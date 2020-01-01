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Вольная попытка создания хронографа жизни ленинградцев в последний месяц войны

Вольная попытка создания хронографа жизни ленинградцев

в последний месяц войны

В КАЛЕНДАРЬ
13 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: |
Ночью в городе на Неве столбики термометров показывали до +3,2,
днем воздух прогревался до 6,9 градуса
ВОРВАЛИСЬ!!!
Накануне советские войска завершили окружение Берлина: 8-я гвардейская армия 1-го Белорусского фронта в 10 часов 30 минут соединилась в районе Шенефельда с 3-й гвардейской танковой армией 1-го Украинского фронта; 2-я гвардейская танковая армия генерал-полковника С. И. Богданова форсировала канал Берлин — Шпандауэр — Шиффартс; 3-я ударная армия овладела пригородом Райникендорф немецкой столицы и вышла на северный берег канала Берлин — Шпандауэр — Шиффартс в районе фолькспарка.
«Так приходит весна, — писала 25-го апреля «Ленинградская правда». — Что чувствуют наши люди сейчас, когда исполняется самое заветное желание, когда приближается уже не только день, но и час полного осуществления благороднейшей цели?.. Здесь, у потрепанной исколотой карты во 2-м цехе собирается до работы "женский клуб" и обсуждает, конечно, международное положение. Каждая работница сообщает то, что она услышала в 6 утра по радио и успела прочесть в газете. Вчера самым ходким словом было "Ворвались!!!"...»

«Радостно поздравляли друг друга с новой победой Красной армии рабочие завода "Большевик". Всюду в цехах состоялись митинги. Речи участников полны гордости за родную страну, за товарища Сталина. "Войска маршалов Жукова и Конева ворвались в Берлин. Это справедливая расплата за раны советских городов, за муки Ленинграда. В честь славной Победы даю слово работать еще лучше и выполнить свыше двух норм за смену", сказал молодой токарь 48-го цеха Сергей Кузьмин».

Ист. — «Смена»
Победное стихотворение, опубликованное в эти апрельские дни в газете «Смена»
На реке навигация, на реке пароход
В среду, 25-го апреля, в Ленинграде открылось пассажирское движение по Неве: к пунктам погрузки были поданы первые баржи и пароходы, подготовленные на ленинградских судоремонтных заводах Северо-Западного речного пароходства. В отличие от сложной обстановки на Финском заливе, где возрождение ленинградского морского порта регламентировалось в большей степени темпами расчистки водной поверхности от мин, ситуация с возобновлением речных перевозок в городе и области обстояла много благополучнее: за относительно короткий срок они не только достигнут довоенных масштабов, но и превзойдут их.
Пароход «Мичурин»
Пароходная пристань у Летнего Сада (довоенный снимок)
«На всем протяжении от Ладожского озера до Финского залива Нева очистилась от льда. Ленинградские речники открыли навигацию. Первыми в рейс вышли пароходы "Зенит" под командованием капитана Журавлева и "Мичурин" под командованием капитана Аржанцева. Пароход "Мичурин" в первый день плавания выводил суда, зимовавшие в Гутуевском Ковше, к Ленинградской морской пристани. Скоро они будут отправлены в Петрокрепость. Пароход "Зенит" доставил в затон уголь для подъема паров на других судах... На днях караваны направляются вверх по Неве».

Ист. — «Северо-Западный водник», 25 апреля 1945 года
Ну а собственно первое «тестирование» невских и ладожских вод на предмет полноценного возобновления речного судоходства началось годом раньше.
Опытный речник Аржанцев
«В теплый вечер 20 мая 1944 года от Смольнинской пристани отваливает рейдовый буксирный пароход "Зотов". Это первый пароход, который решился пройти снизу доверху всю Неву, несмотря на то что его металлический корпус может привлечь магнитную мину.

Капитан парохода Михаил Фокич Носов работал со своей сменой вчера, а сегодня пароход ведет тридцатипятилетний помощник капитана Александр Петрович Аржанцев — опытный речник, окончивший судоводительские курсы в 1936 году. В 1941 — обслуживание на пароходе "Революция" эсминца "Строгий", который 21 августа занял боевую позицию на Неве, против Ижорской больницы, и провел на этом месте все время блокады. А теперь вот на этом "Зотове" — самые разные поручения Управления речного пароходства. Не раз бывал он под обстрелом в Угольной гавани, грузя под носом у немцев уголь, испытал все, что полагалось испытать ленинградцам. Человек он спокойный, обстоятельный, дело знает…

На борту парохода начальник "обстановки Ленинградского района" Дмитрий Алексеевич Смирнов, старый моряк. Сорок девять лет назад родился он в каюте колесного парохода "Русь", во время перехода из Петербурга в Кронштадт. На борту "Зотова" представитель одного из райжилуправлений — Васильев. Ему нужно прикинуть глазом: много ли бревен, годных для строительства, за три года наворотила Нева у опустошенных своих берегов? На корме парохода — свежесрубленные красные бакены, вешки, камни, перевязанные накрест веревками. В рубке у штурвала помощник капитана Аржанцев. Когда-то он был главным боцманом в дивизионе тральщиков, и кое-что из практики кораблевождения по минным полям ему известно».

