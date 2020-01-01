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Вольная попытка создания хронографа жизни ленинградцев в последний месяц войны

Вольная попытка создания хронографа жизни ленинградцев

в последний месяц войны

В КАЛЕНДАРЬ
19 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: |
Ночью в городе на Неве столбики термометра опускались до –3,4, днем воздух прогревался до +7,8 градуса
Каждый кустикна учет
Накануне из Сухуми в Ленинград прибыли около 30 тысяч букетов цветущей мимозы и свыше 10 тысяч букетов различных тропических растений (буксуса, магнолий и др.) Ленинградские газеты сообщают, что к майским праздникам в город будут доставлены пальмы, драцены, туи и другие вечнозеленые растения.
Фотооткрытка 1936 года. В том же году Сухум будет переименован на грузинский манер в Сухуми.
Словно специально подгадав, именно в этот день Ленгорисполком принимает постановление «О мероприятиях по улучшению внешнего благоустройства Ленинграда». Этим документом предусматривалось скорейшее приведение в нормальный вид фасадов жилых, промышленных и общественных зданий, застекление витрин и окон, восстановление вывесок, благоустройство пустырей, решеток мостов и набережных, садов и скверов, установка электрочасов и т. п.
«...Состояние внешнего благоустройства города не отвечает элементарным требованиям сегодняшнего дня. Внешний вид фасадов жилых, промышленных и общественных зданий находится в запущенном состоянии, на многих из них нет желобов и водосточных труб, повреждена штукатурка.

Неостекленные оконные проемы и витрины небрежно зашиты фанерой и досками, не закончена работа по восстановлению вывесок, отсутствуют в достаточном количестве урны, значительное количество пустырей не благоустроено; решетки мостов и набережных, многих садов и скверов, осветительные колонны, регулировочные будки, лари и т. п. имеют неудовлетворительное состояние.

Не нанесены разграничительные линии в пешеходные дорожки на улицах с асфальтовым покрытием, а также не закончены работы по восстановлению указателей перехода через улицы пешеходов и движения транспорта...»

Рисунок с обложки журнала «Ленинград» (1944)
Вскоре после снятия блокады в Ленинграде провели масштабную инвентаризацию всех городских зелёных насаждений. Так, к примеру, по учётной карточке за 1945 год в сквере на площади Искусств (до сентября 1940 — площадь Лассаля) на тот момент числились деревья: вяз, клён остролистный, черёмуха, ясень, берёза, дуб, каштан, ива серебристая, лиственница, яблоня, тополь и липа. А также кустарники: кизильник, жимолость, жёлтая акация, жасмин, сирень, черёмуха, калина, смородина.
Навстречу Первомаю
Ленинградские газеты продолжают писать о подготовке к первомайским праздникам:
«…На заводе Технохимического комбината им. Фрунзе восстановлено производство жидкого стекла. Жидкое стекло употребляется для обмазки электродов, используется в качестве клея и имеет большое применение при изготовлении клеевых красок, идет на укрепление и облицовку бетонированных подводных сооружений. До сего времени сульфатные глыбы, из которых получают жидкое стекло, завозились с Урала. Заводской коллектив обязался получить содовую «глыбу» повышенного качества и произвести к 1 Мая пробную плавку».

Ист. — «На страже Родины»
«…На заводе Технохимического комбината им. Фрунзе восстановлено производство жидкого стекла. Жидкое стекло употребляется для обмазки электродов, используется в качестве клея и имеет большое применение при изготовлении клеевых красок, идет на укрепление и облицовку бетонированных подводных сооружений. До сего времени сульфатные глыбы, из которых получают жидкое стекло, завозились с Урала. Заводской коллектив обязался получить содовую «глыбу» повышенного качества и произвести к 1 Мая пробную плавку».

Ист. — «На страже Родины»
Технохимический комбинат им. Фрунзе был основан в 1927 году. Специализировался на выпуске красителей (нигрозин, берлинская лазурь и проч.). В годы войны на комбинате шили маскировочные сети, белье и одежду для солдат, а для жителей блокадного Ленинграда выпускали сахарин.
«…Ленинградское отделение издательства «Искусство» выпускает к 1 Мая десятитысячным тиражом многокрасочные плакаты художника Кочергина и группы художников в составе Гордона, Орехова, Петрова. Печатаются также первомайские открытки работы художниц Ивановой, Зинкевич, Клементьевой, цветная ксилография С. Молчанова «Салют». Выйдут также из печати «Походная песня» и «Песня весенней победы» композитора Прицкера и «Два романса» Евлахова. Началось печатание сборника фронтовых песен и сборника пионерских песен».

Ист. — «Ленинградская правда»
Художник Кочергин: от Пролеткульта до «Калевалы»
Выпускник Строгановского художественно-промышленного училища Николай Кочергин считается одним из родоначальников жанра советского политического плаката. В Гражданскую войну служил в Красной армии: сначала военно-полевым художником в Харькове, затем агитатором-художником Политуправления РККА, а в 1920–1921 гг. принимал участие в создании и деятельности «Окон РОСТА» в Баку и Тифлисе (в том числе эпизодически работал с Маяковским). Наиболее известными плакатами художника, написанными в ту пору, были «Враг у ворот!!! Все на защиту Петрограда!», «Да здравствует Красная армия!», «Врангель идёт!!! К оружию, пролетарии!».

С 1923 года жил в Ленинграде. Продолжал экспериментировать с историко-революционной тематикой, но широкую известность приобрел как художник театра и график, а затем как блестящий художник-иллюстратор. Специализировался на детской и юношеской литературе (одной из первых книг, проиллюстрированных Кочергиным, стал роман Марка Твена «Янки при дворе короля Артура», вышедший в 1928 году в серии приложений к журналу «Вокруг света»). В 1930-е был востребован и как специалист по агитационно-массовой работе (оформлял физкультурные парады, рисовал агитационные плакаты).

Николай Михайлович Кочергин (1897–1974)
Плакат художника Н.М. Кочергина
После войны семья Кочергиных возвратилась в Ленинград, и с этого времени художник практически полностью посвятил себя иллюстрации детских книг, сказок, былин. Огромную известность, в том числе за пределами СССР, ему принесли иллюстрации к финскому эпосу «Калевала» (первое издание вышло в 1953 году; затем в 1957-м и 1967-м выходили дополненные издания, куда вошли новые рисунки мастера, а за год до смерти Кочергин «разбавил» свою «Калевалу» цветной графикой). Также широко известны рисунки мастера к сказкам Пушкина, к сказкам народов СССР и народов Востока.
Сказочные иллюстрации Николая Кочергина
Сказочные иллюстрации Николая Кочергина
Вспоминает дочь художника, Наталья Николаевна Кочергина (художник-постановщик, художник по костюмам, художник-декоратор. Лауреат премий «Ника» и «Золотой Овен». Народный художник РФ):

«...Папа был настолько не в политике: он отказывался вступать в партию, он не был никогда в жизни никаким общественным деятелем, ни в каких организациях, нигде ничего, он был просто художником. Он понял, что ему надо идти в графику, и начал работать в журнале «Вокруг света», вот эти вот 1920-е — 1930-е годы — очень известные папины иллюстрации. Когда показывают «Вокруг света», всегда я вижу папины иллюстрации к этим жутким, фантастическим каким-то романам и рассказам <...> Но потом стал «Вокруг света» хуже, стали уже запрещать эти резкие, как сейчас говорят, экшен. Графика была у папы очень-очень четкая, сильная, эксцентричная, какая-то экспрессивная. Всё это дело стали забивать, стали критиковать. И папа ушел в детскую иллюстрацию...»

