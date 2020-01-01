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Вольная попытка создания хронографа жизни ленинградцев в последний месяц войны

Вольная попытка создания хронографа жизни ленинградцев

в последний месяц войны

В КАЛЕНДАРЬ
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Ночью в городе на Неве столбики термометров опускались до –5,8, днем воздух прогревался до +4,2 градуса
425 зарубок на прикладе
В среду, 18 апреля, начальник политуправления Ленинградского фронта генерал-лейтенант Дмитрий Иванович Холостов (1907–1951) в торжественной обстановке вручал значки члена ВЛКСМ нового образца группе руководящих комсомольских работников частей Ленинградского гарнизона, военных академий и училищ. Первым значок из рук генерала получил Герой Советского Союза лейтенант Дьяченко.
«На приеме у начальника Политуправления Холостова».(иллюстрация из книги И.М. Голушко, «Танки оживали вновь», М., 1977)
Федор Трофимович Дьяченко родился в июне 1917 года на Полтавщине. К началу войны работал штукатуром в Норильске, 7 января 1942 года Норильским ГВК призван в ряды Красной армии. В августе, после обучения военной специальности в запасном полку, зачислен снайпером 187-го стрелкового полка (72-я стрелковая дивизия, 42-я армия, Ленфронт). Уничтожив своего первого немца 16 сентября 1942 года, старший сержант Дьяченко к маю 1943-го довел свой боевой счет до 400 уничтоженных врагов.

В январе 1944 года Дьяченко был ранен осколком снаряда, попал в госпиталь. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 февраля 1944 года удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». После излечения направлен на офицерские военно-политические курсы Ленинградского фронта.

По окончании курсов лейтенант Дьяченко, окончательный снайперский счет которого оценивался в 425 уничтоженных врагов, был назначен парторгом батальона Ленинградского военного училища связи. После войны жил в Ленинграде. Окончив в 1949 году военно-политическое училище, служил в военных училищах и ВК Кировского района Ленинграда. В 1962-м уволен в запас в звании майора. Скончался 8 августа 1995 года, похоронен на Ковалевском кладбище.

Снайпер, Герой Советского Союза Федор Дьяченко
Апгрейды комсомольского значка
Первый комсомольский знак был учрежден в 1918 году и представлял собой небольшой красный флажок со звездой и аббревиатурой «РКСМ» (Российский коммунистический союз молодежи). Вручался вплоть до 1923 года. В данном случае ключевое слово «вручался»! Его выдавали не как обычный значок, а вручали комсомольцам, уходившим на Гражданскую войну, либо награждали за особые заслуги.
В октябре 1922 года на V-м съезде комсомола была утверждена новая вариация знака: на флажке, в звезде, аббревиатура «КИМ» (Коммунистический интернационал молодёжи, он же — секция III-го Интернационала — Коминтерна). До роспуска в 1943-м году Коминтерна, а следом и КИМа, РКСМ-ВЛКСМ (Всесоюзным ленинским коммунистическим союзом молодежи организация стала в 1926 году) входил в Коммунистический интернационал молодёжи как его советская секция.

В январе 1945-го участники ХIII-го пленума ЦК ВЛКСМ утвердили комсомольский значок нового образца: в виде развёрнутого красного знамени, в центре которого изображен круг с пятиконечной звездой и надписью «ВЛКСМ». Старые, «кимовские» образцы использовались наряду с новыми вплоть до 1947 года (пока не иссякли запасы ранее изготовленных значков).

