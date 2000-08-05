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Вольная попытка создания хронографа жизни ленинградцев в последний месяц войны

Вольная попытка создания хронографа жизни ленинградцев

в последний месяц войны

В КАЛЕНДАРЬ
18 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: |
Ночью в городе на Неве столбики термометра опускались до –2,6, днем воздух прогревался до +8,8 градуса
Доброволец с этюдником
20 апреля 1945 года в мирной жизни ленинградский художник, а ныне — гвардии майор Василий Бунтов получил срочное, архиважное задание: сделать девять одинаковых знамен, похожих на Государственный флаг СССР. За двое суток Бунтов и помогавшие ему сотрудники армейского Дома Красной армии изготовили из сатина полотнища размером 188 х 82 см, которые были прикреплены к древкам, распиленным из досок. На каждом знамени Бунтов изобразил звезду, серп и молот (белой краской также были нанесены названия дивизий и порядковые номера знамен: от 1 до 9).

22 апреля кустарной работы знамена распределили по стрелковым дивизиям 3-й ударной армии. Знамя под № 5 попало в 150-ю стрелковую ордена Кутузова 2-й степени Идрицкую дивизию, в 756-й полк, где командир полка Федор Зинченко вручил его Михаилу Егорову и Мелитону Кантарии. Именно этому полотнищу суждено будет стать официальным Знаменем Победы.
Знамя Победы ныне хранится в особых условиях в Музее вооруженных сил: оно содержится в стеклянной витрине, которая не пропускает ультрафиолетовые лучи, а внутри поддерживается постоянная температура и влажность воздуха. В экспозиции музея представлена точная «официальная» копия Знамени. Именно она используется во время проведения торжественных мероприятий на Красной Площади в Москве в День Победы.
Из воспоминаний полковника (в будущемгенерал-лейтенанта) Федора Яковлевича Лисицына (1905–1997; бывший начальник политотдела 3-й ударной армии):
«Ещё до начала Берлинской операции мы узнали, что некоторые наши соседи распорядились изготовить по одному красному знамени для водружения над Рейхстагом <...>. Я предложил изготовить не одно, а девять знамен — по числу стрелковых дивизий нашей армии. Военный совет одобрил предложение. Я вызвал начальника армейского Дома Красной армии Г. Голикова: нам выпала высокая честь сшить будущие знамена Победы. Каким материалом располагаем? Решили обойтись без излишеств: шить из обыкновенного кумача, но со строгим соблюдением размеров и формы Государственного флага страны… Женщины взяли ножницы, иголки с нитками, шили и кроили. Слёз не скрывали. Пожалуй, в этот момент многие из нас поняли, как близок конец этой бесчеловечной войны. Художник В. Бунтов рисовал в верхнем левом углу, у древка, серп и молот со звездой. Киномеханик С. Габов мастерил древки (в основном из карнизов для штор) и крепил к ним полотнища».
Цит. по: «Псковская губерния», № 18 (237), 2005

«Художник Дома Красной армии В. Бунтов на всех девяти полотнищах нарисовал серп и молот и звездочку. А внизу поставил маленькую цифру — пронумеровал от одного до девяти. Золотой краски не было, и он рисовал белой. Между прочим, В. Бунтов был до этого боевым офицером, заместителем комбата, хорошо воевал. Живет сейчас в Ленинграде, там у него мастерская. Рисует он много, хороший художник, а вот ведь как бывает, самая замечательная, всему миру известная его работа — просто серп и молот и звездочка, которые он изобразил серийно, — осталась безымянной».
Цит. по: «Вести» (СПб), 05.08.2000

Федор Яковлевич Лисицын (1905–1997); бывший начальник политотдела 3-й ударной армии
Ист.фото – «Бессмертный полк Москвы», www.polkmoskva.ru

Василий Алексеевич Бунтов (1905–1979)
Ист. фото – «Адреса Петербурга»
На ленинградский призывной пункт Василий Бунтов прибыл добровольцем уже 23 июня 1941 года. Начинал войну на Карельском фронте, где его назначили военкомом 85-й отдельной автосанитарной роты по эвакуации раненых с переднего края. Затем воевал в составе войск Северо-Западного, 2-го и 3-го Прибалтийских, 1-го Белорусского фронтов. Все военные годы Бунтов не расставался с этюдником, карандашами и красками: в редкие часы отдыха он делал зарисовки на фронтовую тематику, а в самом конце войны, уже будучи инструктором Дома офицеров Красной армии 3-й ударной армии, наступавшей на берлинском направлении, фактически полностью переключился на художественно-оформительскую работу (плакаты, лозунги, схемы).

С войны художник Бунтов вернулся гвардии майором, кавалером орденов и медалей. О том, что он — автор Знамени Победы, распространялся редко (лишь к 20-летию Победы журналисты узнали о выпавшей на долю художника миссии). В послевоенном Ленинграде Василий Алексеевич трудился в живописно-оформительском комбинате, руководил мастерской, сотрудники которой специализировались на изготовлении портретов и плакатов. А для себя, для души, писал картины. В основном пейзажи. Но была в послевоенном творчестве Бунтова одна, самая главная картина, над которой он работал многие годы. В данном случае речь идет о масштабном живописном полотне «Взятие Рейхстага», которое ныне хранится в Музее артиллерии.
Ленинградцы выиграли 21 миллион
«В этом году городские сберкассы выплатили выигрышей по государственным займам и лотереям на сумму 21 727 000 рублей, — сообщала своим читателям «Ленинградская правда». — Среди выигрышей 86 крупных: два — по 50 тысяч рублей, два — по 25 тысяч, 17 — по 10 тысяч и 56 — по 5 тысяч рублей... Работники сберкасс за последние три месяца вечерами посетили свыше тысячи домохозяйств, где проверили по выигрышным таблицам облигации у 77 тысяч ленинградцев. В Свердловском районе гражданин Н. в последнем тираже Второго государственного военного займа выиграл 50 тысяч рублей. Счастливую облигацию ему помогли обнаружить работники районной сберкассы».
Таблица выигрышей тиража от 20.03.1945
А сердце так и бьется, или Жлобамсчастье
«...В отделе было шумно: опердежурный Соловьев выиграл по довоенной еще облигации пятьдесят тысяч. Счастливчик, очень довольный и гордый, слегка смущаясь, благодарил за поздравления, с которыми к нему приходили даже люди малознакомые. Торжество достигло вершины, когда явился редактор управленческой многотиражки с фотографом. Правда, тут Соловьева обуяла скромность, и он стал отказываться, бормоча, что ничего особенного он не сделал, но редактор быстро урезонил его, подсказав, что помещать его портрет в газете будут не от восхищения замечательными соловьевскими глазами, а потому, что это дело политически важное.
Потом пришел Жеглов, которому Соловьев в тысячный раз поведал, как он вчера «так просто, от скуки, чтоб время, значит, убить» проверил номера облигаций по первому послевоенному тиражу:
— Смотрю, братцы вы мои, серия сходится! А как увидел выигрыш — полтинник, — так и номер проверять опасаюсь: вдруг, думаю, не тот, получи тогда «на остальные номера выпали…». Отложил я газету на диван, пошел перекурить…
— А сердце так и бьется, — сочувственно сказал Жеглов.
— Ага… — простодушно подтвердил Соловьев. — Зову Зинку. Зинк, говорю, у тебя рука счастливая, проверь-ка номер… Да, братцы, это не каждому так подвалит…
— Еще бы каждому! — подтвердил Жеглов. — Судьба, брат, она тоже хитрая, достойных выбирает. А как тратить будешь?
— Ха, как тратить! — Соловьев залился счастливым смехом. — Были б гроши, а как тратить — нет вопроса...»
А. Вайнер, Г. Вайнер «Эра милосердия» (1976)
Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя»
С довоенного выпуска облигацией лейтенанту милиции Соловьёву «свезло» в августе 1945 года. А в 1930-е в Советском Союзе вышло несколько серий займов: 2-й и 3-й пятилетки, заём укрепления обороны СССР, внутренний выигрышный заём… Непосредственно перед войной закончилась подписка на Государственный заём третьего пятилетнего плана — к середине июня 1941 года советскими гражданами было приобретено таких облигаций на сумму 10 млрд 530 млн рублей. После начала войны подписку продлили, дополнительно собрав за месяц более 300 млн рублей.

Облигации подразделялись на разряды, каждый из 20000 серий; серии каждого разряда имели номера с № 20001 по № 40000; облигации в каждой серии имели номера с 01 по 50. Таблицы выигрышей публиковались в центральных газетах. В каждом тираже разыгрывались выигрыши на суммы от 200 рублей до 50 тысяч (чем меньше сумма, тем большее количество облигаций выигрывало): на 200 рублей — более 7 тысяч выигрышей; 500 рублей — 1 тысяча выигрышей; 1000 рублей — 100 выигрышей; 5000 рублей — 10; 10000 — 5; 25000 — 2 и самый крупный выигрыш — 50000 рублей — 1 выигрыш на тираж. Именно этот, единственный максимальный, волею братьев Вайнеров и достался жлобствующему милицейскому товарищу Петюне Соловьеву.

Ист. — «Петровка, 38» № 26 (9674), 2019
Рассада – для огородников, утка – для охотников
«Исполком Ленгорсовета вынес решение для выращивания рассады для коллективных и индивидуальных огородов. «Союзмолживтрест» и областной трест пригородного сельского хозяйства обязаны к 1 июня вырастить для продажи огородникам-ленинградцам 16,5 миллиона штук рассады капусты и брюквы. Городскому земельному отделу и исполкомам райсоветов г. Ленинграда предложено провести прикрепление потребителей к трестам, выращивающим рассаду».

Ист. — «Ленинградская правда»
К слову, современные садоводы плохо знакомы с брюквой, считают ее кормовым корнеплодом и крайне редко берутся выращивать ее на своих участках. Между тем по вкусовым качествам столовые сорта культуры не уступают репе, а польза равноценна редьке, которая часто применяется в лекарственных целях.

20 апреля вступило в действие постановление Исполкома комитета Леноблсовета «О сроках и порядке проведения весенней охоты на территории Ленинградской области в 1945 году»:
«Исполком комитета Леноблсовета депутатов трудящихся решает: установить следующие сроки и порядок проведения весенней охоты на территории Ленинградской области.

1). Разрешить с 20 апреля по 25 мая 1945 года весеннюю охоту на селезней и гусей. Охота на селезней разрешается с подсадными утками, чучелами и манком. Стрельба с подхода по стаям воспрещается. Охоту на тетеревов, глухарей, вальдшнепов, лебедей, куликов и прочую боровую, водоплавающую и болотную дичь запретить.

2). Весеннюю охоту на территории охотничьих хозяйств, приписанных к Ленинградскому обществу охотников, обществу «Динамо» и Военно-охотничьему обществу, разрешить в установленные выше сроки после утверждения весенней эксплуатации Управлением по делам охотничьих хозяйств при Исполкоме Леноблсовета...»
Была Бэла, да в Москву улетела
В Ленинградском театре оперы и балета им. Кирова прошло заседание художественного совета, посвященное рабочим вопросам, связанным с планирующейся постановкой оперы композитора Александрова «Бэла» по повести Михаила Юрьевича Лермонтова из «печоринского» цикла. Между прочим, в свое время оперу на этот сюжет собирался писать сам Петр Ильич Чайковский. Более того, в качестве либреттиста он видел (ни много ни мало!) Антона Павловича Чехова.

И вот теперь, в ходе заседания, композитор Анатолий Александров и либреттист Файнберг-Стрёмин познакомили собравшихся со своим решением «Бэлы» и продемонстрировали несколько отрывков из нее (в частности, партию Бэлы исполнила заслуженная артистка Республики Наталья Рождественская). В заключение, подводя черту, выступил художественный руководитель театра Борис Хайкин: «Коллектив театра, — сказал он, — совместно с автором сделает всё возможное, чтобы эта опера вошла в репертуар как мастерский художественный спектакль».
Любопытно, что одна «Бэла» в репертуаре Кировского театра относительно недавно уже присутствовала. В данном случае речь идет об одноименном, также по мотивам Лермонтова, балете композитора, автора первых советских опер и балетов Владимира Михайловича ДешевОва (1889–1955). Причем генеральная репетиция балетной «Бэлы» состоялась 22 июня 1941 года, а 25 июня, несмотря на начавшуюся войну, случилась и её ленинградская премьера на сцене Кировского театра.

Что же касается оперы «Бэла», которую Анатолий Александров писал, с перерывами, на протяжении 1941–1945 гг., то, несмотря на оптимистичные прогнозы Бориса Хайкина, в Ленинграде она поставлена не будет. Премьера оперы, приуроченная к 105-летию со дня гибели Лермонтова, состоится в 1946 году, в Большом театре, в постановке дирижера Кирилла Кондрашина и режиссера Бориса Покровского (партию Казбича в ней исполнит будущий прославленный баритон Павел Лисициан). Этот оперный спектакль покажут москвичам и гостям столицы всего 12 раз, после чего уберут из репертуара и основательно забудут. По всему — былой «чайковский» замысел оказался основательно подпорчен «александровской» реализацией.
По ленинским местам снова можно
Утром 20 апреля в актовом зале Ленинградского университета начала работу научная сессия, посвященная 75-летию со дня рождения В. И. Ленина, а в ознаменование ленинского юбилея вновь открылись для посещения некоторые ленинградские квартиры-музеи, в которых проживал вождь (пер. Ильича, 7/4; ул. Ленина, 48/9; Сердобольская ул., 1/92; Херсонская ул., 5).
Пер. Ильича, 7/4, кв. 13
Здесь Ленин жил с 12 февраля 1894-го до 25 апреля 1895-го (до отъезда за границу). В этом адресе им были написаны несколько статей, в частности «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?».

Ул. Ленина, 48/9, кв. 24
Здесь, в квартире Анны Ильиничны Ульяновой (Елизаровой), Ленин и Крупская жили с 4 апреля по 5 июля 1917 года. Далее Ильич ушел в подполье, обосновавшись на берегу озера Разлив.

Сердобольская ул., 1/92, кв. 20
Последняя конспиративная квартира Ильича. Здесь, в квартире М. В. Фофановой, накануне событий 25-го октября 1917 года Ленин скрывался от преследований временного правительства.

Херсонская ул., 5, кв. 9
Квартира В. Д. Бонч-Бруевича, которую часто посещал Ленин. В октябре 1917-го здесь им были написаны первые исторические документы Великой Октябрьской революции (в частности, обращение «К гражданам России!» о свержении временного правительства и переходе власти в руки Советов, тексты декретов о земле и мире).
Тем же вечером в Ленинградском доме Красной армии им. С. М. Кирова состоялось торжественное мероприятие офицерского состава частей и военно-учебных заведений Ленинградского гарнизона, посвященное, опять-таки, 75-летию со дня рождения Ленина. С основным докладом выступил профессор Мелещенко. Затем был дан концерт с участием артистов ленинградских театров, после которого демонстрировался фильм «Человек с ружьем».

Василий Алексеевич Бунтов (1905–1979)
Ист. фото – «Адреса Петербурга»
Ярость в сердцах закипает

Премьера фильма «Человек с ружьем» (режиссер Сергей Юткевич, в роли Ленина — Максим Штраух) состоялась 1 ноября 1938 года. Считается, что именно Борис Щукин (исполнитель главной роли в фильме «Ленин в Октябре») и Максим Штраух заложили основы будущей ленинианы, создав «канонический» образ вождя.

Правда, ходили слухи, что пожилой Надежде Крупской ни то, ни другое воплощение покойного мужа не понравилось — по ее мнению, актеры изобразили Ленина «чересчур быстро бегающим и слишком жестикулирующим, что искажает образ Ильича»…
Фильм «Человек с ружьем» по-настоящему открыл широкой публике актера Марка Бернеса и принёс ему большую известность. А еще в этом фильме Бернес исполнил ставшую необычайно популярной песню «Тучи над городом встали». В начале войны автор слов и музыки песни Павел Арманд (1902–1964) переработал свой текст.

Новый вариант песни «Тучи над городом встали» был опубликован в «Комсомольской правде» 26 сентября 1941 года и получил широкое бытование в блокадном Ленинграде.
Текст подготовил: Игорь Шушарин.
Верстка и дизайн: Светлана Григошина.
Фото из открытых источников и личного архива автора.

20.04.2020
19 АПРЕЛЯ/1945
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