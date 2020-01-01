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Вольная попытка создания хронографа жизни ленинградцев в последний месяц войны

Вольная попытка создания хронографа жизни ленинградцев

в последний месяц войны

В КАЛЕНДАРЬ
15 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: |
Ночью в городе на Неве столбики термометров показывали +2,9,
днем воздух прогревался до 9,5 градусов
Наши в Берлине!
В понедельник, 23-го апреля, радио донесло весть о том, что наши войска ворвались в Берлин. Тотчас же в ночных сменах ленинградских заводов «Большевик», Металлического и других образовались стихийные митинги.
В цехе железных конструкций завода «Большевик» выступавший на митинге плавильщик тов. Сивашенко, в частности, сказал: «Нет слов, чтобы выразить нашу радость. Доблестные советские войска дошли до Берлина. В честь этих побед я встаю на стахановскую вахту и буду давать 4 нормы за смену» (ист. — «На страже Родины»). Далее, в течение всего дня на предприятиях, в военных частях, учреждениях и вузах Ленинграда также проходили митинги, посвященные блестящим победам советских войск.
«...Дежурный кассир станции ЛенинградВаршавскаяпассажирская т. Путилина раньше своих подруг услыхала приказ Верховного Главнокомандующего о том, что наши войска ворвались в Берлин. Она прибежала в кассу, чтобы сообщить эту весть. Дежурная по кассе, не скрывая волнения, открыла окошечко и громко крикнула ожидавшим поезда пассажирам: "Товарищи! Наши войска ворвались в Берлин!" В зале послышались радостные восклицания. Люди пожимали друг другу руки. Понятное волнение охватило каждого.

Наутро 65 работников станции собрались на митинг. Радостная весть вызвала новый трудовой подъем. Смена дежурного по станции т. Иванова объявила стахановскую вахту, обязавшись трудиться как можно лучше. Работницы смены решили досрочно выполнить предмайские социалистические обязательства, а кроме того, в свободное время, привести в полный порядок два поста...»

Ист. — «Сталинец», 26 апреля 1945 года
Продолжаем славить Ильича!
На предприятиях города продолжает отмечаться 75-я годовщина со дня рождения Ленина. На Кировском заводе, где вождь мирового пролетариата многократно бывал, вечером 23 апреля состоялась очередная встреча со старыми рабочими, знавшими Владимира Ильича лично.
«Накануне дня 75-летия со дня рождения В. И. Ленина парткабинет Кировского завода организовал для докладчиков и беседчиков инструктивную лекцию на тему "Гениальный мыслитель и преобразователь человеческого общества". 21, 22 и 23 апреля на эту тему в цехах завода были проведены беседы. Старые производственники Ковалева, Мужейник, Корпуснова, Васильев и др. выступили с воспоминаниями о встречах с Ильичом».

Ист. — «За трудовую доблесть», 24 апреля 1945 года
«Пока свят святем, не бендзе поляк москалеви братем»
(милая польская поговорка)
С чувством глубокого удовлетворения восприняли ленинградцы сообщение о подписании Договора о дружбе, взаимопомощи и сотрудничестве между СССР и Польской Республикой.
«…Многолюдные взволнованные митинги прошли вчера в цехах завода им. Карла Маркса. Весть о подписании Договора о дружбе, взаимной помощи и послевоенном отрудничестве между Советским Союзом и Польской Республикой была принята с большим удовлетворением. В искренних, задушевных, идущих от сердца словах участники митинга выражали свою симпатию польскому народу, претерпевшему все тяготы гитлеровской неволи...»;

«Единодушно одобрил советско-польский договор коллектив Пролетарского завода. На митинге в механическом цехе выступил старый производственник токарь Буров. Приветствуя договор, он дал слово выработать в эту смену 215 процентов нормы...»

Ист. — «Смена»
«Весть о подписании Договора о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве между Советским Союзом и Польской республикой была встречена на заводе им. Сталина с радостным оживлением и совпала с другой радостной вестью: за перевыполнение задания по выпуску запасных частей для паровых турбин заводу вручено знамя Государственного Комитета обороны. Лучший долбежник и строгальщик завода стахановец Петр Михайлов, выступая на митинге, заявил: "Мы отмечаем наши производственные достижения в дни исторических событий. Заключен договор с Польской Республикой. Тов. Сталин сказал, что этот договор заколачивает в гроб старые отношения между СССР и Польшей и создает все условия для того, чтобы между двумя странами окрепла тесная дружба. Недалек тот час, когда знамя Победы взовьется над Берлином"».

