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Вольная попытка создания хронографа жизни ленинградцев в последний месяц войны

Вольная попытка создания хронографа жизни ленинградцев

в последний месяц войны

В КАЛЕНДАРЬ
12 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: |
Ночью в городе на Неве столбики термометров показывали до +1,3,
днем воздух прогревался до 7,3 градуса
БЕРЛИН ОКРУЖёН!
В этот день центральные «Правда» и «Известия» вышли с передовицей «Берлин окружён!»
«Берлин окружён советскими войсками. Эта весть молнией облетит весь земной шар, вызовет новую волну восхищения доблестью и искусством Красной армии, породит в сердцах советских людей чувство ещё большей благодарности своей армии-освободительнице, ещё большую любовь к гениальному полководцу и вождю трудящихся товарищу Сталину.

Раздавшийся вчера в Москве радостный салют явился торжественным отзвуком грохота тысяч советских орудий, разящих врага вокруг Берлина и на улицах германской столицы. Берлинская операция вызывает изумление современников, она будет привлекать самое пристальное внимание историков. Красная армия на протяжении последних лет поражает мир невиданными еще по размаху и эффекту военными операциями. Поход к Берлину венчает золотой список побед советского оружия.

Бесчисленные преграды стояли на пути наступающих. Дорогу на Берлин преграждали линии железобетонных укреплений и полевые оборонительные рубежи. Каждый метр земли был прикрыт сталью, бетоном и огнём. Каждый город, каждый хутор, любой лесок и речушка были укреплены и превращены гитлеровцами в опорные пункты обороны. На защиту восточных подступов столицы германское командование стянуло лучшие дивизии. Гитлер истерично издавал приказ за приказом, требуя стоять до последнего солдата. "Наши линии укреплений должны быть неприступными", — вопил кровавый людоед. Чрезвычайные отряды эсэсовцев получили предписание расстреливать всех отступающих.

Ничто не помогло! Осуществляя замысел Верховного Главнокомандования, советские войска могучими таранными ударами раздробили оборону противника и рванулись вперёд. Еще в начале февраля войска 1-го Белорусского фронта завоевали плацдарм на западном берегу Одера, того самого Одера, который немцы называли "рекой германской судьбы". Получив приказ Верховного Главнокомандования, войска фронта перешагнули через реку и, оттолкнувшись от плацдарма, совершили гигантский прыжок к Берлину. Часть наших сил ворвалась в город и завязала уличные бои. Другие же соединения устремились дальше на запад и, повернув к югу, перерезали все пути, ведущие из столицы Германии на запад...»

Ист. — «Правда», № 99, 26 апреля 1945 года
Кузнецов прошелся по главкам
В эти дни в Москве, в Верховном Совете (на тот момент состоял из двух палат: Совет Союза и Совет Национальностей) продолжается обсуждение бюджета СССР на 1945 год.

В своем выступлении на Совете Союза депутат-ленинградец Алексей Кузнецов (1-й секретарь Ленинградского обкома и горкома партии), рассказывая о том, как город на Неве возвращается к мирной жизни, в частности, озвучил, что более 70 тысяч ленинградцев в период зимы 19441945 годов обучились профессии строителя в дополнение к той, которой уже обладали: «Рабочие, служащие, интеллигенция восстановление города стало кровным делом всех его жителей».

В ходе доклада Кузнецов также высказал критику в адрес ряда народных комиссариатов (наркоматов), которые, по его мнению, не справляются с работой: «Топливоснабжение Ленинграда в первом квартале этого года происходит с перебоями, вызывающими напряжение в работе промышленности и городского хозяйства. Между тем Главнефтеснаб и Главснабуголь это, видимо, мало беспокоит».

Алексей Кузнецов, снимок времен войны. Фотограф – Борис Кудояров. Ист. фото – russiainphoto.ru
Дважды герой Василий Мыхлик
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1945 года 566-й Солнечногорский Краснознаменный военно-транспортный авиационный полк был награжден орденом Кутузова III-й степени.

