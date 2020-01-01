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Вольная попытка создания хронографа жизни ленинградцев в последний месяц войны

Вольная попытка создания хронографа жизни ленинградцев

в последний месяц войны

В КАЛЕНДАРЬ
10 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: |
Ночью в городе на Неве столбики термометров показывали до +2,0,
днем воздух прогревался до 14,6 градуса
Друзья мои, прекрасен наш союз!
Плакат «Окно ТАСС».
  • Окна ТАСС – агитационные плакаты, выпускавшиеся Телеграфным агентством Советского Союза в годы войны. Первый выпуск датируется 27-м июня 1941 года. Коллектив «Окон ТАСС» составлял 130 художников и 80 сочинителей текстов, работавших в три смены. Средний срок готовности плаката составлял сутки, в экстренных случаях – около 4-х часов. За годы войны плакатисты «Окон» создали более 1250 работ.
Этим утром на передовицах всех центральных газет — обращение Верховного Главнокомандующего маршала Советского Союза И. В. Сталина к Красной армии и войскам союзников:
«От имени советского правительства я обращаюсь к вам, командиры и бойцы Красной армии и армий наших союзников. Победоносные армии союзных держав, ведущих освободительную войну в Европе, разгромили германские войска и соединились на территории Германии. Наша задача и наш долгдобить врага, принудить его сложить оружие и безоговорочно капитулировать. Эту задачу и этот долг перед нашим народом и перед всеми свободолюбивыми народами Красная армия выполнит до конца. Приветствую доблестные войска наших союзников, стоящие теперь на территории Германии плечом к плечу с советскими войсками и преисполненные решимости выполнить свой долг до конца».
Из опубликованного в тот же день текста обращения премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля:
«...После долгих походов, тяжких трудов и побед на суше и на морях, пройдя через многие поля сражений, армии великих союзников пересекли Германию и обменялись рукопожатиями. Теперь их задачей будет уничтожение всех остатков германского военного сопротивления, искоренение нацистской власти и подчинение гитлеровского государства. Для этой цели имеются достаточные силы, и мы встретились в преданной и победоносной дружбе и с непоколебимой решимостью выполнить нашу задачу и наш долг. Вперед на врага...»
Из опубликованного в тот же день текста обращения президента США Гарри Трумэна:
«...Англо-американские армии, под командованием генерала Эйзенхауэра, встретились с советскими войсками там, где они предполагали встретиться, — в сердце нацистской Германии. Силы врага разрезаны на две части. Это не есть еще час окончательной победы в Европе, но этот час, час для наступления, для которого так долго трудились и о чем молились весь американский народ, все британские народы и весь советский народ, приближается.

Союз нашего оружия в сердце Германии имеет для всего мира значение, которое мир не оставит незамеченным. Он означает, во-первых, что последняя, слабая, отчаянная надежда Гитлера и его разбойничьего правительства уничтожена. Общий фронт и общее дело держав, являющихся союзниками в этой войне против тирании и бесчеловечности, были продемонстрированы в их делах, как задолго до этого они были продемонстрированы в их решимости. Ничто не может разделить или ослабить наших закаленных армий довести победоносное решение их задач до окончательного триумфа союзников в Германии.

Во-вторых, соединение наших сил в этот момент показывает нам самим и всему миру, что сотрудничество наших народов в деле мира и свободы является эффективным сотрудничеством, могущим успешно преодолевать величайшие трудности кампании, величайшей из всей военной истории. Народы, которые могут вместе разрабатывать планы и вместе сражаться плечом к плечу, перед лицом таких препятствий расстояния, языка и затруднений связи, какие преодолевали мы, могут вместе жить и вместе работать в общем деле организации мира для мирного времени.

Наконец, никакими словами нельзя было бы воздать такую дань уважения мужеству и решимости Франклина Рузвельта, какой является этот великий триумф союзного оружия и союзной стратегии, и этот триумф мог быть достигнут только благодаря настойчивости и мужеству сражающихся солдат и моряков союзных стран. Но до тех пор, пока наши враги окончательно не разбиты в Европе и на Тихом океане, не должно быть ослабления усилий в тылу, направленных на поддержание наших героических солдат и моряков, так как мы все знаем, что не будет передышки на боевых фронтах».
Черчилль, Трумэн и Сталин. Потсдамская конференция. 17 июля 1945 года. Ист. фото – twitter.com
Мы знали, что эти дни наступят
«Ленинградская правда» публикует эмоциональные слова народной артистки СССР, лауреата Сталинской премии, депутата Верховного Совета СССР 1-го созыва Екатерины Павловны Корчагиной-Александровской (1874–1951):
«Мы знали, что эти дни наступят. Мы долго их ждали. Мы рисовали в своем воображении картину того, как это будет, как придут к нам дни Победы. Но даже самые радужные наши мечты оказались бледнее той реальной картины, разгрома гитлеровской Германии, которую предначертал гений Сталина и которую с восхищением мы сейчас наблюдаем.

События следуют одно за другим с ошеломляющей стремительностью. За ними трудно угнаться мыслью, их невозможно сразу пережить сердцем. Еще вчера мы ликовали по поводу окружения Берлина плотным кольцом наших доблестных войск. Сегодня мир слушает слова трех руководителей великих держав о соединении союзных армий и рукоплещет единому нерушимому союзу правды и справедливости».
Самолет Корчагиной-Александровской

В годы войны Екатерина Павловна купила на личные средства боевой самолет, на котором воевал летчик 14-го гвардейского авиаполка капитан Виктор Тимофеевич Калмыков. На борту истребителя была надпись: «За Родину! От народной артистки СССР Корчагиной-Александровской».