Ист. — «Ленинградская правда»
Договор о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве между временным польским правительством и руководством СССР был подписан 21 апреля. Согласно договору, стороны обязались продолжать вооруженную борьбу против Германии до окончательной победы — 1-я и 2-я армии Войска польского приняли участие в Берлинской наступательной операции.

В послевоенное время договор предполагал укрепление сотрудничества между странами на основе взаимного уважения их независимости, суверенитета и невмешательства во внутренние дела; развитие экономических и культурных связей, взаимопомощь в восстановлении хозяйства.
Выдержка из речи тов. Сталина при подписании Договора о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве между Советским Союзом и Польской Республикой 21 апреля 1945 года:

«...Отношения между нашими странами в течение последних пяти веков, как известно, изобиловали элементами взаимной отчуждённости, недружелюбия и нередко открытых военных конфликтов. Такие отношения ослабляли обе наши страны и усиливали немецкий империализм.

Значение настоящего Договора заключается в том, что он кладёт конец и заколачивает в гроб эти старые отношения между нашими странами и создаёт реальную базу для замены старых недружелюбных отношений отношениями союза и дружбы между Советским Союзом и Польшей.

В течение последних 25–30 лет, т. е. в течение двух последних мировых войн, немцам удалось использовать территорию Польши как коридор для нашествия на восток и как трамплин для нападения на Советский Союз. Это могло произойти, потому что между нашими странами не было тогда дружественных, союзных отношений. Старые правители Польши не хотели иметь союзных отношений с Советским Союзом. Они предпочитали вести политику игры между Германией и Советским Союзом. И, конечно, доигрались… Польша была оккупирована, её независимость — аннулирована, при этом немецкие войска получили возможность, в результате всей этой пагубной политики, оказаться у ворот Москвы.

Значение настоящего Договора состоит в том, что он ликвидирует старую и пагубную политику игры между Германией и Советским Союзом и заменяет её политикой союза и дружбы между Польшей и её восточным соседом. Таково историческое значение только что подписанного нами Договора между Польшей и Советским Союзом о дружбе, взаимопомощи и послевоенном сотрудничестве. Неудивительно поэтому, что народы наших стран с нетерпением ожидают подписания этого Договора. Они чувствуют, что этот Договор является залогом независимости новой демократической Польши, залогом её могущества, её процветания...»

Ист. — «Правда», 22 апреля 1945 года
МОСКВА ПРИВЕТСТВУЕТ ВАРШАВУ!
Всем русско-польским долгим спорам.
Всем столкновеньям и раздорам,
Всему, чем в прежние года
Питалась старая вражда.
Советско-польским договором
Конец положен навсегда!
Всех, кто, покрыв себя позором,
Подогревал вражды микроб.
Чтоб усладить немецкий зоб.
Великим нашим договором
«Мы заколачиваем в гроб!»
Мы из огня — ну, не тоска ли? —
Каштаны для врага таскали.
Кошмар свершался наяву:
То «на Варшаву» шли «москали».
То шли поляки на Москву!
А немец праздновал победу
И по проторенному следу
Налёт готовил свой, подлец!
Позору этому и бреду
Положен начисто конец!
Всем прежним польским заправилам
Союз с Москвою был не милым,
Зато им было понутру;

С немецким лютым крокодилом
Вести бездарную игру.
Они играли с ним «сердечно»
И — «доигралися, конечно!» .
Спаслись, удрав в соседский двор,
Чтоб там «играть» до этих пор.
«Игру» кончает их навечно
Советско-польский договор!
В нем наши братские народы.
Сваливши общие невзгоды,
Урокам подвели итог:
Он обеспечил Польше всходы,
В нем польской мощи и свободы,
Её величия залог!
Сестра советская с родною
Своею польскою сестрою,
С советским братом польский брат
В ряд стали общею, одною
Несокрушимою стеною
«От Балтики и до Карпат!»
За дружбу вечную и славу
Наш тост на радостном пиру!
Москва приветствует Варшаву,
Свою соратницу-сестру!

Демьян Бедный, «Правда» от 23 апреля 1945 года
Бдительные постовые
Сотрудники Уголовного розыска Управления Милиции по гор. Ленинграду
«Идя навстречу 1 Мая, милиционеры 17-го отделения день ото дня улучшают свою работу. Службу наши постовые несут бдительно, и результатом этого является задержание преступников. В последние дни хорошо проявили себя постовые В. Кудинов и П. Голованов. Кудинов обратил внимание на человека с мешком муки. Спросив прохожего, куда он несет муку, милиционер услышал растерянный ответ. Всё свидетельствовало о том, что тут дело неладно. Кудинов препроводил задержанного в райотдел, где было установлено, что это злостный спекулянт. У преступника изъято 130 кг муки. В свою очередь Голованов задержал двух мужчин, ограбивших квартиру на сумму в 30 000 руб. Вещи возвращены потерпевшим, грабители привлекаются к ответственности».