За годы войны тринадцать летчиков этого полка стали Героями Советского Союза, а майор В. И. Мыхлик был удостоен этого высокого звания дважды. Для нашего ленинградского хронографа Василий Ильич Мыхлик примечателен тем, что летал на Ил-2 с надписями на фюзеляже «За Ленинград» и «Месть за Христенко» (летчик эскадрильи, погибший в начале 1944 года). Фотографии этого самолета в свое время облетели весь мир.
Майор В. И. Мыхлик
Мыхлик Василий Ильич (1922–1996). Дважды Герой Советского Союза, полковник. Родился в селе Солдатское Казанковского района Николаевской области. Окончил среднюю школу в г. Кривой Рог. Службу в армии начал в 1940 году курсантом 1-го Вольского авиатехнического училища имени Ленинского комсомола, которое окончил в сентябре 1941 года.

В годы войны прошел переподготовку и стал летчиком-штурмовиком. С мая 1943-го — в действующей армии. Проходил службу в 566-м штурмовом авиационном полку 277-й штурмовой авиационной дивизии: был командиром звена, эскадрильи, штурманом полка. К августу 1944-го совершил 105 боевых вылетов на штурмовку войск противника и его укрепленных пунктов. Нанес при этом противнику большой урон в живой силе и технике. Воевал на Западном, Брянском, Ленинградском и 3-м Белорусском фронтах. За образцовое выполнение боевых заданий командования, мужество, отвагу и героизм Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 года штурману 566-го штурмового авиационного полка 277-й штурмовой авиационной дивизии 13-й воздушной армии старшему лейтенанту Василию Ильичу Мыхлику было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Став командиром эскадрильи в том же полку, капитан Мыхлик к марту 1945 года совершил еще 82 боевых вылета. 29 июня 1945 года за новые подвиги, совершенные на фронте и дающие право на получение звания Героя Советского Союза, удостоен второй медали «Золотая Звезда». После Великой Отечественной войны продолжал службу в Военно-воздушных силах. В 1951 году окончил Краснознаменную Военно-воздушную академию, до 1966 года служил в Советской армии. После увольнения из ВС жил и работал в Москве.

Ист. — http://www.warheroes.ru
Даешь турбину для сталиногорцев!
26 апреля Ленинградский металлический завод имени Сталина завершил капитально-восстановительный ремонт второй турбины для Сталиногорской (с 1961-го — Новомосковской) ГРЭС:
«Завод им. Сталина выполнил апрельскую программу. На стенде стоит уже готовая к отправке паровая турбина мощностью 50 000 киловатт. Это вторая турбина для Сталиногорской ГРЭС. Правительство запланировало ее выпуск во втором квартале нынешнего года. Стахановцы завода решили восстановить турбину в апреле. На пять дней раньше срока они выполнили свои обязательства».

Ист. — «Ленинградская правда»
От кирки до турбины

Ленинградский металлический завод имени И. В. Сталина (ныне АО «ЛМЗ»; с 2004 года — филиал ОАО «Силовые машины») был создан на базе Петербургского металлического завода, основанного в 1857 году купцом Растеряевым. Свое громкое, ко многому обязывающее имя получил в год 50-летия Сталина.