Последний, четвертый и всем нам хорошо известный тип комсомольского значка (с профилем Ильича) появится в 1958 году.
Напелись, наплясались
В эту среду в ленинградском отделении Союза советских писателей продолжилась начатая накануне творческая дискуссия «Ленинградская тема в современной литературе».
заметка «Известия», 19 апреля 1945
«Ленинградская тема это тема мужества советского народа, которое в Ленинграде проявилось с особой, беспримерной силой», — такими словами начала свой доклад литературовед, критик Раиса Мессер (1905–1984). В числе произведений, «в которых видно стремление подойти к теме мужества и стойкости ленинградцев», Раиса Давыдовна назвала поэму Н. Тихонова «Киров с нами» и его ленинградские рассказы, поэму В. Инбер «Пулковский меридиан», пьесу Вс. Вишневского «У стен Ленинграда»...
Руководитель ТЮЗа, народный артист РСФСР Александр Брянцев (1883–1961) посвятил свое выступление общим нуждам ленинградских писателей и театральных деятелей, а также необходимости скорейшего создания хорошего спектакля на ленинградскую тему.

Цит.: «Мы чувствуем себя в долгу перед юными ленинградцами. Они участвовали в обороне города, в обороне своих школ. Враг прежде всего им нанес удар и лишил их радостного детства. По возвращении в Ленинград я с волнением увидел школьников с медалью «За оборону Ленинграда» на груди. О таких детях надо рассказать на сцене...»
Содержание поэтического сборника «Поэмы о Ленинграде», выпущенного Ленинградским газетно-журнальным и книжным издательством в 1947 году
Ленинградец «Марат»
«Закончили смотр художественной самодеятельности, проводившийся на кораблях и в частях флота. Смотр выявил десятки талантливых исполнителей и отличных организаторов краснофлотского досуга. С успехом выступили краснофлотский хор под руководством лейтенанта Волохонского, танцевальный коллектив линкора «Петропавловск», оркестр народных инструментов, руководимый старшим краснофлотцем Никитенко. Среди отдельных исполнителей выделились чтецы — старший лейтенант Бакалов, старший краснофлотец Пруссаков, танцоры — старшина второй статьи Федотов, краснофлотцы Островский и Маркова. Интересные упражнения на турнике показали краснофлотцы Сандлер и Тараканов. Лучшие участники будут премированы и награждены грамотами Военного совета».

Ист. — «Ленинградская правда»
Линкор «Марат»
Марат, уже переименованный в «Петропавловск», в Кронштадте. Июль 1944, день ВМФ. У борта линкора — тральщик «ТЩ-69»
Линейный корабль «Петропавловск» — один из самых известных кораблей Балтийского флота. В строю с 1914 года, принимал участие в Первой мировой, Гражданской, Советско-финской и Великой Отечественной войнах. В 1921 году получил новое, революционное имя — «Марат». В первых числах сентября 1941 года артиллерия главного калибра линкора остановила наступление немецких войск у Ленинграда, не дав возможности противнику с ходу захватить город. 23 сентября 1941 года «Марат» был серьезно поврежден в Кронштадте во время авианалета (тяжелая бомба попала в пороховой погреб, от сильного взрыва весь нос с башней и надстройкой рухнул в воду) — тогда линкор потерял большую часть экипажа и сел на грунт в Средней гавани, погрузившись на глубину 11 метров. Корабль был поднят и силами моряков и рабочих кронштадтского морского завода восстановлен в качестве несамоходной плавучей батареи (две башни), и далее вновь принимал активное участие в боевых действиях, вплоть до полного снятия блокады Ленинграда. 31 мая 1943 года линкору возвращено прежнее имя «Петропавловск»… Последний краснофлотец героического линейного корабля, старший матрос Михаил Морозов скончался в Петербурге в апреле 2014 года и был похоронен рядом с братской могилой членов экипажа линкора «Марат», погибших 21 сентября 1941 года.
Навстречу Первомаю
Ленинградские газеты продолжают писать о подготовке к первомайским праздникам:

«...Принимая решение на собрании по итогам III-го Пленума ЦК ВЛКСМ, комсомольцы фабрики им. Урицкого, в частности, записали: «Помочь фабрике к 1 мая восстановить библиотеку». Библиотека фабрики насчитывает 35 тысяч книг. Во время блокады помещение библиотеки пострадало от бомбежек и артобстрелов. Сейчас фабрика выделила для библиотеки новое, удобное помещение. Под руководством библиотекаря Лисовской комсомольцы разбирают литературу по разделам, составляют списки. Каждый комсомолец отдает на восстановление библиотеки два часа из своего свободного времени. Но это для друзей библиотеки не предел. Многие отработали в библиотеке по 45 часов. К 1 Мая библиотека фабрики им. Урицкого приветливо встретит молодого читателя».

