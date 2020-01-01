«Затянуться урицким»
Папиросы «Беломорканал» начали производить в 1932 году. Выпуск этих папирос стал грандиозной агитационно-пропагандистской акцией, демонстрирующей одно из первых достижений советского промышленного строительства. Заядлые советские курильщики всегда высоко ценили «Беломор», изготовленный в Ленинграде. Конкретно — на табачной фабрике имени Урицкого. (12)Существовало даже расхожее выражение «затянуться урицким». По одной из версий, табак в «урицком» никогда не сыпался из гильзы, потому что набивался с легким нарушением технологии — щедро, с запасом.
Далее — цитата из популярного в советское время романа Вс. Кочетова «Чего же ты хочешь?» (1969):
«….Человек опустился на сухую траву, закурил папиросу — ленинградский «Беломор».
— Хотите? — предложил, протягивая пачку.
— Не курю, спасибо.
— А то, может быть, соблазнитесь? Видите? Фабрика Урицкого! Вы, господа кондратьевы, расписываете у себя по немецкой указке, что Ленинград задохнулся в блокаде, что все там умерло, все остановилось. А папироски-то самые свежие! Фабрика Урицкого продолжает их выпускать. На Васильевском острове которая...»