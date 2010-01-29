https://war-peace.spbarchives.ru/part_1/doc_115.html

«…После разрушения Пулковской и Симеизской обсерваторий, по существу, в СССР не осталось обсерваторий современного типа. В этих условиях дальнейшее затягивание с подготовкой к восстановлению грозит отбросить нашу науку в целом назад с тех руководящих позиций, которые русская астрономия в мировой науке занимала в течение 100 лет. Поэтому необходимо сократить сроки восстановления обсерватории, запроектированные АН СССР до 1/I-51 г…В 1944 г. ленинградская группа в составе 16 чел. получила только 30 тыс. рублей на все виды расходов. В 1945 г. на текущие расходы и научную работу на счет группы не поступило ни одного рубля. Ранее в штате обсерватории было 180 чел.; в настоящее время в обсерватории с ее отделениями в Симеизе и Николаеве — всего 56 чел. 9/VII-1945 г. вблизи Ленинграда будет наблюдаться полное солнечное затмение. Ленинградская группа может и должна участвовать в наблюдениях затмения. Однако до сих пор вопрос об этой важнейшей работе находится под угрозой срыва из-за отсутствия денег и пр…Углубленная подготовка к восстановлению обсерватории совершенно немыслима без срочного сосредоточения в Ленинграде ее руководящих работников. Вместе с тем решение ГКО от 1/XII-44 г. о реэвакуации Пулковской обсерватории из г. Ташкента наткнулось на ту трудность, что нет возможности, ввиду разрушения обсерватории, разместить своими средствами реэвакуируемых.Обращаемся к Вам с просьбой дать указание о выделении из горфондов 6 квартир для руководящих сотрудников — зав. отделами, профессоров и докторов. Одновременно просим Вас обязать Уполномоченного ЛАХУ тов. Федосеева выделить в домах Академии наук и Дома ученых 5 квартир».С оригиналом и полным текстом письма можно ознакомиться здесь: