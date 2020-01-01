Вспоминает композитор Никита Владимирович Богословский (1913–2004; автор песен «Спят курганы темные», «Ты ждешь, Лизавета», «Темная ночь», «Три года ты мне снилась» и многих других):

«...Композитор Иван Дзержинский приехал в Москву, чтобы совместно с Большим театром продолжить работу над своей оперой "Поднятая целина". Театр снял ему комнату, но, к сожалению, без телефона. А его родной брат Леонид, писавший либретто к этой опере, оставался в Ленинграде и посылал Ивану фрагменты текста по почте, а иногда небольшие речитативы персонажей — по телефону.

Для одной сцены Ивану срочно потребовалось изменить в тексте фразу, и Леонид поспешил на телеграф. Телеграфистка прочитала текст, сказала: "Одну минутку", вышла, и действительно через минутку появились два молодых человека в штатском и, крепко взяв недоумевающего либреттиста под руки, отвезли его куда следует, где бедняга промаялся двое суток, пока в этом деле разбиралось высокое начальство. Дело было так: последний текст телеграммы, предназначавшийся в опере для какого-то классового врага, был примерно таков: "Оружие храним надежно тчк готовы начать по приказу тчк уверены в победе тчк с нами бог". Подписи, естественно, не было. Но зато был 1937 год. Да еще такая знаменитая фамилия адресата!»

Цит. по: Н. Богословский. «Что было и чего не было. И кое-что еще...». М., 1999

