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Вольная попытка создания хронографа жизни ленинградцев в последний месяц войны

Вольная попытка создания хронографа жизни ленинградцев

в последний месяц войны

В КАЛЕНДАРЬ
16 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: |
Ночью в городе на Неве столбики термометров показывали +2,9,
днем воздух прогревался до 6 градусов
И ЭТО ВСЁ О НЁМ!
В этот воскресный день город на Неве, носящий имя вождя мирового пролетариата, как и вся советская страна, с размахом отметил 75-ю годовщину со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Митинги, лекции, доклады, выставки, концерты, киносеансы, праздничные вечера — для всех возрастов и во всех районах города.
  • В Ленинградском Доме писателей состоялся вечер, на котором был заслушан доклад тов. Юраго «Ленин — гениальный мыслитель и преобразователь человеческого общества».
Юраго Марина Иосифовна. Профессор, заведующая кафедрой основ марксизма-ленинизма ЛГУ (1939–1948). В годы войны входила в лекторскую группу Василеостровского РК ВКП(б). Во время эвакуации преподавательского состава университета в Саратов входила в его партийное бюро. После войны преподавала в Ленинградской партийной школе. Специалист по истории Великой Отечественной войны, автор ряда работ о трудовых буднях Саратова в годы войны.

Ист. — https://bioslovhist.spbu.ru/
Ленинградский Дом писателей им. Маяковского (ул. Воинова, 18; ныне — ул. Шпалерная, 18). В 1934 году после образования Союза писателей СССР его Ленинградское отделение получило в пользование бывший особняк графа Шереметева. Этот уютный дом с сохранившимися дореволюционными интерьерами, кабинетами, гостиными стал местом общения ленинградских писателей и поэтов, местом проведения общих собраний. Здесь проходили творческие вечера, гражданские панихиды, закрытые кинопоказы. Пережившее блокадное время здание очень сильно пострадало от пожара в марте 1993 года. Дом был восстановлен, однако ныне принадлежит не писателям, а частным лицам.

Дом ленинградских писателей на Шпалерной, 18. Снимок 1950-х
«29 мая 1970 года в Ленинградском Доме писателей торжественно отмечалось 60-летие О. Берггольц. Ярко освещенный зал Дома писателей был переполнен. Председательствовала В. Кетлинская. Юбиляра приветствовали С. Орлов, С. Ботвинник, посвященные ей стихи читали М. Дудин, П. Антокольский, приветственные телеграммы прислали Н. Тихонов, А. Твардовский, Р. Гамзатов, Ю. Завадский и многие другие. Но вот на сцену поднялся внук бывшей сотрудницы Радиокомитета Н. Паперной. В руках у него была корзина лука. Принимая ее, Берггольц плакала. Это было напоминанием о том, как когда-то в тяжелые блокадные дни, когда в городе свирепствовали голод и цинга, Берггольц отдала Н. Паперной то, что тогда ценилось на вес золота — луковицу, сказав при этом: "Тебе нужней, у тебя дети"».

Ист. — Г. Бунатян, М. Чарная. «Литературные места Санкт- Петербурга». СПб, 2005
  • В Большом драматическом театре дают спектакль «Кремлёвские куранты». Впервые эту пьесу Николая Погодина ленинградские зрители увидели 7 мая 1940 года, и с тех пор она не сходила со сцены БДТ. 22 апреля 1945 года «Кремлевские куранты» были показаны в 150-й раз. В роли Ленина — заслуженный артист РСФСР В. П. Полицеймако.
Полицеймако Виталий Павлович (1906–1967). Советский актер театра и кино. Лауреат Сталинской премии третьей степени (1951). Народный артист СССР (1957).

Родился в Царицыне (ныне Волгоград), был младшим ребенком в многодетной греческой семье. Окончив трудовую школу, приехал в Петроград, где был принят на 1-й курс Школы сценического мастерства в класс блестящего режиссера Леонида Вивьена. Вместе с Полицеймако на том же курсе начинали учиться Николай Симонов, Юрий Толубеев, Василий Меркурьев (впоследствии все четверо — народные артисты СССР, гордость ленинградской сцены). С 1926 года Полицеймако — актёр Ленинградского ТЮЗа. С 1930 по 1967 год — актёр БДТ. Ушел из жизни 21 декабря 1967 года, так и не оправившись после инсульта, настигшего актера на сцене, во время исполнения роли Редозубова в спектакле «Варвары».

Полицеймако Виталий. Фотооткрытка
  • В ознаменование 75-летия со дня рождения Ленина Народный комиссариат связи выпустил серию почтовых марок: «В. И. Ленин читает «Правду», «В. И. Ленин в кабинете», «В. И. Ленин на прогулке». Рисунки исполнены лауреатом Сталинской премии художником Н. Н. Жуковым.
Линейка юбилейных советских марок, посвященных Ленину (1945)
Жуков Николай Николаевич (1908–1973). Советский живописец, график и иллюстратор. Народный художник СССР, фронтовик, автор сотен военных рисунков, плакатов и листовок, а также иллюстраций к роману Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке». Лауреат двух Сталинских премий. Фронтовой художник, плакаты авторства которого известны каждому советскому человеку с детства («Отстоим Москву!», «Выстоять!», «Они не пройдут!»). Художник, чьи рисунки, опубликованные в 1941–1945 гг., ныне признаны классикой жанра военного времени.

Летом 1943 года Николай Николаевич (на тот момент фронтовой художник армейской газеты Калининского фронта «На разгром врага») был назначен худруком Студии военных художников имени М. Б. Грекова, и вплоть до самой кончины трудился на этом посту. Закончил войну в Вене, в звании капитана. В 1946 году был командирован от газеты «Правда» на Нюрнбергский процесс, где в течение двух месяцев он сделал 250 исторических рисунков (по сути — аналоги современных фотографий), которые по сей день экспонируются в военных музеях. В 1962 году художники студии им. Грекова во главе с Жуковым всего за три месяца восстановили поврежденную во время войны панораму «Бородинская битва»… Лениниане, созданию портретов революционных вождей, иллюстрациям к произведениям Маркса и Энгельса художник Жуков посвятил более тридцати лет. Он автор почти двух тысяч рисунков, на которых присутствует Ильич (включая канонические иллюстрации к советским детским книгам о Ленине).

Жуков Николай Николаевич (1908–1973)
  • В Лектории Ленинградского горкома ВКП(б) с докладом «В. И. Ленин – великий основатель большевистской партии и советского государства» выступил зам. зав. отделом пропаганды и агитации Сергей Иосифович Аввакумов. А в кинотеатре Лектория в этот день сразу на нескольких сеансах демонстрировался документальный фильм «Три песни о Ленине».
Аввакумов Сергей Иосифович (1894–1962), партийный деятель, ученый-историк, литератор. Весь период блокады жил и работал в осажденном городе. С июня 1942 по март 1945 — директор Ленинградского института истории ВКП(б). За это время под его редакцией вышли три сборника о героической обороне Ленинграда. Весной 1945 переведен в Ленинградский горком ВКП(б) на должность зам. зав. отделом пропаганды и агитации. В августе 1947 года назначен заведующим Ленинградским Отделением Института Истории (ЛОИИ) АН СССР. В феврале 1949-го как один из многочисленных фигурантов «ленинградского дела» будет осужден по 58 ст. на 25 лет лагерей с конфискацией имущества. Отбывал срок на общих работах в Иркутской области. 2 июня 1954 года решением Военной коллегии Верховного суда СССР полностью реабилитирован и восстановлен в партии, в июле вернулся в Ленинград. После длительного лечения вновь зачислен в ЛОИИ на должность младшего научного сотрудника сектора истории СССР. Последние годы жизни, будучи руководителем авторского коллектива и ответственным редактором, плодотворно работал над подготовкой к изданию 4-го тома «Очерков истории Ленинграда». Аввакумовым написана глава «Ленинград в первые годы социалистической индустриализации (1926–1928)», вошедшая в состав тома.

Ист. — www.spbiiran.nw.ru

Аввакумов Сергей Иосифович (1894–1962)
«Три песни о Ленине» (1934). Документальный немой фильм, снятый режиссером Дзигой Вертовым. (Один из создателей и теоретиков документального кино, человек, обогативший кинематограф множеством операторских приемов и техник, включая методику «скрытая камера».) Лента сюжетно разделена на три части: в первой описывается эмансипация женщин в Средней Азии, вторая посвящена похоронам Ленина, третья — достижениям социалистического строительства после гибели вождя. Хотя картина была агитационной (ее выход приурочили к 10-летию со дня смерти вождя), она до сих пор ценится кинокритиками и историками. Благодаря именно этому фильму, Дзигу Вертова стали называть родоначальником «поэтической кинопублицистики».
С утра открылись ленинградские квартиры-музеи, в которых в разные годы проживал Ильич. Далее — цитата из газеты «На страже Родины»:

«...Много посетителей побывало в доме 48/9 по ул. Ленина (бывшей Широкой). С благоговением осматривали ленинградцы всё, что связано с именем Ленина: документы, газеты, стол, за которым он написал 150 статей, кресло и другую сохранившуюся обстановку».
  • На вечере офицеров в Доме Красной Армии им. С. М. Кирова с докладом о жизни и деятельности Владимира Ильича выступила профессор Мелещенко.
Мелещенко Зоя Николаевна (1893–1975). Окончила Петербургский женский педагогический институт (1913) и философское отделение Петербургского университета (1914). Преподавала в средней школе, позднее — на рабфаках. С 1933 по 1943 г. работала в высших учебных заведениях Казани в качестве доцента, а с 1944 по 1949 г. являлась доцентом кафедры философии в Ленинградском государственном университете, имела ученую степень кандидата философских наук. В 1949 году на партийном собрании философского факультета, при обсуждении вопроса о борьбе с космополитизмом и буржуазным объективизмом, Мелещенко «заняла неправильную позицию, взяв под защиту доцента Шахновича, допустившего ряд ошибок в лекциях по истории религии и атеизма». В связи с этим подверглась острой критике и вскоре была уволена из ЛГУ.
  • Во Дворце пионеров собрались несколько сотен ленинградских школьников. На вечер, посвященный 75-летию со дня рождения вождя, в гости к пионерам пришли старые большевики. Цит.: «Товарищи Шидловский и Лемешев рассказали о детских годах Владимира Ильича и о приезде Ленина в Петроград в 1917 году». Вечер завершился концертом, на котором исполнялись песни о вожде, а также, как обозначено в анонсе мероприятия, «старые русские песни».

Шидловский Георгий Леонидович (1892–1951), поэт, писатель, историк революционного движения. В 1917-м — корреспондент большевистской газеты «Правда», член Колпинского Совета рабочих и солдатских депутатов. В дни подготовки вооруженного Октябрьского восстания принимал активное участие в формировании и обучении красногвардейских отрядов Колпинского района. В конце октября 1917 года назначен комиссаром Управления шоссейных дорог России. С 1918 года — на партийной и журналистской работе. Почти половину жизни отдал изучению истории КПСС.

Обложка одной из книг авторства старого большевика Г. Шидловского
Репертуар ленинградских кинотеатров на 22 апреля 1945 года:
  • «Титан» — «Ленин в 1918 году» (1939);
  • «Аврора» — «Ленин в Октябре» (1937);
  • «Баррикада» — «Депутат Балтики» (1937);
  • «Штурм» — «Человек с ружьем» (1938).
Первые кино-Ленины
При жизни Ленина фильмы о нем не снимали — по воспоминаниям современников, Ильич не любил, когда его изображали на сцене или в кино. Впрочем, за годы после революции накопилось достаточно кинохроники, в которой он засветился: впоследствии эти кадры сильно помогали актерам, решившимся сыграть Ленина.

Впервые «экранизировать» Ильича задумали в 1927 году — режиссер Сергей Эйзенштейн должен был создать фильм «Октябрь» к 10-й годовщине революции. И вдова Надежда Крупская, и Мария Ульянова (сестра Ленина) выступили категорически против того, чтобы вождя играл профессиональный актер, поэтому появление Ильича в фильме в принципе находилось под вопросом. В это время в Новороссийске снимался фильм «В плену у белых», куда для участия в массовых сценах были приглашены жители города. Среди них оказался Василий Никандров, работавший механиком на буксире. Киношники обратили внимание на его феноменальное сходство с Лениным — тот же возраст, тот же рост — и отправили срочную телеграмму Эйзенштейну. Режиссер, увидев «двойника», был в восторге и представил свою «находку» Крупской и Ульяновой. Обе кандидатуру Никандрова одобрили. Судьба простого рабочего после «ленинского» дебюта сложилась счастливо: его не однажды приглашали на роль вождя в театры, где зрители каждый раз встречали бурными овациями. Хотя более взыскательная публика не разделяла этих восторгов. Например, Владимир Маяковский возмущался: «Отвратительно видеть, когда человек принимает похожие на Ленина позы и делает похожие телодвижения — и за этой внешностью чувствуется полная пустота, полное отсутствие мысли. Совершенно правильно сказал один товарищ, что Никандров похож не на Ленина, а на все статуи с него».
Василий Никандров в кинообразе Ленина
Борис Щукин в кинообразе Ленина
Рассказывает Александр Николаевич Поздняков (российский драматург, киновед, режиссёр, историк кино):

«...За рамки признанного портрета Ленина ни один режиссер не имел права выйти. Интеллигентный и всезнающий вождь, с обязательным "ленинским" прищуром глаз, грассирующий и закладывающий руку за обшлаг пиджака. Иногда позволялась небольшая "чудинка", Ленин мог быть немного Паганелем. Категорически нельзя было брать на роль Ленина низкорослого актера, хотя сам Владимир Ильич был невысок. Вождь обязательно должен был носить костюм-тройку и кепи».

Ист. — «Ваш тайный советник», № 7 (25), 2016
Текст подготовил: Игорь Шушарин.
Верстка и дизайн: Светлана Григошина.
Фото из открытых источников и личного архива автора.

22.04.2020
21 АПРЕЛЯ/1945
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