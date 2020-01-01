«...Англо-американские армии, под командованием генерала Эйзенхауэра, встретились с советскими войсками там, где они предполагали встретиться, — в сердце нацистской Германии. Силы врага разрезаны на две части. Это не есть еще час окончательной победы в Европе, но этот час, час для наступления, для которого так долго трудились и о чем молились весь американский народ, все британские народы и весь советский народ, приближается.



Союз нашего оружия в сердце Германии имеет для всего мира значение, которое мир не оставит незамеченным. Он означает, во-первых, что последняя, слабая, отчаянная надежда Гитлера и его разбойничьего правительства уничтожена. Общий фронт и общее дело держав, являющихся союзниками в этой войне против тирании и бесчеловечности, были продемонстрированы в их делах, как задолго до этого они были продемонстрированы в их решимости. Ничто не может разделить или ослабить наших закаленных армий довести победоносное решение их задач до окончательного триумфа союзников в Германии.



Во-вторых, соединение наших сил в этот момент показывает нам самим и всему миру, что сотрудничество наших народов в деле мира и свободы является эффективным сотрудничеством, могущим успешно преодолевать величайшие трудности кампании, величайшей из всей военной истории. Народы, которые могут вместе разрабатывать планы и вместе сражаться плечом к плечу, перед лицом таких препятствий расстояния, языка и затруднений связи, какие преодолевали мы, могут вместе жить и вместе работать в общем деле организации мира для мирного времени.



Наконец, никакими словами нельзя было бы воздать такую дань уважения мужеству и решимости Франклина Рузвельта, какой является этот великий триумф союзного оружия и союзной стратегии, и этот триумф мог быть достигнут только благодаря настойчивости и мужеству сражающихся солдат и моряков союзных стран. Но до тех пор, пока наши враги окончательно не разбиты в Европе и на Тихом океане, не должно быть ослабления усилий в тылу, направленных на поддержание наших героических солдат и моряков, так как мы все знаем, что не будет передышки на боевых фронтах».