Ист. — «Пост революции» (печатное издание, предназначенное только для сотрудников милиции)
За лампочкидесяточку
В период нормированного распределения продуктов самым распространенным видом преступлений в Ленинграде были кражи карточек и хищение товаров в целях их дальнейшей перепродажи. Газеты пестрели заголовками: «Жулики в закусочных», «Спекулянтов к ответу», «Кража на складе», «Суровая кара спекулянтам»... Спекулянтов карали действительно сурово: ночного сторожа фабрики «Скороход», похитившего из цеха две пары сапог, суд приговорил к 10 годам, а за кражу сотни метров шевиота со склада готовой продукции комбината им. Тельмана преступники получили 20 лет лишения свободы. Помощник начальника почтово-телеграфного отделения, систематически подделывавший подписи получателей и присваивавший почтово-телеграфные переводы, приговорен к 15 годам с конфискацией имущества и трехлетним поражением в правах. Некий Левченко за систематическую кражу электрических лампочек на лестницах жилых домов приговорен к 10 годам лагерей. Мастер булочного цеха, похитивший на производстве 8 кг сахарного песку, осужден на 12 лет. За присвоение выручки от продажи билетов кондуктор автобусного парка получил 7 лет лагерей.
Как Джима бортануло Ленинградское Нахимовское
23 апреля 1945 года на имя начальника Ленинградского Нахимовского ВМУ Изачика Н. Г. пришло казенное письмо от начальника Управления Военно-морских учебных заведений ВМФ с указанием «зачислить указанных лиц кандидатами в прием 1945 года». К письму прилагался список, содержащий десять имен.

Под № 4 в списке значился некий Джим Паттерсон (17.07.33 г. р.). По всему, Николая Григорьевича немало смутило странное иностранное имя кандидата, и 13-летнему Джиму в приеме было отказано (сыскались формальные причины, связанные с несоответствием возраста и образования). А вот существуй в ту пору Интернет, Николай Изачик смог бы легко нагуглить, что кандидатом № 4 был не кто иной, как сын приехавшего в СССР в 1932 году чернокожего американца, выпускника театрального колледжа Ллойда Паттерсона и русской театральной художницы Веры Араловой. И что именно этот парнишка в трехлетнем возрасте снялся в роли негритенка (сына героини Любови Орловой) в знаменитом фильме Григория Александрова «Цирк».
кадр из к/ф «Цирк»
Когда началась война, Вера Аралова (в будущем — известный сценограф, модельер; заслуженный художник РСФСР) вместе с Джимом и двумя его младшими братьями эвакуировалась на Урал. Отец, работавший в СССР диктором Всесоюзного радио, трагически погиб. В конце войны семья оказалась в тяжелом положении, и мать обратилась к военному командованию с надеждой пристроить хотя бы одного ребенка. В Ленинграде, увы, сорвалось. Но, по счастью, в то время уже взялись набирать кандидатов в только что организованное Рижское Нахимовское училище. В него-то первенца и зачислили.

Джим (он же — Джеймс Ллойдович Паттерсон) стал штурманом-подводником: осенью 1955 года он начал службу на Черноморском флоте, но в 1958-м чернокожего старлея списали с советского флота в запас в связи с «хрущевским» сокращением штатов. Ну да нет худа без добра. У экс-моряка неожиданно обнаружился талант литератора. Он поступил в московский Литературный институт имени М. Горького, который окончил с отличием и вскоре был принят в Союз писателей СССР. В 1960–1980-е вышли в свет две книжки малой прозы и несколько поэтических сборников Паттерсона.

нахимовец Джим
В 1994 году Паттерсон вместе с престарелой матерью эмигрировал в США, где продолжил писать стихи. Правда, теперь уже на английском. Но вот Вера Ипполитовна незадолго до смерти вернулась из Штатов на родину. Она скончалась в 2001 году и была похоронена на Армянском кладбище в Москве.
Джеймс Паттерсон. Фото 2000-х. Ист. Фото-- https://boom.ms/
Текст подготовил: Игорь Шушарин.
Верстка и дизайн: Светлана Григошина.
Фото из открытых источников и личного архива автора.

23.04.2020
22 АПРЕЛЯ/1945
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