«...Многие из портовиков все эти годы так и трудились в порту, хотя здесь проходила линия фронта. Другие побывали на Ладоге, отдавали там свои силы, и опыт, и знания, третьи служили в армии и вот опять вернулись к своему делу. Теперь им предстоит написать новую главу истории морского порта, главу "Возрождение"».



«...Разработан проект полной реконструкции Ленинградского порта. Когда-нибудь в будущем порт нашего города по мощности не будет уступать самым передовым заграничным портам и, вероятно, станет лучшим в нашей стране. Но для этого нужно будет проделать работы, рассчитанные не на год и не на два. Нужно само море взъерошить, прорыть в нем каналы, построить гавани и защитные дамбы, соорудить пристани, снабдить их мощными механизмами, уложить много железнодорожных путей, построить автострады, создать целый город с заводами, доками, мастерскими, электростанциями, гаражами, пассажирскими вокзалами. Именно таким будет когда-нибудь порт города Ленина. Он должен принимать сотни судов, таких крупных, что иные из них поднимают чуть не столько же грузов, сколько поднимал весь флот петровской России. Порт должен будет разгружать и погружать эти суда так, чтобы слово «диспатч» не сходило с языка наших гостей-моряков. Диспатч — быстрота. Через Ленинградский порт заморские грузы должны будут идти не только для нашего города, но и для севера, востока, центра страны… В те дни, когда фронт находился на существующей сейчас портовой территории, люди работали над проектом именно такого порта.



Но это — только проект. О близком осуществлении его сейчас рано думать. Сейчас перед портовиками стоит иная задача. Нужно восстановить старый порт. А восстановление не предусматривает строительства никаких новых сооружений. Порт должен развиваться за счет улучшения организации приема судов и перегрузочных работ, за счет углубления недоступных пока для крупных кораблей водных пространств, за счет переустройства причальных линий, гаваней, молов, за счет внедрения наиболее современной механизации».

