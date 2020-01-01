 
Instagram
Вольная попытка создания хронографа жизни ленинградцев в последний месяц войны

Вольная попытка создания хронографа жизни ленинградцев

в последний месяц войны

В КАЛЕНДАРЬ
17 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: |
Ночью в городе на Неве столбики термометра показывали +1,7, днем воздух прогревался до +9 градусов
Ленинградцам доверили право первого выстрела
«Действующая армия. 21 апреля (по телефону от нашего кор.). В тяжелые дни, когда немцы рвались к Ленинграду, артиллеристы Н-ского соединения своим огнем преграждали путь фашистам к северной советской столице. С тех пор прошло много времени, и сейчас энское соединение громит врага в районе Берлина. Сегодня артиллеристам-ленинградцам выпала честь первыми стрелять по Берлину. Первый артиллерийский выстрел по вражеской столице произвело подразделение майора Гаркуна. Вслед за ним открыли огонь по окраинам Берлина другие подразделения...»

Ист. — «Красная звезда», 22 апреля 1945 года
«...Среди имен генералов и офицеров, части которых первыми ворвались в Берлин, Верховный Главнокомандующий упомянул имя и майора Гаркуна. Воинам его части, как и другим, объявлена сталинская благодарность… Все дальше вгрызаются советские войска в немецкую оборону, все ближе желанный час, о котором мечтали они в боях под Ленинградом, под Нарвой, у Пскова, в Восточной Пруссии, в Польше. И наконец этот час наступил, Берлин на расстоянии пушечного выстрела!

По столице фашистской Германии заряжай!отдал команду гвардии майор Гаркун.

Радостное волнение охватило бойцов. Ловкие руки вогнали тяжелые снаряды в каналы стволов. Лязгнули замки. Точен, как никогда, глаз наводчика.

За Ленинград! По Берлину, огонь!..»

Ист. — «Смена», 30 апреля 1945 года
Наши в Берлине. ист.фото – monovisions.com
Наши в Берлине. ист.фото – monovisions.com
Вспоминает Николай Яковлевич Бабковский (ветеран первого артиллерийского Берлинского Краснознаменного полка резерва Главного командования):
«...Пушка была 210-миллиметровая. 10 метров ствол, болванка весом 150 килограммов, пороху килограммов 30. С его помощью она "плевала" на 30 километров. У нас в батарее две таких пушки было и четыре 152-миллиметровых. А всего в полку насчитывалось 575 человек. Кроме пушек, было 27 тракторов и 75 машин. Трактора "Ворошиловцы" были с танковыми моторами, и скорость их была тоже не ниже танковой. Для того первого залпа мы собрали из пяти разбитых лафетов один более-менее приличный. И наши трактора зацепили пушку и поволокли, приблизились к Берлину сколько могли. Остановились и жахнули. Следом подтянулись и другие орудия. Под Берлином на каждом квадратном километре стояло 1200 стволов. Земля ходуном ходила под ногами, когда они все заговорили. И разговора не слышно. О том, что мы первыми ударили по Берлину, даже в "Правде" была небольшая заметка. Командиром батареи тогда был капитан Белов, а полка — майор Гаркун. Наш полк поэтому и стал называться потом еще и Берлинским. Видно, был наш вклад во взятие Берлина достаточно весом...»

Ист. — «Алтайская правда», 5 мая 2012 года
«Суп с клёцками»
Если верить газете «Смена», этим субботним утром в Ленинградском морском порту царило небывалое оживление:
«…Еще и еще раз проверяются механизмы кранов и конвейеров. Порт залит солнцем. Голубой тонкий лёд вот-вот треснет, раздвинется и уйдет, приглашая за собой в море советских моряков. Путь свободен! Советская Балтика полностью освобождена от врагов… Стук, звон, суета на причалах. Всюду веселые голоса… Скоро откроется навигация». К глубокому сожалению ленинградцев, в части «путь свободен» и «полностью освобождена» восторженный журналист слегка погорячился. Выдал, так сказать, желаемое за действительное.
В годы войны моряки-балтийцы не даром прозвали Балтийское море «супом с клёцками», подразумевая под клецками мины, — по состоянию на конец 1944 года в общей сложности здесь, с обеих сторон, было поставлено около 67 тысяч мин. Так что даже и после Победы Финский залив оставался районом, в основном закрытым для прохождения кораблей и судов. Морское сообщение Ленинграда могло поддерживаться разве что по шхерному фарватеру, предоставленному Финляндией, но тот предназначался лишь для судов малого водоизмещения. Для Советского Союза «взрывоопасная» ситуация на Балтике осложнялась еще и тем, что морские порты прибалтийских республик к тому времени были разрушены.

В итоге морякам-балтийцам пришлось прорубать в своих и вражеских минных заграждениях новое «окно в Европу» (по условиям соглашения о перемирии в этой операции принимали участие и финские тральщики). Расчистка от мин, начавшаяся осенью 1944-го, завершилась к началу июня 1946-го. Непосредственно перед открытием восстановленного морского пути по нему был совершён контрольный переход нескольких дивизионов тральщиков с поставленными тралами. 5 июня 1946 года командование Балтфлота оповестило об открытии Большого корабельного фарватера от Кронштадта до фарватера Таллин — Хельсинки. Лишь тогда вновь в полную силу заработал Ленинградский морской порт, хотя боевое траление на этом не завершилось и продолжалось вплоть до 1957 года. А морские воды Эстонии стали открытыми для плавания и рыболовства и вовсе лишь в 1963-м.

Об истории Ленинградского морского порта, о текущем состоянии портового хозяйства и о насущных задачах, стоящих перед портовиками города на Неве, накануне писала и «Ленинградская правда». Далее приведем несколько выдержек из статьи с незатейливым названием «Морской порт»:
«...Многие из портовиков все эти годы так и трудились в порту, хотя здесь проходила линия фронта. Другие побывали на Ладоге, отдавали там свои силы, и опыт, и знания, третьи служили в армии и вот опять вернулись к своему делу. Теперь им предстоит написать новую главу истории морского порта, главу "Возрождение"».

«...Разработан проект полной реконструкции Ленинградского порта. Когда-нибудь в будущем порт нашего города по мощности не будет уступать самым передовым заграничным портам и, вероятно, станет лучшим в нашей стране. Но для этого нужно будет проделать работы, рассчитанные не на год и не на два. Нужно само море взъерошить, прорыть в нем каналы, построить гавани и защитные дамбы, соорудить пристани, снабдить их мощными механизмами, уложить много железнодорожных путей, построить автострады, создать целый город с заводами, доками, мастерскими, электростанциями, гаражами, пассажирскими вокзалами. Именно таким будет когда-нибудь порт города Ленина. Он должен принимать сотни судов, таких крупных, что иные из них поднимают чуть не столько же грузов, сколько поднимал весь флот петровской России. Порт должен будет разгружать и погружать эти суда так, чтобы слово «диспатч» не сходило с языка наших гостей-моряков. Диспатчбыстрота. Через Ленинградский порт заморские грузы должны будут идти не только для нашего города, но и для севера, востока, центра страны… В те дни, когда фронт находился на существующей сейчас портовой территории, люди работали над проектом именно такого порта.

Но этотолько проект. О близком осуществлении его сейчас рано думать. Сейчас перед портовиками стоит иная задача. Нужно восстановить старый порт. А восстановление не предусматривает строительства никаких новых сооружений. Порт должен развиваться за счет улучшения организации приема судов и перегрузочных работ, за счет углубления недоступных пока для крупных кораблей водных пространств, за счет переустройства причальных линий, гаваней, молов, за счет внедрения наиболее современной механизации».
Статья из «Ленинградской правды» от 20.04.1945
«...Восстановление нашего порта должно начаться сегодня. С ликвидации разрушений, с незаметной, но очень трудоемкой и кропотливой подготовки к расширению портовой территории. Восстановление будет протекать одновременно с повседневной навигационной работой, которая обещает быть весьма напряженной. Значит, портовики должны расчищать завалы и думать о кадрах. В порту, например, не осталось таких специалистов, как стивидорыхозяева погрузки и разгрузки на корабле. Очень мало диспетчеров. Да в сущности и крановщиков мало, и автокарщиков, и механизаторов, и весовщиков. А обучают специалистов портового дела не торопясь, и, если так будет продолжаться, людей не хватит для успешного проведения навигации».

«...В порт прибыли новые портальные краны, довольно мощные от 20 до 45 тонн. Монтировать их должен Канонерский завод. Но есть опасение, что монтаж будет закончен лишь к осени. Вина в этом не одних канонерцев непозволительно медленно очищают портовики площадку от грузов. А без кранов порт не сможет обслужить хорошо весь поток кораблей, готовых идти к Ленинграду, как только откроется навигация».

«...В порту зимуют десятки судов, доставивших грузы для Ленинграда через еще скованный льдом Финский залив. Шурша ледяным месивом, пробирается от одного судна к другому тысячетонный углеперегружатель "Нева", щедро наполняя топливом угольные трюмы. Команды судов ждут с нетерпением дня, когда бывалый "Ермак", раздвигая лед, поведет их к просторам Балтийского моря. День этот придет очень скоро».
Мы отстояли. Мы отстроим
В этот день городские газеты рассказали ленинградцам о том, как тезисы недавно принятого постановления Ленгорисполкома «О мероприятиях по улучшению внешнего благоустройства Ленинграда» начали воплощаться в реальные дела:
«В ближайшее время начнутся работы по устройству новых скверов на ул. Дзержинского, 75, и на площадке у Предтеченской церкви на углу Обводного канала и Серпуховской ул. Зеленью и цветами украсятся площадки у многих школ. В скверах на углу Фонтанки и ул. Дзержинского будут устроены фонтаны».

«Ремстройконтора треста нежилого фонда приступила к восстановлению Дома книги. Приводится в порядок выведенная из строя во время блокады отопительная система здания, откачивается вода из затопленных подвалов».

«Во Фрунзенском районе будут проведены значительные работы по благоустройству. Начинается разборка завалов разрушенного кинотеатра «Олимпия» и очистка территории бывшего Клинского рынка. Здесь будет разбит сквер, который обнесут монументальной железной решеткой на столбах из естественного камня. Осенью здесь начнется посадка деревьев и кустов».

Ист. — «Ленинградская правда»
Знаменитый плакат на тему восстановления Ленинграда «А ну-ка, взяли» на Невском проспекте. Плакат создан в 1944 году советским живописцем, членом Ленинградского Союза художников Иосифом Серебряным (1907-1979). В годы войны Иосиф Александрович входил в состав бригады плакатистов, работавших всю блокаду по заданиям Политуправления Ленинградского фронта.
Грибоедов не прижился
Синематограф и театр миниатюр «Олимпия» открылся в 1914 году на Забалканском проспекте (в годы войны — Международный пр.; совр. адрес — Московский пр., 44). После революции здесь продолжили крутить фильмы, а вокруг здания, уже при НЭПе, расположились торговые ряды Клинского рынка, а впоследствии и колхозная ярмарка.

В январе 1942 года рынок и кинотеатр сгорели при пожарах, начавшихся в результате вражеских бомбардировок. К расчистке территории приступили лишь в апреле 1945 года, однако разрушенное здание кинотеатра решили не восстанавливать, а вместо него разбить в этом месте городской сад. Так всего год спустя на участке, ограниченном Международным, Клинским, Малодетскосельским проспектами и Батайским переулком, возник сад площадью в 6 га. Еще через два года по периметру сада будет установлена обрамляющая роскошная ограда, поставленная на цоколь из белого путиловского камня. Новому саду присвоили имя А. С. Грибоедова, но это название не прижилось — ленинградцы упорно именовали сад более привычным, старорежимным именем «Олимпия».
Кинотеатр «Олимпия» перед войной (снимок 1939 года)
Под сенью гранитных ветвей
Накануне юбилея Ильича для посетителей вновь открылся музей «Шалаш» в Разливе. Как гласила официальная лениниана, в сарае, а затем в шалаше на берегу озера Сестрорецкий Разлив будущий вождь мирового пролетариата скрывался от полиции в июле 1917 года. Согласно общепринятой версии, Ленин прожил здесь почти месяц, много писал, общался с товарищами и готовил мировую революцию, первую искру которой зажег три месяца спустя в Петрограде.
Статья в «Известиях» от 18.04.1945
Ордер на арест Ульянова (Ленина) был выдан 7 июля 1917 года. Узнав об этом, боевые товарищи потребовали, чтобы Ильич перешел на нелегальное положение. В тот же вечер домой, на квартиру М. Т. Елизарова, что на Петроградской стороне, Ленин, в отличие от своей супруги, не вернулся. В следующий раз с Надеждой Константиновной они увидятся только в октябре.