Ист. — беседа с Натальей Николаевной Кочергиной, записанная Е. Г. Озеровой для Фонда «Устная история». Подробнее — см. здесь http://oralhistory.ru/talks/orh-1625/text

На трудовых фронтах
«На торфопредприятиях Ленинградской области на 7 дней раньше срока начали сезон добычи торфа. На торфопредприятии "Ириновка" работают установки большого и малого гидроторфа. На предприятиях "Щеглово" и "Дунай" пущены элеваторные машины. На Шуваловском предприятии началась добыча багерным способом. В ближайшие дни вступят в строй агрегаты "Назии"».

«На заводе "Севкабель" изготовлены 1800 комплектов коллекций металлов для школьных физических и химических кабинетов. В небольших коробках расположены образцы железа, чугуна, стали, свинца, алюминия, меди и др. В ближайшее время на заводе будут изготовлены наборы для опытов».

Ист. — «Ленинградская правда»
Сотрудники «Севкабеля» в блокадную зиму. Ист. – «Севкабель»
На заводе «Севкабель» (Кожевенная линия В. О., 40) в годы войны, помимо прочей продукции, был изготовлен «кабель жизни». Его протянули по дну Ладожского озера, чтобы снабжать город электричеством, вырабатываемым наскоро восстановленной Волховской ГЭС. Подробнее об истории «Севкабеля» можно прочесть здесь. https://www.fontanka.ru/longreads/pervii_kabelnii_sevcableport
Специалист по большим музыкальным формам
Газета «Смена» информирует читателей о том, что автор опер «Тихий Дон» и «Поднятая целина» композитор И. И. Дзержинский «заканчивает работу над новой комической оперой "Метель" на сюжет одноименной повести Пушкина. Одновременно с этим композитор работает над концертом для фортепиано с оркестром. Свой творческий труд Дзержинский сочетает с большой шефской работой. Композитор провел несколько выступлений перед учениками ленинградских училищ».
Один из основоположников советской оперы, однофамилец «железного Феликса» Иван Дзержинский переселился в Ленинград в 1930-м. До войны прославился прежде всего как автор опер, либретто которых созданы по мотивам романов Михаила Шолохова:
«Тихий Дон». Впервые поставлена в октябре 1935 года в Ленинградском Малом оперном театре. Вскоре вошла в репертуар многих музыкальных театров страны. Вторая часть оперы — «Григорий Мелехов» — будет написана композитором в 1967 году.
«Поднятая целина» (1937).
В 1939 году Дзержинский написал оперу «Волочаевские дни» (в том же году был награжден орденом Ленина «за выдающиеся заслуги в развитии оперного искусства»), а следом приступил к написанию произведения «Гроза» (по сюжету драмы А. Н. Островского; работа будет прервана войной и окончена лишь в 1955-м).
В самом начале войны композитор создает одноактную пьесу на собственное либретто «Кровь народа», которая была поставлена в ноябре 1941-го в г. Чкалове (ныне Пермь) силами эвакуированной туда труппы Ленинградского Малого оперного театра. В 1943-м этот же театр, а следом и московский Театр им. Станиславского осуществили постановку новой оперы Дзержинского «Надежда Светлова», посвященной обороне Ленинграда. Что же касается проанонсированной комической «Метели», ее премьера (уже под другим названием — «В зимнюю ночь» ) состоится в Ленинградском театре музыкальной комедии в 1946 году.

Иван Иванович Дзержинский (1909–1978)
Вспоминает композитор Никита Владимирович Богословский (1913–2004; автор песен «Спят курганы темные», «Ты ждешь, Лизавета», «Темная ночь», «Три года ты мне снилась» и многих других):
«...Композитор Иван Дзержинский приехал в Москву, чтобы совместно с Большим театром продолжить работу над своей оперой "Поднятая целина". Театр снял ему комнату, но, к сожалению, без телефона. А его родной брат Леонид, писавший либретто к этой опере, оставался в Ленинграде и посылал Ивану фрагменты текста по почте, а иногда небольшие речитативы персонажей — по телефону.
Для одной сцены Ивану срочно потребовалось изменить в тексте фразу, и Леонид поспешил на телеграф. Телеграфистка прочитала текст, сказала: "Одну минутку", вышла, и действительно через минутку появились два молодых человека в штатском и, крепко взяв недоумевающего либреттиста под руки, отвезли его куда следует, где бедняга промаялся двое суток, пока в этом деле разбиралось высокое начальство. Дело было так: последний текст телеграммы, предназначавшийся в опере для какого-то классового врага, был примерно таков: "Оружие храним надежно тчк готовы начать по приказу тчк уверены в победе тчк с нами бог". Подписи, естественно, не было. Но зато был 1937 год. Да еще такая знаменитая фамилия адресата!»
Цит. по: Н. Богословский. «Что было и чего не было. И кое-что еще...». М., 1999
Наше вам. С кисточками
«Всесоюзное общество культурной связи с заграницей передало директору Всесоюзной Академии художеств, народному художнику РСФСР И. Э. Грабарю семь кистей и парчевую куртку, принадлежавшие знаменитому русскому художнику И. Е. Репину. Эти вещи присланы из Чехословакии художником В. Леви (бывший секретарь Репина) в дар для дома-музея Репина "Пенаты"...»
Похоже, куртка и кисточки великого русского художника являлись составной частью общего «подарочного набора», щедро пожертвованного Василием Филипповичем Леви (1878, Харьков — 1954, Стокгольм) Советскому Союзу.

По крайней мере известно, что в том же 1945 году Леви передал Государственному литературному музею в Москве 160 писем Ильи Репина к нему, рукопись воспоминаний под названием «Материалы для комментариев к переписке И. Е. Репина с бывшим присяжным поверенным В. Ф. Леви» (здесь — тексты, связанные главным образом с периодом тесного общения Леви с художником и его семьей), а также личную копию репинской картины «Поэт-футурист» (портрет Константина Олимпова).

На следующий год Василий Леви продолжит свой «аттракцион неслыханной щедрости» и подарит Государственной Третьяковской галерее два этюда Репина к знаменитым «Запорожцам».

Филипп Малявин. «Портрет В. Ф. Леви» (1939)
Лошадью ходи!
В этот день в Ленинграде продолжались шахматные соревнования на первенство города:
«...В упорной борьбе за первое место проходят полуфинальные шахматные соревнования на первенство Ленинграда. В первой группе, играющей в клубе ДСО «Локомотив», лидерствуют Копылов, Скляров, Виноградов и Травин. Во второй группе (Дом Красной Армии) на первых местах — Сапков, Сизин и Баславский, в третьей (Выборгский ДК) — Столяр и Мясоедов».
Сборная СССР образца 1945 года. Сидят: Котов, Смыслов, Ботвинник, Рагозин и Флор. Стоят: Лилиенталь, Болеславский, Макогонов, Бондаревский и Бронштейн. Ист. — http://terrachess.ru/
В конечном итоге чемпионом первенства Ленинграда 1945 года станет Вячеслав Васильевич Рагозин (17 побед в 22 играх). На 14-м чемпионате СССР по шахматам, который пройдет в Москве с 1 июня по 3 июля 1945 года, он разделит 7–9-е места, а чемпионом СССР станет Михаил Ботвинник… Начиная с 1946 года и вплоть до своей кончины в 1962-м Вячеслав Рагозин будет занимать пост главного редактора журналов «Шахматы в СССР» и «Шахматный бюллетень». С 1947-го — советский вице-президент ФИДЕ.
Текст подготовил: Игорь Шушарин.
Верстка и дизайн: Светлана Григошина.
Фото из открытых источников и личного архива автора.

19.04.2020
18 АПРЕЛЯ/1945
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