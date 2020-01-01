При жизни Ленина фильмы о нем не снимали — по воспоминаниям современников, Ильич не любил, когда его изображали на сцене или в кино. Впрочем, за годы после революции накопилось достаточно кинохроники, в которой он засветился: впоследствии эти кадры сильно помогали актерам, решившимся сыграть Ленина.



Впервые «экранизировать» Ильича задумали в 1927 году — режиссер Сергей Эйзенштейн должен был создать фильм «Октябрь» к 10-й годовщине революции. И вдова Надежда Крупская, и Мария Ульянова (сестра Ленина) выступили категорически против того, чтобы вождя играл профессиональный актер, поэтому появление Ильича в фильме в принципе находилось под вопросом. В это время в Новороссийске снимался фильм «В плену у белых», куда для участия в массовых сценах были приглашены жители города. Среди них оказался Василий Никандров, работавший механиком на буксире. Киношники обратили внимание на его феноменальное сходство с Лениным — тот же возраст, тот же рост — и отправили срочную телеграмму Эйзенштейну. Режиссер, увидев «двойника», был в восторге и представил свою «находку» Крупской и Ульяновой. Обе кандидатуру Никандрова одобрили. Судьба простого рабочего после «ленинского» дебюта сложилась счастливо: его не однажды приглашали на роль вождя в театры, где зрители каждый раз встречали бурными овациями. Хотя более взыскательная публика не разделяла этих восторгов. Например, Владимир Маяковский возмущался: «Отвратительно видеть, когда человек принимает похожие на Ленина позы и делает похожие телодвижения — и за этой внешностью чувствуется полная пустота, полное отсутствие мысли. Совершенно правильно сказал один товарищ, что Никандров похож не на Ленина, а на все статуи с него».