Несколько дней Ленин скрывался у друзей, и лишь 9 числа решился покинуть столицу. Заботу о вожде поручили рабочему Сестрорецкого завода Н. И. Емельянову, члену партии с 1904 года, человеку проверенному и надежному. Беглецы выбирались из города на последнем поезде, уходившем с Приморского вокзала (ныне не существует; располагался на месте д. 15 по Приморскому пр., около ст. метро «Черная речка»), и на станцию Разлив прибыли только в 4 часа утра. Поначалу Емельянов поселил Ленина с сопровождавшим того тов. Зиновьевым на чердак своего сарая, но вскоре внимательные взгляды соседей заставили конспираторов переправиться на северный берег озера. Там они взялись изображать финнов, заготавливающих сено и не говорящих по-русски. Периодически товарищей по несчастью навещали связные, но вскоре даже явки на Карельском перешейке сделались опасными, и в начале августа революционеры переправились в Финляндию…

После Октябрьской революции Емельянов занимал высокие посты в Москве, некоторое время даже возглавлял Сестрорецкий горсовет и райком партии. Именно тогда, в 1925 году, возле его дома был организован музей «Сарай Емельяновых», который в просветительских целях посещали молодые коммунисты, знакомясь с аскетическим бытом вождя мирового пролетариата. Для пущей наглядности невдалеке возвели копию шалаша. Первые экскурсии по этим сакральным местам водил сам Николай Емельянов. В наши дни историки фиксируют некоторые странности в «шалашной» легенде. Во-первых, в окрестностях Разлива известны и другие места, где скрывался Ленин. Во-вторых, многим кажется нелепым интенсивное литературное творчество в условиях пасторального шалаша. (Возможно, вождь там всего-навсего пару раз переночевал.)
Бойцы у памятника «Шалаш Ленина» (1944)
Фотооткрытка
Тем не менее миф о шалаше оказался востребован. В ознаменование 11-й годовщины (15 июля 1928 года) на месте, указанном Емельяновым, был открыт памятник «Шалаш» — конструктивистский монумент-трибуна, спроектированный архитектором А. И. Гегелло, одним из самых талантливых советских зодчих. Два мегалитических параллелепипеда подперты с одной стороны массивными ступенями, отсылающими к древнеегипетским постройкам, а с другой — пирамидальным шалашом с прорисовкой ветвей и дверью в новый мир. Очевидные отсылки к христианскому вертепу, видимо, подчеркивали взгляд в вечность. На памятнике значилось «ЛЕНИНУ» и за углом: «НА МЕСТЕ, где в июле и августе 1917 ГОДА в шалаше из ветвей СКРЫВАЛСЯ от преследования буржуазии ВОЖДЬ мирового октября и писал свою книгу "Государство и революция", — на память об этом ПОСТАВИЛИ МЫ ШАЛАШ ИЗ ГРАНИТА...»
Из дневниковых записей Матвея Львовича Фролова (1914–1995; советский и российский радиожурналист, основатель корпункта Всесоюзного радио в блокадном Ленинграде):
«21 апреля 1945 года… До войны шалаш-памятник посещали десятки тысяч экскурсантов. Сюда приходили по песчаной косе, идущей с берега, приезжали на лодках, парусниках, катерах. В самом начале Великой Отечественной войны памятник оказался в прифронтовой зоне. Только несколько километров отделяло его от переднего края обороны. Но бойцы и офицеры Красной армии постоянно посещали историческое место, а некоторые и служили здесь. <...> Не раз вражеские снаряды разрывались на территории, где находился памятник, не раз пролетали над ним самолеты противника. Бойцы бережно охраняли памятник, любовно заботились о нем. Фронтовики с большим удовлетворением узнали, что к семьдесят пятой годовщине со дня рождения Владимира Ильича шалаш-памятник и маленький музей, организованный в Разливе, будут реставрированы, восстановлены и открыты для посещения...»

Цит. по: М. Фролов. «И снова к микрофону выхожу...» Л., 1979
Вручающий знамя
Гуманенко Владимир Поликарпович (1911–1982). Родился 27 июля 1911 года в г. Скадовске Херсонской области в семье рабочих. В 1928 году переехал в Симферополь, окончив 7 классов, работал слесарем-водопроводчиком.

В 1933 году Гуманенко призвали на службу в ВМФ. В 1935 году он окончил курсы командиров торпедных катеров, в 1939 — курсы подготовки командного состава Краснознаменного Балтийского флота. После прохождения учебы назначен командиром звена, далее — отряда торпедных катеров. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Свою первую боевую операцию провел 13 июля, а две недели спустя принял участие в бою против пяти вражеских миноносцев, из которых трое пошли на дно. Еще одной яркой операцией катерников под командованием Гуманенко стал бой возле острова Эфель 27 сентября 1941 года.