Ист. — «Смена»
Отомстим за кровь детей
В 1941-м часть оборудования табачной фабрики им. Урицкого была эвакуирована на Урал. На оставшихся в Ленинграде производственных мощностях было налажено производство мин, снарядов, ручных гранат и другой военной продукции. Одновременно сохранялось и довоенное профильное производство: всю блокаду фабрика им. Урицкого продолжала выпускать любимый курильщиками «Беломор» для фронта (правда, в очень ничтожных количествах), а также махорку (в большей степени — ее суррогат, в том числе из опавших листьев). При производстве курева какое-то время использовались «внутренние ресурсы»: за десятилетия работы под полами цехов скопилось немало табачной пыли — ее выгребали и добавляли в готовый продукт в качестве никотиновой приправы.
Всю войну при фабрике им. Урицкого работал детсад. 9 мая 1942 года его воспитанники вышли на прогулку, и в это время начался артиллерийский обстрел.

Воспитатели поспешили укрыть детей, но — не успели: снарядом были ранены десять и убиты двенадцать детей в возрасте от 4 до 6 лет. 11 мая детей похоронили на Смоленском кладбище в братской могиле, над которой был установлен памятник со словами: «Здесь погребены дети рабочих табачной фабрики им. Урицкого, погибшие от артиллерийского обстрела 9 мая 1942 года. Отомстим за невинно пролитую кровь наших детей. Коллектив рабочих, ИТР и служащих фабрики им. Урицкого» (современный памятник открыт в 1966 году).

На Нюрнбергском процессе артобстрел детского сада фабрики им. Урицкого был причислен к одному из многочисленных свидетельств о зверствах нацистов.


«Рецептуру папирос создал мастер Василий Иониди, смешавший азербайджанские и молдавские сорта табака. Автор дизайна папиросной пачки с картой ленинградский художник Андрей Тараканов нарисовал также Суэцкий и Кильский каналы, что должно было наглядно демонстрировать, насколько советский длиннее».
«Затянуться урицким»
Папиросы «Беломорканал» начали производить в 1932 году. Выпуск этих папирос стал грандиозной агитационно-пропагандистской акцией, демонстрирующей одно из первых достижений советского промышленного строительства. Заядлые советские курильщики всегда высоко ценили «Беломор», изготовленный в Ленинграде. Конкретно — на табачной фабрике имени Урицкого. (12)Существовало даже расхожее выражение «затянуться урицким». По одной из версий, табак в «урицком» никогда не сыпался из гильзы, потому что набивался с легким нарушением технологии — щедро, с запасом.
Далее — цитата из популярного в советское время романа Вс. Кочетова «Чего же ты хочешь?» (1969):
«….Человек опустился на сухую траву, закурил папиросу — ленинградский «Беломор».
— Хотите? — предложил, протягивая пачку.
— Не курю, спасибо.
— А то, может быть, соблазнитесь? Видите? Фабрика Урицкого! Вы, господа кондратьевы, расписываете у себя по немецкой указке, что Ленинград задохнулся в блокаде, что все там умерло, все остановилось. А папироски-то самые свежие! Фабрика Урицкого продолжает их выпускать. На Васильевском острове которая...»
Текст подготовил: Игорь Шушарин.
Верстка и дизайн: Светлана Григошина.
Фото из открытых источников и личного архива автора.

18.04.2020
17 АПРЕЛЯ/1945
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