемнения и светомаскировки пока что сохраняется.
«В Москве и Ленинграде отменили режим затемнения и светомаскировки и разрешили ввести нормальное освещение улиц, жилых домов и других зданий… Собкор "Правды" из Ленинграда передает: "Почти полторы тысячи дней Ленинград по вечерам погружался в темноту. Высокая дисциплинированность жителей спасла от вражеской бомбежки много важных объектов и зданий, имеющих большую архитектурную и историческую ценность". В Ленинграде включат более 11 тыс. фонарей, засверкают огнями сотни тысяч окон ленинградских зданий. Еще около тысячи фонарей зажгут на больших магистралях...»

Ист. — «Правда», 29 апреля 1945 года.
В годы войны в Ленинграде все окна нужно было плотно завешивать, чтобы ночью ни одно световое пятно не могло стать ориентиром для немецких летчиков. Впрочем, зимой окна и так занавешивались одеялами — для тепла. Контроль за неукоснительным соблюдением всеми жителями города правил светомаскировки был возложен на ленинградскую милицию. За нарушение режима грозила уголовная ответственность.

Пока в городе еще не отключили электричество (и потом, когда свет уже включили), лампочки в подъездах покрасили в синий цвет, а окна лестничных пролетов — в зеленый. Затемнять приходилось не только дома, но и водоемы. Отстойные бассейны на крупных предприятиях, пруды вблизи важных объектов давали различные блики, которые могли послужить ориентиром для немецкой авиации. Поэтому в такие водоемы засыпался специальный окрашенный порошок. Последний самолет, пытавшийся приблизиться к Ленинграду, был сбит летчиками И. Федотовым и В. Рыбиным 8 марта 1945 года.

Стрелять больше не будут
Из дневниковых записей Матвея Львовича Фролова (1914–1995; советский и российский радиожурналист, основатель корпункта Всесоюзного радио в блокадном Ленинграде):
«29 апреля 1945… Наши артиллеристы теперь штурмуют кварталы Берлина. А Ленинград, ставший тыловым городом, строится, ленинградцы возрождают его.

...Концертный зал Филармонии всегда переполнен публикой. В Публичной библиотеке вставили стекла, и теперь снова открыт читальный зал. Сад отдыха готовится к летнему сезону.

Сегодня я зашел в детский сад № 15 на Садовой. Зажили раны у заведующей детским садом Марии Николаевны Нисневич. Семилетний Витя Власов, который два года назад находился в комнате, развороченной снарядом, рассказал о том, что пришлось ему пережить во время обстрела.

— А сейчас мы готовимся к празднику, приходите к нам. Стрелять больше не будут...»

Цит. по: М. Фролов. «И снова к микрофону выхожу...» Л., 1979
Матвей Львович Фролов (1914–1995; советский и российский радиожурналист, основатель корпункта Всесоюзного радио в блокадном Ленинграде)
Свои, кровные на армию
«Трудящиеся Ленинграда, верные традициям питерских пролетариев, несмотря на трудные условия жизни, связанные с блокадой города, внесли за годы войны в фонд обороны свыше 283 миллионов рублей наличными деньгами, 22 килограмма золота, 647 килограммов серебра и на 156 миллионов рублей облигаций государственных займов».

Это цитата из статьи «Народ помогает Красной армии», опубликованной в это воскресенье в «Ленинградской правде».
Автор публикации — Александр Смирнов, начальник городского Управления Гострудсберкасс и госкредита. «Участвуя своими денежными средствами в военных расходах государства, — акцентирует Смирнов, — трудящиеся Советского Союза снова и снова демонстрируют перед всем миром свою пламенную любовь к матери-Родине, безграничную преданность партии Ленина-Сталина, непоколебимое стремление как можно скорее добиться окончательной победы над врагом».
Коллектив сотрудников сберегательных касс, фото до начала войны Фото: ПАО Сбербанк
Коллектив сотрудников сберегательных касс после войны. Фото: ПАО Сбербанк
В Ленинграде до войны работали 222 сберкассы. В июле 1941 года их количество сократилось до 108, а с 10 июля 1942 года — до 50. В штате, понятное дело, работали преимущественно женщины. Главный офис (центральная касса Ленинграда) находился по адресу: наб. канала Грибоедова, 30/32. После того как в июле 1941 года ушел на фронт добровольцем начальник Управления Гострудсберкасс Виктор Иванович Карабеков, работу возглавил 36-летний Александр Николаевич Смирнов, который оставался на этом посту всю войну.
Ленинградцы отдавали часть своей зарплаты, жертвовали сбережения и драгоценности, выходили на воскресники, чтобы заработать деньги на постройку танков и самолетов. Рядовые солдаты и матросы во время войны получали 12 рублей в месяц — столько стоил килограмм говядины в государственных розничных ценах 1941 года. Казалось бы, немного, однако в масштабах страны любые пожертвования складывались в весьма существенную сумму. К тому же от зарплаты отказывался также и офицерский состав, а оклад, к примеру, младшего лейтенанта в зависимости от рода войск доходил до 600 рублей.
Профессор-десятитысячник
За годы войны юным ленинградцам необычайно полюбился известный всему городу лектор, популяризатор естественно-научных знаний (в первую очередь в области географии и космогонии) Василий Иосифович Прянишников. Еще с начала 1920-х этот немного чудаковатый профессор-астроном активно совмещал научную деятельность с лекторской. Прекрасно знали его и по выступлениям в знаменитом на всю страну ленинградском Доме занимательной науки (ДЗН).

Ист: ru.wikipedia.org
Прянишников Василий Иосифович (1890–1980). Астроном, профессор, популяризатор занимательной науки в области географии и космогонии. Преподавал в Ленинградском высшем военно-морском училище им. Фрунзе. Один из основателей первого в мире Дома занимательной науки (ДЗН) в Ленинграде. Спроектировал блокадные гномоны или солнечные часы на Васильевском острове. Автор книг: «Занимательное мироведение» (1935), «Занимательная беседа о винтовке» (1945), «Занимательная астрономия в школе» (1970) и многих других. За всю свою лекторскую деятельность прочитал свыше 20 тысяч научно-популярных лекций (в т. ч. в Планетарии). Почетный член Всесоюзного астрономо-геодезического общества.
Блокадные гномоны или солнечные часы на Васильевском острове. Ист: ru.wikipedia.org
В блокадные годы Прянишников читал лекции в общежитиях рабочей молодежи, на заводах и фабриках, в воинских частях, на кораблях Балтийского флота. В последних числах апреля 1945 года Василий Иосифович побывал в гостях у учеников ремесленного училища № 12. И, как сообщила «Ленинградская правда», это была юбилейная, десятитысячная лекция ученого-популяризатора. Тогда, по окончании лекции, торжественно огласили решение Горкома ВЛКСМ о награждении В. О. Прянишникова почетной грамотой.

Ист: ru.wikipedia.org
Дом занимательной науки (ДЗН) открылся на Фонтанке, 34 (Фонтанный дом), 15 октября 1935 года. Научным руководителем ДЗН был выдающийся популяризатор науки Яков Перельман (скончался от общего истощения, вызванного голодом, в блокадном Ленинграде в марте 1942 года). ДЗН просуществовал вплоть до начала войны, закрыт 29 июня 1941 года. Многие сотрудники ушли на фронт. Считается, что во время блокады экспозиция ДЗН была полностью уничтожена.

«Далёкие страны,
Исчезнувший лес,
И недра далёкой Сибири
Вам будут показаны
В Доме чудес,
Фонтанка, 34»
Спортивная жизнь
В Москве завершились финальные соревнования командного первенства СССР по боксу. 1-е место завоевала команда Тбилиси, на 2-м — сборная Москвы, на 3-м — Таллина, на 4-м — Ленинграда.
Газета «Смена» сообщает:

«Победитель Кубка СССР 1944 года по футболу ленинградская команда "Зенит" на днях встретилась в товарищеском матче с сильнейшей командой Украины — киевским "Динамо". После острой борьбы финальный свисток судьи зафиксировал победу "Зенита" со счетом 2:1».
Следующая, уже официальная игра «Зенита» с киевским «Динамо» состоится 13 июня, в рамках 5-го тура чемпионата СССР по футболу. Тогда, на ленинградском стадионе «Динамо», в присутствии 10 тысяч зрителей победу со счетом 2:0 вновь одержит «Зенит».
Текст подготовил: Игорь Шушарин.
Верстка и дизайн: Светлана Григошина.
Фото из открытых источников и личного архива автора.

29.04.2020
28 АПРЕЛЯ/1945
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