Гуманенко В.П.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 апреля 1942 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм старшему лейтенанту Гуманенко Владимиру Поликарповичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В 1943 году отряду катерщиков под командованием Гуманенко присвоено почетное звание «гвардейцев». За период 1943–1944 гг. отряд Гуманенко потопил еще 20 кораблей противника, осуществил десанты на острова Эфель, Даго и в Таллинский порт, где принимал участие в освобождении городов Прибалтики...

После войны Владимир Поликарпович окончил Каспийское высшее военно-морское училище, в 1956 году — академические курсы офицерского состава при Военно-морской академии. С 1962 года капитан 1-го ранга Гуманенко в запасе, затем вышел в отставку. Скончался 17 февраля 1982 года в Ленинграде, похоронен на Южном кладбище.

Ист. — интернет-портал «Краеведение Таврии»
Принимающий знамя
Олейников Николай Яковлевич (1904–1982). Родился в г. Тамбове. Окончил Ленинградскую промакадемию (1938). С 1930 года работал на заводе № 196 («Судмех»): начальник цеха, главный инженер (1938), директор. Осуществлял руководство строительством подводных кораблей и изготовлением судовых механизмов и машин различного назначения. В первые месяцы Великой Отечественной войны в кратчайшие сроки организовал выполнение фронтовых заказов: изготовление снарядов, авиабомб, мин, лафетов для пушек, броневых дотов и другой военной продукции, а также продолжение строительства боевых кораблей. В 1942-м назначен директором судостроительного завода № 194 (Адмиралтейского). Под руководством Олейникова велась постройка серии самоходных плашкоутов и шхерных мониторов, строительство и сдача подводной лодки К-52. С 1944 директор Балтийского судостроительного завода... В условиях блокады Ленинграда осуществил руководство достройкой и сдачей флоту двух крейсерских подводных лодок, а также постройкой серии малых тральщиков. После войны первый заместитель министра судостроительной промышленности СССР (1946–1948), директор судостроительного завода «Янтарь» в Калининграде.

Ист. А. И. Мелуа «Энциклопедия "Инженеры Санкт-Петербурга"»
Стрелы критики
«…Расклейка газет на витринах — дело важное, имеющее большое политическое значение. Этого, к сожалению, до сих пор не поняли руководители треста "Ленгороформление". Только безответственностью можно объяснить тот факт, что, несмотря на указания горкома ВКП (б), газеты на витрины вывешиваются поздно, а иногда и вовсе не появляются. Не лучше обслуживают читателей и многие почтовые отделения города. Руководители их не учитывают, что на большинстве предприятий обеденный перерыв начинается в 1112 час. К этому времени газета должна дойти до цеха, до чтеца, агитатора».

Ист. «Ленинградская правда»
Критические замечания в адрес треста «Ленгороформление», равно как ленинградского Главпочтамта и местного отделения «Союзпечати», городскими властями будут услышаны. В итоге почтовиков обяжут доставлять издания в почтовые отделения не позднее чем через полтора часа после выхода газет из печати, а на предприятия и индивидуальным подписчикам — через 2 часа после доставки газет в почтовые отделения.
ист. Фото-- НЭБ (Национальная Электронная Библиотека) https://rusneb.ru/
Даже в блокадные дни в Ленинграде продолжало выходить более 40 газет. Печатались «Ленинградская правда», «Смена», «На страже Родины»... Издавались журналы «Звезда» и «Ленинград», а для детей — «Костер». Выпускались специальные газеты для народного ополчения, строителей оборонных укреплений, торфоразработчиков, заготовителей леса. Газеты для партизан и населения оккупированных территорий. Также было напечатано более 35 млн листовок и плакатов.

Блокадные газеты выходили регулярно, хотя в начале 1942 года работала только типография им. Володарского, которую постоянно бомбили. Наборщики трудились в тяжелых условиях — температура в цехах опускалась ниже 14 градусов. Печатные машины приходилось приводить в действие вручную. О роли, которую в блокаду отводили газетам, свидетельствует тот факт, что электроэнергию тогда отпускали только предприятиям, работающим для фронта, хлебозаводам и типографиям. Однажды зимой 1942 года из-за нехватки электричества пришлось приостановить выпуск газеты «Смена». Но редакция нашла выход — целый месяц свежие статьи «Смены» читали по радио.

Ист. — «Ваш тайный советник», № 10 (16), 2015
Текст подготовил: Игорь Шушарин.
Верстка и дизайн: Светлана Григошина.
Фото из открытых источников и личного архива автора.

21.04.2020
20 АПРЕЛЯ/1945
В КАЛЕНДАРЬ
вернуться

ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ В СОЦСЕТЯХ: