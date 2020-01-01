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Вольная попытка создания хронографа жизни ленинградцев в последний месяц войны

Вольная попытка создания хронографа жизни ленинградцев

в последний месяц войны

В КАЛЕНДАРЬ
14 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: |
Ночью в городе на Неве столбики термометров показывали до +3,2,
днем воздух прогревался до 6,9 градуса
Праздник на нашей улице
«Враг будет добит! Пройдут годы, пройдут десятилетия, но в памяти советского народа неизгладимо будут запечатлены эти дни апреля — дни радости, торжества и ликования.

Наши войска ворвались в Берлин!

Вот он, наш ликующий день. День, когда каждый труженик, преисполненный великой гордостью за свою Родину, за свою армию говорит: "Вот когда сбылись пророческие слова великого вождя и полководца товарища Сталина! На нашей улице настал настоящий праздник"...»
Такими словами начинается заметка «Враг будет добит!», опубликованная в «Ленинградской правде». На этой же полосе напечатано новое стихотворение Ольги Берггольц «Накануне». Позднее во многих поэтических сборниках знаменитой ленинградской поэтессы это стихотворение почему-то станут датировать 3-м мая 1945 года. Тем не менее его первая публикация, как мы смогли удостовериться, состоялась именно в № 95 «Ленинградской правды» от 24 апреля.
Стихотворение О. Берггольц
Запомни эти дни. Прислушайся немного,
и ты — душой — услышишь в тот же час:
она пришла и встала у порога,
она готова в двери постучать.

Она стоит на лестничной площадке,
на темной, на знакомой без конца,
в солдатской, рваной, дымной плащ-палатке,
кровавый пот не вытерла с лица.

Она к тебе спешила из похода
столь тяжкого, что слов не обрести.
Она ведь знала: все четыре года
ты ждал ее, ты знал ее пути.
Ты отдал все, что мог, ее дерзанью:
всю жизнь свою, всю душу, радость, плач.
Ты в ней не усомнился в дни страданья,
не возгордился праздно в дни удач.

Ты с этой самой лестничной площадки
подряд четыре года провожал
тех — самых лучших, тех, кто без оглядки
ушел к ее бессмертным рубежам.

И вот — она у твоего порога.
Дыханье переводит и молчит.
Ну — день, ну — два, еще совсем немного,
ну — через час — возьмет и постучит…
Обуховские большевики
В этот день «Смена» написала о сталеварах завода «Большевик» (бывший Обуховский завод) тт. Усанове и Козлове: «Сталевар печи № 4 цеха № 36 Н. Усанов в честь очередной победы советских войск минувшей ночью дал рекордно-скоростную плавку, выпустив 28 тонн высококачественной стали вместо 20 тонн по норме. А его товарищ старший сталевар П. Козлов на печи № 3 дал сверх плана 5 тонн металла».
Основанный в 1863 году Обуховский завод к началу Первой мировой войны являлся одним из крупнейших сталелитейных и орудийных предприятий не только России, но и Европы. Его продукция уверенно конкурировала с аналогичной немецкой продукцией Круппа и английской Армстронга. На Обуховском заводе изготавливалось более 90 % вооружения для российского флота и более 50 % для сухопутных войск.
После Октябрьской революции Обуховский завод перешел в ведение Наркомата по морским делам. В 1922-м был переименован в Петроградский государственный орудийный, оптический и сталелитейный завод «Большевик», в 1933–1941 — Государственный союзный машиностроительный и сталелитейный завод «Большевик».

Предприятие было режимным, доступ на территорию, помимо заводских рабочих и сотрудников, получали лишь лица, имевшие отношение к оборонной промышленности СССР. К слову, именно сотрудники «Большевика» разработали корабельную пушку Б-37 для вооружения линкоров класса «Советский Союз». Строительство этих кораблей началось в конце 1930-х, планировалось, что они станут самыми большими и мощными линкорами в мире, но с началом войны амбициозный проект заморозили и больше к нему не возвращались. Тем не менее одна из пушек Б-37 получила настоящую боевую биографию: до 1941 года это орудие испытывали на полигоне в Ржевке, а с появлением немецкой армии под Ленинградом перебросили его на решение боевых задач. Так Б-37 начала вести контрбатарейную борьбу, и за время войны десятки раз стреляла по войскам и укреплениям противника.
Работница ленинградского завода «Большевик» Мария Михайлова за упаковкой 152-мм снарядов. Ленинград, октябрь 1942. ист. фото – waralbum.ru
В дни блокады на ленинградском заводе «Большевик» изготавливали орудия, железнодорожные артиллерийские установки, боеприпасы, а также ремонтировали военную технику. Основную рабочую силу составляли женщины и подростки — почти 6 тысяч мужчин-рабочих ушли на фронт. Но завод бесперебойно снабжал армию своей продукцией, и за этот трудовой подвиг в сентябре 1945 года предприятие было награждено орденом Красного Знамени. В 1992 году заводу возвратили прежнее историческое название — Государственный Обуховский завод.
НАВСТРЕЧУ ПЕРВОМАЮ
Колхозы Лужского района приступили к массовой пахоте, по состоянию на 20 апреля здесь вспахано свыше 700 гектаров. Более шестидесяти сельхозартелей начали массовый сев пшеницы, овса и гороха.
Цит.: «Хороших успехов добиваются пахари, работающие на крупном рогатом скоте. Так, например, колхозница Федорова из артели "Новая середка" в день вспахивает на паре коров по 0,37 га». Приступили к «весновспашке» и больше двадцати колхозов Оредежского района. Колхозники Волосковского сельсовета Михаил Савкин, Александр Афанасьев и Павел Егоров тоже «пашут на коровах».
Пахота на коровах, 1940-е. Ист. фото. etoretro.ru
Для областного треста плодово-ягодных хозяйств из Рязани целевым назначением присланы 30 тыс. двухлетних ягодных кустарников разных сортов. Их высадили в Гатчинском, Тихвинском, Лужском и других освобожденных от оккупации районах Ленобласти.

