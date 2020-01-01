Выдержка из речи тов. Сталина при подписании Договора о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве между Советским Союзом и Польской Республикой 21 апреля 1945 года:



«...Отношения между нашими странами в течение последних пяти веков, как известно, изобиловали элементами взаимной отчуждённости, недружелюбия и нередко открытых военных конфликтов. Такие отношения ослабляли обе наши страны и усиливали немецкий империализм.



Значение настоящего Договора заключается в том, что он кладёт конец и заколачивает в гроб эти старые отношения между нашими странами и создаёт реальную базу для замены старых недружелюбных отношений отношениями союза и дружбы между Советским Союзом и Польшей.



В течение последних 25–30 лет, т. е. в течение двух последних мировых войн, немцам удалось использовать территорию Польши как коридор для нашествия на восток и как трамплин для нападения на Советский Союз. Это могло произойти, потому что между нашими странами не было тогда дружественных, союзных отношений. Старые правители Польши не хотели иметь союзных отношений с Советским Союзом. Они предпочитали вести политику игры между Германией и Советским Союзом. И, конечно, доигрались… Польша была оккупирована, её независимость — аннулирована, при этом немецкие войска получили возможность, в результате всей этой пагубной политики, оказаться у ворот Москвы.



Значение настоящего Договора состоит в том, что он ликвидирует старую и пагубную политику игры между Германией и Советским Союзом и заменяет её политикой союза и дружбы между Польшей и её восточным соседом. Таково историческое значение только что подписанного нами Договора между Польшей и Советским Союзом о дружбе, взаимопомощи и послевоенном сотрудничестве. Неудивительно поэтому, что народы наших стран с нетерпением ожидают подписания этого Договора. Они чувствуют, что этот Договор является залогом независимости новой демократической Польши, залогом её могущества, её процветания...»



Ист. — «Правда», 22 апреля 1945 года

