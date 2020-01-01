Линейный корабль «Петропавловск» — один из самых известных кораблей Балтийского флота. В строю с 1914 года, принимал участие в Первой мировой, Гражданской, Советско-финской и Великой Отечественной войнах. В 1921 году получил новое, революционное имя — «Марат». В первых числах сентября 1941 года артиллерия главного калибра линкора остановила наступление немецких войск у Ленинграда, не дав возможности противнику с ходу захватить город. 23 сентября 1941 года «Марат» был серьезно поврежден в Кронштадте во время авианалета (тяжелая бомба попала в пороховой погреб, от сильного взрыва весь нос с башней и надстройкой рухнул в воду) — тогда линкор потерял большую часть экипажа и сел на грунт в Средней гавани, погрузившись на глубину 11 метров. Корабль был поднят и силами моряков и рабочих кронштадтского морского завода восстановлен в качестве несамоходной плавучей батареи (две башни), и далее вновь принимал активное участие в боевых действиях, вплоть до полного снятия блокады Ленинграда. 31 мая 1943 года линкору возвращено прежнее имя «Петропавловск»… Последний краснофлотец героического линейного корабля, старший матрос Михаил Морозов скончался в Петербурге в апреле 2014 года и был похоронен рядом с братской могилой членов экипажа линкора «Марат», погибших 21 сентября 1941 года.