С начала 1920-х основным профилем завода становится турбостроение. Весной 1923 года в его цехах приступили к сборке узлов первой советской турбины, а год спустя из заводских ворот вышли первые агрегаты — паровая и водяная. Далее, всего за три года таковых здесь было изготовлено 30 паровых и 35 водяных, а в конечном итоге ЛМЗ им. Сталина обеспечил выполнение почти трети (!) ленинского плана ГОЭЛРО. Именно благодаря ленинградскому заводу незадолго до войны Советский Союз не только решил стратегическую задачу по импортозамещению в сфере турбостроения, но и вышел на 2-е место в Европе по объему выпуска паровых турбин. (К слову, самая мощная на тот момент в Европе мощностью 100 МВт была изготовлена именно на ЛМЗ, она предназначалась как раз для Сталиногорской ГРЭС, но с началом войны была перебазирована в Челябинск.) Самые большие в мире гидравлические турбины также были изготовлены здесь, в довоенном Ленинграде.
Первая паровая турбина ОК-20 мощностью 2000 кВт. Ист. фото – energybase.ru
В годы войны основное производство завода им. Сталина было эвакуировано на Урал. Первой военной продукцией ЛМЗ в осажденном Ленинграде стали кирки, ломы, лопаты, колючки-звездочки для прокола покрышек автомашин, винтовочные штыки. Но уже осенью 1941-го в связи с тем, что Кировский завод стал прифронтовым, на Металлический было переведено производство танков.
Производство тяжелых танков КВ-1 на заводе имени И. В. Сталина. 1942 г.
За годы войны ЛМЗ изготовил десятки и отремонтировал сотни тяжелых танков, несколько бронепоездов, выпустил сотни тысяч снарядов и мин. В 1942 году силами специалистов заводов «Электросила» и ЛМЗ была отремонтирована гидротурбина пострадавшей от бомбежек Волховской ГЭС, и 23 сентября по кабелю, проложенному по дну Ладожского озера, в Ленинград пошел ток от восстановленной станции. В 1944-м правительство приняло решение о возобновлении производства на площадках завода им. Сталина паровых и гидравлических турбин. Год спустя за образцовое выполнение заказов Ленинградского фронта ЛМЗ был награжден орденом Ленина.
ЛМЗ«Ленинградский металлический «Зенит»
Ленинградский-петербургский футбольный клуб «Зенит» ведет свою родословную от физкультурного кружка Ленинградского металлического завода (ЛМЗ) имени Сталина. Именно на этом заводе весной 1925 года были организованы футбольные команды, которые и стали прародителями нынешнего «Зенита», официальной датой рождения которого ныне принято считать 25 мая 1925 года.

Подробнее о том, как на базе ЛМЗ создавался ФК «Зенит», можно прочесть здесь https://w.fc-zenit.ru/club/zenit_history/history_1/
Шоферский слёт
В этот четверг в Ленинградском доме Красной армии им. С. М. Кирова продолжил свою работу фронтовой слёт автомобилистов и дорожников. Многие из шоферов, прибывших на мероприятие, самоотверженно выполняли в период боев за город Ленина ответственные задания командования, под ожесточенным вражеским огнем доставляли на передовую боеприпасы и продовольствие, вывозили с поля боя раненых в самые тяжелые месяцы осады Ленинграда, героически работали на Дороге жизни.
Как писала в те дни газета «На страже Родины», «перед личным составом дорожных частей стоит задача организовать тщательный и повседневный уход за фронтовыми дорогами, за состоянием мостов, образцово наладить службу регулирования. Первейшая задача военных водителей — еще более повышать дисциплину движения по фронтовым дорогам, по городским магистралям, настойчиво изучать автотехнику, умело ее эксплуатировать.
Вспоминает Александр Федорович Оськин: «Как говорится: чем дальше от войны, тем больше героев. Но я не считаю себя героем. Всю войну прослужил в 38-м отдельном автомобильном полку рядовым шофером. В атаки с автоматом не ходил, а подвозил на передовую боеприпасы, бензин, солдат, а обратно — раненых, убитых… Считаю, потому и жив остался...

Везли нас, студентов. А куда? Мы и сами не знали. Везли в "телятнике", так тогда вагончик-теплушка назывался. Никто нам ничего не говорил. И вот конечная, стоп — приехали. Смотрим, оглядываемся — Орловская область, город Жиздра. Я хотя десять лет в школе проучился, но про такой город и не слыхал никогда. И вот здесь нас (наверное, решили, что раз студент, то хоть что-то в голове уже есть) стали учить на шоферов. Шесть месяцев учили, а на права мы уже в Москве сдавали. Но там уже никто особо и не придирался — сдал, не сдал. Говорили, мол, черт с тобой, сам потом на фронте доучишься…

Попал я в автомобильный полк. ЗИС-5 и ГАЗ-2а ("полуторка") — вот на этих машинах мы, в основном, всю войну и отпахали. Под конец, правда, американцы нам что-то подбросили по лендлизу, но их техника по нашим дорогам постоянно сыпалась. Наша, советская, она надежнее была… Мои фронтовые дороги: сначала битва под Москвой, потом Вязьма, Минск, Литва (Вильнюс, Каунас), 3-й Белорусский фронт, взятие Кёнигсберга. Затем нашему автомобильному полку пришлось побывать в Берлине и участвовать в войне с Японией».


