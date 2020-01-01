Алексеев Михаил Павлович (1896–1981). Советский учёный-энциклопедист, специалист в области зарубежных литератур (английской, французской, немецкой, испанской). Автор работ, посвященных международным литературным связям отечественной словесности, доктор филологических наук, профессор, академик АН СССР (1958).
В Ленинград профессор Алексеев перебрался в 1933 году из Иркутска, где служил заведующим кафедрой всеобщей литературы в местном университете. В 1933–1960 и 1969 годах — профессор кафедры зарубежных литератур (до 1948-го — кафедра западноевропейских литератур) филологического факультета ЛГУ. В первые месяцы войны участвовал в оборонных работах, награжден медалью «За оборону Ленинграда». В феврале 1942-го вместе с университетом был эвакуирован в Саратов. В годы эвакуации (1942–1944) заведовал кафедрами всеобщей литературы Ленинградского и Саратовского университетов. Продолжал заниматься исследовательской работой. Выступал с докладами («Англо-русские культурные связи», «Сравнительное литературоведение в трудах русских ученых», «Тургенев как популяризатор русской литературы на Западе» и др.), читал циклы лекций в саратовском лектории. После войны дважды занимал пост декана филфака ЛГУ. По его инициативе на факультете были открыты новые отделения (славянское, испанское, итальянское, скандинавское).
Ист. — «Михаил Павлович Алексеев». Серия литературы и языка АН СССР, вып. 9. М., 1972