Цит. по: П. Лукницкий. «Ленинград действует» (Книга 3). М., 1968

Лукницкий Павел Николаевич (1900–1973). Советский прозаик, поэт, журналист, собиратель материалов об Анне Ахматовой и Николае Гумилёве. Во время Великой Отечественной войны был специальным военным корреспондентом ТАСС по Ленинградскому и Волховскому фронтам. В дни блокады Ленинграда вел подробные дневниковые записи, которые в будущем составили три книги эпопеи «Ленинград действует...». С осени 1944-го — на 2-м и 3-м Украинских фронтах. Капитан интендантской службы. Участвовал в боях, дважды контужен. Награждён орденами Красной Звезды, «Знак Почёта» (дважды), медалями «За оборону Ленинграда», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За освобождение Белграда», «За освобождение Праги», «За трудовое отличие». Скончался в Москве. Похоронен в Ленинграде, на Серафимовском кладбище.

Лукницкий Павел Николаевич (1900–1973)
«Обмен» комсомольских значков продолжается
На Кировском заводе состоялись кустовые комсомольские собрания. На повестке дня только один вопрос: вручение значков ВЛКСМ нового образца.
«…Секретарь Горкома и Обкома ВЛКСМ тов. Чернецов одной из первых вручил значок Соне Блиновой — бригадиру комсомольско-молодежной фронтовой бригады, завоевавшей первенство во Всесоюзном социалистическом соревновании комсомольско-молодежных бригад. Члены этой боевой бригады, получая значки, берут на себя новые производственные обязательства. Значки также получили знатные стахановцы Борискина, Баранова, молодой мастер Кочеров и др. Все они дали клятву свято выполнять ленинские заветы, быть образцом в быту и в труде...»

Ист. — «Смена»
Чернецов Всеволод Ильич (24.11.1915 — 04.11.2004). Занимал пост 1-го секретаря Ленинградского Обкома ВЛКСМ в период с ноября 1944-го по август 1949-го. Вскоре после войны стал членом бюро ЦК ВЛКСМ, депутатом, кавалером ордена Ленина… В 1949-м арестован и осужден по «ленинградскому делу». Отбывал срок в сибирских лагерях. В 1954-м освобожден «за отсутствием состава преступления», восстановлен в партии. Вернулся в Ленинград, в будущем защитил диссертацию. С 1962 года — проректор в Северо-Западном политехническом институте, профессор кафедры технологии материалов и сварки.

Ист. — «Ленинградское дело» (сборник материалов). Л., 1990
Однина лекцию, другиев киношку
Этим вечером в лектории Ленинградского государственного университета состоялась лекция «А. С. Попов — изобретатель радио». Лектор — кандидат физико-математических наук Игорь Михайлов. После лекции собравшимся был показан научно-популярный фильм «Рождение радио» (1940).
К тому времени Игорь Георгиевич Михайлов (1907–1984) работал на кафедре молекулярной физики физического факультета ЛГУ под руководством знаменитого советского ученого, физика-экспериментатора Евгения Гросса. Занимался вопросами молекулярной акустики. В будущем — доктор физико-математических наук (1959), профессор (1964), зав. кафедрой молекулярной физики ЛГУ (1973–1981), основатель советской научной школы физики ультразвука. Орденоносец, заслуженный деятель науки и техники РСФСР.

Те же ленинградцы, которым история радио была… до радиолампочки, этим вечером, скорее всего, предпочли университетскому залу — кинозал. Тем более что сразу в нескольких ленинградских кинотеатрах начался показ нового фильма режиссера Михаила Ромма «Человек № 217» (премьера состоялась 9 апреля в Москве).
По сюжету главная героиня фильма, русская девушка Таня (она же «человек № 217») попадает в небольшой немецкий городок вместе с очередной партией угнанных фашистами советских людей. Всего за 15 марок девушку продают в рабство в семью немецкого подонка-бакалейщика, дворником у которого уже работает бывший советский ученый-математик. Смерть ученого, замученного хозяевами и эсэсовцами, вызывает в девушке твердую решимость мстить за погибшего и бороться за свою свободу…

25 апреля фильм «Человек № 217» демонстрировался в кинотеатрах «Художественный», «Аврора», «Титан», «Родина», «Баррикада».
Текст подготовил: Игорь Шушарин.
Верстка и дизайн: Светлана Григошина.
Фото из открытых источников и личного архива автора.

25.04.2020
24 АПРЕЛЯ/1945
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