К ноябрю 1944 года помощник командира по воздушно-стрелковой службе 29-го гвардейского истребительного авиационного полка (324-я истребительная авиационная дивизия, 7-я воздушная армия, Карельский фронт) гвардии майор В. И. Калмыков совершил около 250 боевых вылетов (включая И-153 и Ил-2), провёл около 25 воздушных боёв, в которых сбил лично 8 самолётов противника (14 ноября 1944 года полк исключён из действующей армии и боевой работы больше не вёл). Воевал на Ленинградском, Западном и Карельском фронтах.

Ист. — «Советские асы. 1936–1953»

Самохвалов А.Н. Портрет народной артистки СССР Е.П. Корчагиной
Ист: Русский музей: виртуальный филиал
Летчик-истребитель Виктор Калмыков возле своего самолета. Снимок 1942 года.
Навстречу Первомаю
«Трудящиеся города Ленина приходят ко дню 1 Мая с большими производственными успехами. Машиностроительный завод имени Карла Маркса досрочно завершил апрельскую программу. Коллектив Балтийского судостроительного завода им. Орджоникидзе выполнил месячный план по всем показателям еще 26 апреля. Коллектив обувной фабрики "Скороход" апрельскую программу закончил 25 апреля...»

Ист. — «Правда», 28 апреля 1945 года
О работе предприятий и транспорта в дни 1 и 2 мая
«1. В дни 1 и 2 мая 1945 года, являющиеся нерабочими днями, работа должна производиться:
а) на непрерывно действующих предприятиях, в которых перерыв работы невозможен по производственно-техническим условиям или в силу необходимости обслуживания нужд населения;
б) на ремонтных работах, которые вызываются производственной необходимостью, а также на лесосплаве и погрузочно-разгрузочных работах, связанных с работой железнодорожного и водного транспорта и грузового трамвая.

2. Разрешить соответствующим организациям и ведомствам производить в дни 1 и 2 мая 1945 года работы по отгрузке и разгрузке угля, торфа и дров.

3. Список предприятий и цехов, в которых должна производиться работа в дни 1 и 2 мая 1945 года, устанавливается народными комиссариатами, а по предприятиям областного и городского подчинения — соответствующими отделами исполкомов областных и городских Советов депутатов трудящихся.

4. Обязать Ленэнерго произвести на электростанциях в дни 1 и 2 мая 1945 года профилактический ремонт энергетического оборудования, обеспечив в эти дни выработку электрической энергии на уровне, необходимом лишь для выполнения ремонтных работ и технологических нужд предприятий».

Ист. — «Ленинградская правда»
Подготовка троллейбусов к запуску. Окраска отремонтированных троллейбусов. весна 1945 г.
Блокадный подвиг энергетиков
8 сентября 1941 года замкнулось кольцо блокады Ленинграда и подвоз топлива к городским энергетическим станциям почти прекратился. Часть оборудования «Ленэнерго» была демонтирована и отправлена в тыл для энергоснабжения эвакуированных предприятий. Многие ленинградские энергетики ушли на фронт, а оставшиеся продолжали работу в условиях голода и холода, по мере сил обеспечивая людей светом.

На фронтах и в самом Ленинграде погибли от бомбежек и артобстрелов 176 работников «Ленэнерго». Еще 1654 умерло, не пережив лишений блокады. С начала войны и до полного снятия блокады на предприятия городской энергосистемы было сброшено более 300 фугасных бомб весом от 50 до 1000 кг, свыше 1000 зажигательных бомб и около 3000 артиллерийских снарядов калибром от 8 до 12 дюймов. Был причинен значительный ущерб зданиям, сооружениям, оборудованию, сетям – в общей сложности оказались утеряны 2/3 довоенной мощности «Ленэнерго». И все же предприятие продолжало снабжать электрической энергией осажденный город. И хотя в конце 1941-начале 1942 года из-за отсутствия топлива подача электроэнергии потребителям резко сократилась, ни на один день не прекращалось энергоснабжение ленинградских хлебозаводов, госпиталей, правительственных зданий.

23 сентября 1942 года, благодаря самоотверженной работе энергетиков и оригинальному техническому решению – прокладке кабеля по дну Ладожского озера, энергетическая блокада Ленинграда была прорвана, и город получил электроэнергию Волховской ГЭС. Это позволило включить в сеть большую группу заводов и даже дать свет в квартиры жителей Ленинграда. Зимой 1943 года на льду Ладоги была сооружена «Ледовая линия» протяженностью около 30 километров, позволившая значительно увеличить пропускную способность Ладожской электропередачи.

В память о героическом подвиге ленинградских энергетиков на одной из стен Мемориального Пискаревского кладбища установлена гранитная плита.
Ист.фото – lenenergo.ru
Да будет свет!
Постановлением Государственного комитета обороны от 28 апреля 1945 года в Москве и Ленинграде отменяется режим затемнения. На следующий день центральная «Правда», комментируя это, безусловно, судьбоносное для города Ленина событие, напишет: «...Почти полторы тысячи дней Ленинград по вечерам погружался в темноту. Высокая дисциплинированность жителей спасла от вражеской бомбежки много важных объектов и зданий, имеющих большую архитектурную и историческую ценность...»
Плакат времен войны
Текст подготовил: Игорь Шушарин.
Верстка и дизайн: Светлана Григошина.
Фото из открытых источников и личного архива автора.

28.04.2020
27 АПРЕЛЯ/1945
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