За успехи в восстановлении колхозных товарных ферм глава Народного комиссариата земледелия СССР Андреев А. А. (1895–1971) наградил значком «Отличник социалистического сельского хозяйства» колхозников Гатчинского района: телятницу A. M. Крым (колхоз им. Сталина), зав. фермой колхоза «Орлино» О. А. Подходячеву, зав. фермой колхоза «Дружный труд» Т. Клейменову, лучшую доярку колхоза «Завет Ильича» Л. Александрову, телятницу колхоза им. Пушкина Т. Конкину, зоотехника райзо Ф. П. Фомичева.
«Совхоз "Ленинские искры" закончил подготовку к весеннему севу. На поля вывезено 1800 тонн удобрений при плане в 1700 тонн. Все семена отсортированы и проверены на всхожесть. Закончен ремонт трактора и прицепного инвентаря к нему. Приведен в порядок конный и ручной инвентарь. Все 13 рабочих лошадей совхоза в хорошем состоянии, имеют среднюю упитанность. Лошади обеспечены кормом до конца весеннего сева».

Ист. — «Сталинец»
Пахота на коровах, 1940-е. Ист. фото. etoretro.ru
«Бедный Робин Крузо! Где ты был и куда ты попал?»
Этим вечером в лектории Горкома ВКП(б) состоялась очередная лекция из цикла «Памятники западноевропейской культуры» на тему «Робинзон Крузо» Даниэля Дефо». Лекцию прочел доктор филологических наук, профессор М. П. Алексеев.
Алексеев Михаил Павлович (1896–1981). Советский учёный-энциклопедист, специалист в области зарубежных литератур (английской, французской, немецкой, испанской). Автор работ, посвященных международным литературным связям отечественной словесности, доктор филологических наук, профессор, академик АН СССР (1958).

В Ленинград профессор Алексеев перебрался в 1933 году из Иркутска, где служил заведующим кафедрой всеобщей литературы в местном университете. В 1933–1960 и 1969 годах — профессор кафедры зарубежных литератур (до 1948-го — кафедра западноевропейских литератур) филологического факультета ЛГУ. В первые месяцы войны участвовал в оборонных работах, награжден медалью «За оборону Ленинграда». В феврале 1942-го вместе с университетом был эвакуирован в Саратов. В годы эвакуации (1942–1944) заведовал кафедрами всеобщей литературы Ленинградского и Саратовского университетов. Продолжал заниматься исследовательской работой. Выступал с докладами («Англо-русские культурные связи», «Сравнительное литературоведение в трудах русских ученых», «Тургенев как популяризатор русской литературы на Западе» и др.), читал циклы лекций в саратовском лектории. После войны дважды занимал пост декана филфака ЛГУ. По его инициативе на факультете были открыты новые отделения (славянское, испанское, итальянское, скандинавское).

Ист. — «Михаил Павлович Алексеев». Серия литературы и языка АН СССР, вып. 9. М., 1972

Алексеев Михаил Павлович (1896–1981)
Робинзон Крузо — давняя любовь Михаила Павловича Алексеева. Еще в 1928 году, в Иркутске, в местном издательстве «Власть труда» вышла его небольшая книжка-исследование «Сибирь в романе Дефо». Ну а после войны в СССР будет многократно переиздаваться канонический текст «Робинзона» — в советско-классическом переводе Корнея Чуковского и с литературоведческими пояснениями Михаила Алексеева.
Статья Михаила Алексеева о Робинзоне из сборника «Международные связи русской литературы» (изд-во АН СССР, 1963)
Текст подготовил: Игорь Шушарин.
Верстка и дизайн: Светлана Григошина.
Фото из открытых источников и личного архива автора.

24.04.2020
23 АПРЕЛЯ/1945
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