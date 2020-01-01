После Октябрьской революции Обуховский завод перешел в ведение Наркомата по морским делам. В 1922-м был переименован в Петроградский государственный орудийный, оптический и сталелитейный завод «Большевик», в 1933–1941 — Государственный союзный машиностроительный и сталелитейный завод «Большевик».



Предприятие было режимным, доступ на территорию, помимо заводских рабочих и сотрудников, получали лишь лица, имевшие отношение к оборонной промышленности СССР. К слову, именно сотрудники «Большевика» разработали корабельную пушку Б-37 для вооружения линкоров класса «Советский Союз». Строительство этих кораблей началось в конце 1930-х, планировалось, что они станут самыми большими и мощными линкорами в мире, но с началом войны амбициозный проект заморозили и больше к нему не возвращались. Тем не менее одна из пушек Б-37 получила настоящую боевую биографию: до 1941 года это орудие испытывали на полигоне в Ржевке, а с появлением немецкой армии под Ленинградом перебросили его на решение боевых задач. Так Б-37 начала вести контрбатарейную борьбу, и за время войны десятки раз стреляла по войскам и укреплениям противника.