Ист. — М. Сапего, И. Шушарин «Про Ундозерское жизнеописание», СПб, 2007

Александр Федорович Оськин (1922–2012; фронтовой шофер, ленинградец)
снимок 2010 года. ист.фото – И. Шушарин ​
Дядя Муля
Этим вечером в Большом зале Ленинградской филармонии состоялся второй сольный концерт лауреата Всесоюзного конкурса мастеров художественного слова Эммануила Каминки. В блистательном исполнении актера ленинградцы услышали рассказы Мопассана, О. Генри и Марка Твена.
Э. Каминка
Каминка Эммануил Исаакович (1902–1972). Родился в Харькове, в интеллигентной еврейской семье. Получил хорошее образование. В 1920 году поступил в театральную студию при Харьковском театре драмы. В 1924-м переехал в Москву, служил в Замоскворецком театре, а затем в театре «Комедия» (бывший театр Корша). Одновременно начал выступать на эстраде с фельетонами и юмористическими рассказами.

В 1930 году окончательно перешел на эстраду. Первый сольный вечер актера состоялся в Малом зале Московской консерватории, где Каминка читал «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» Н. Гоголя. Зарекомендовал себя как великолепный рассказчик-повествователь и мастер слова, превращавший свои выступления, по сути, в театр одного актера. За сорок лет работы на сцене подготовил 15 сольных программ, в общей сложности читал в концертах (причем на память!) более 120 отдельных произведений (классических рассказов, новелл, фельетонов). Одним из первых на советской эстраде начал читать со сцены произведения Шолом-Алейхема, Бунина, Куприна...
Вспоминает Александр Анатольевич Ширвиндт (советский и российский актёр, театральный режиссёр, педагог; народный артист РСФСР):

«...Сейчас художественное слово, к сожалению, уходящая профессия, хотя есть люди, которые до сих пор на этом держатся. Но в основном то, что читают с эстрады наши артисты и сатирики, это фельетончики и миниатюры, а раньше на сцене блистали замечательные мастера художественного слова. Была целая плеяда потрясающих чтецов — Яхонтов, Журавлев, Аксенов, Кочарян, исполнявших произведения классиков литературы. Например, Эммануил Каминка, который для меня был просто дядя Муля, обладал компьютерным мозгом и выучивал наизусть вот такие тома. <...> Дядя Муля Каминка занимал пост заместителя секретаря партийной организации Московской филармонии. Когда потянулся эмиграционный поток на Запад, который начался с музыкантов и артистов, то их сразу стали поносить и клеймить. В филармонии после каждого заявления об отъезде собиралось партбюро, осуждало, выгоняло из партии, кто в ней состоял, но процесс этот все равно увеличивался день от дня. И вот однажды, когда клеймили очередного беглеца, Каминка сказал: «Сейчас мы в узком кругу партбюро, и я хочу, пока никого нет, спросить. Мы тут осуждаем и изгоняем отщепенцев, людей, которые предают родину. А как вы думаете, тех, кто остается, мы как-то поощрять будем?»

Ист. — «Огонек», 03.06.2003

Александр Анатольевич Ширвиндт (советский и российский актёр, театральный режиссёр, педагог; народный артист РСФСР)
wikipedia.org
Современники вспоминают, что помимо особо любимых Каминкой произведений Чехова, Марка Твена, Джерома К. Джерома и Шолом-Алейхема, артист высоко ценил рассказы Зощенко и блестяще исполнял их со сцены. К сожалению, после выхода в 1946 году приснопамятного постановления ЦК «О ленинградских журналах "Звезда" и "Ленинград"», в котором давалась уничтожающая оценка творчества Анны Ахматовой и Михаила Зощенко, Эммануил Исаакович был вынужден убрать из своего репертуара произведения Михаила Михайловича. По иронии судьбы, именно на следующий после выхода «антизощенского» постановления ЦК год Каминка удостоился звания «Заслуженный артист РСФСР».
Текст подготовил: Игорь Шушарин.
Верстка и дизайн: Светлана Григошина.
Фото из открытых источников и личного архива автора.

26.04.2020
25 АПРЕЛЯ/1945
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