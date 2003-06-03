Вспоминает Александр Федорович Оськин: «Как говорится: чем дальше от войны, тем больше героев. Но я не считаю себя героем. Всю войну прослужил в 38-м отдельном автомобильном полку рядовым шофером. В атаки с автоматом не ходил, а подвозил на передовую боеприпасы, бензин, солдат, а обратно — раненых, убитых… Считаю, потому и жив остался...



Везли нас, студентов. А куда? Мы и сами не знали. Везли в "телятнике", так тогда вагончик-теплушка назывался. Никто нам ничего не говорил. И вот конечная, стоп — приехали. Смотрим, оглядываемся — Орловская область, город Жиздра. Я хотя десять лет в школе проучился, но про такой город и не слыхал никогда. И вот здесь нас (наверное, решили, что раз студент, то хоть что-то в голове уже есть) стали учить на шоферов. Шесть месяцев учили, а на права мы уже в Москве сдавали. Но там уже никто особо и не придирался — сдал, не сдал. Говорили, мол, черт с тобой, сам потом на фронте доучишься…



Попал я в автомобильный полк. ЗИС-5 и ГАЗ-2а ("полуторка") — вот на этих машинах мы, в основном, всю войну и отпахали. Под конец, правда, американцы нам что-то подбросили по лендлизу, но их техника по нашим дорогам постоянно сыпалась. Наша, советская, она надежнее была… Мои фронтовые дороги: сначала битва под Москвой, потом Вязьма, Минск, Литва (Вильнюс, Каунас), 3-й Белорусский фронт, взятие Кёнигсберга. Затем нашему автомобильному полку пришлось побывать в Берлине и участвовать в войне с Японией».





Ист. — М. Сапего, И. Шушарин «Про Ундозерское жизнеописание», СПб, 2007

