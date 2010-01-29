 
Instagram
Вольная попытка создания хронографа жизни ленинградцев в последний месяц войны

Вольная попытка создания хронографа жизни ленинградцев

в последний месяц войны

В КАЛЕНДАРЬ
21 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: |
Ночью в городе на Неве столбики термометра опускались до –4,9, днем воздух прогревался до +2,2 градуса
Человек, распределявший хлеб
Извещение отдела торговли Исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся
Исполком Ленгорсовета разрешил объявить с 17 апреля 1945 года продажу населению по апрельским продовольственным карточкам:
овсяной крупы в счет месячных норм по крупе:
  • рабочим и ИТР400 г,
  • служащим300 г,
  • иждивенцам200 г,
  • детям до 12 лет200 г.
Консервов рыбных или икры кетовой в счет месячных норм по мясу-рыбе:
  • рабочим и ИТРза 300 г мяса-рыбы 240 г рыбных консервов или 180 г икры кетовой,
  • служащимза 200 г мяса-рыбы 160 г рыбных консервов или 120 г икры кетовой,
  • иждивенцамза 100 г мяса-рыбы 80 г рыбных консервов или 60 г икры кетовой,
  • детям до 12 летза 100 г мяса-рыбы 80 г рыбных консервов или 60 г икры кетовой.
Кондитерских изделий в счет месячных норм по сахару:
  • рабочим и ИТР300 г кондитерских изделий или 600 г печенья,
  • служащим150 г кондитерских изделий или 300 г печенья,
  • иждивенцам150 г кондитерских изделий или 300 г печенья.
Сахара:
  • детям до 12 лет150 г.
По разовым талонам апрельских продовольственных карточек спичек всем группам населения по 3 коробки.
С 23 апреля 1945 года:
мыла хозяйственного твердоговсем группам населения по полкуска,
мыла туалетного жидкого «Санит»всем группам населения по 100г.

Зам зав. отделом торговли Ленгорисполкома Кордовский
Во время войны Валентин Кордовский занимал должность заместителя заведующего отделом торговли Исполкома Ленгорсовета, принимал участие в военных советах Ленинградского фронта по вопросам снабжения фронта и блокадного города. В том числе был ответственен за организацию обслуживания населения по продовольственным карточкам.

В декабре 1944-го Указом Президиума ВС СССР «О награждении орденами и медалями работников организаций и предприятий Наркомторга СССР» Валентин Кордовский был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

А вскоре после войны Кордовский стал одним из многочисленных фигурантов «ленинградского дела». Но, как расплывчато сказано в одной из современных публикаций, «судьба его уберегла». Более того, в 1954 году Кордовского назначили первым директором создававшегося в Ленинграде первого же городского универмага — Гостиного Двора.

Валентин Иннокентьевич Кордовский (1908–2000)
фото: пресс-служба БГД
Нигде, как в военторге
До войны торговые помещения Гостиного Двора были разбиты на отдельные лавки числом около двухсот. Здесь же работали небольшие магазинчики, а также мини-фабрики, конторы, артели, склады и базы. 40 процентов площадей использовались не по назначению.
пресс-служба БГД
В годы войны Гостиный Двор продолжил свою работу. В бывших купеческих лавках по карточками отпускали продукты. Часть помещений занял военторг. Там продавали бытовые мелочи, одежду и даже музыкальные инструменты и грампластинки. Остались свидетельства, что в те суровые блокадные дни некоторые ленинградцы специально приходили в Гостинку, чтобы... послушать музыку.
пресс-служба БГД
В 1944 году в пострадавших от пожаров, бомбежек и артобстрелов помещениях Гостиного Двора начались восстановительные работы, а с середины 1950-х здесь приступили к радикальной перестройке внутренней «начинки»: отдельные лавки преобразовались в торговые анфилады, появились широкие лестницы и просторные вестибюли, в залах установили самое современное по тем временам люминесцентное освещение…
Былые подчиненные первого директора Гостинки уверяли, что Валентин Кордовский относился к своей должности очень ответственно: знал не только весь ассортимент и все цены, но и имена всех продавцов универмага. Более того — директор Кордовский якобы каждый день совершал ритуальный обход всех торговых залов и лично здоровался с персоналом.

Ист. — «Ваш тайный советник», № 3 (9), 2015
Расчехлить иглу
«В городе начинается демаскировка шпиля Адмиралтейства. Напомним, что маскировка шпиля была произведена в первые дни войны бригадой верхолазов-альпинистов…. Работы по демаскировке весьма сложны, особенно освобождение от чехла верхней части шпиля — кораблика, находящегося на высоте 72 метра. Эту работу будут выполнять Ольга Фирсова и Михаил Шестаков. К 1 Мая засверкает Адмиралтейская игла».

Ист. — «Ленинградская правда»
С первых блокадных дней Ленинград подвергался интенсивным артиллерийским обстрелам и бомбёжкам. Золоченые шпили и купола, высотные доминанты города использовались врагом в качестве ориентиров для ведения прицельного огня. Необходимо было в кратчайшие сроки решить вопрос с маскировкой этих архитектурных памятников.

Самыми сложными оказались мероприятия по маскировке Адмиралтейства, Петропавловского собора, Инженерного замка, Исаакиевского собора. Эти высотные работы были выполнены ленинградскими альпинистами Михаилом Бобровым (недавний слесарь-сборщик, младший лейтенант), Алоизием Зембой (осветитель на «Ленфильме»), Александрой Пригожевой (делопроизводитель ДСО «Искусство»), Ольгой Фирсовой (дирижер-хормейстер) и ее мужем Михаилом Шестаковым.
Вспоминает Михаил Бобров (советский и российский военный альпинист, мастер спорта по альпинизму, заслуженный тренер РСФСР, почётный гражданин Санкт-Петербурга):

«...Первым закрасили Исаакий, следующим на очереди было Адмиралтейство. Однако шпиль его сделан таким образом, что туда не то что снаружи не пробраться, там изнутри даже руку не просунуть. Но постепенно закрыли все доминанты. Красили только купола Исаакиевского собора и шпиль Петропавловской крепости — они покрыты червонным золотом, и смывка краски не страшна. Все остальное пришлось закрывать..»

Ист. — «Ваш тайный советник», 29.01.2010

Михаил Михайлович Бобров (1923–2018)

Верхолаз Ольга Фирсова за работой. Ист.-- https://history1.ru
Если большинство петербургских шпилей и куполов золотили при помощи гальванопластики, то в случае со шпилем Адмиралтейства тончайшие листы золота крепились на специальный клей. Красить их было нельзя. В итоге был сшит огромный, весом в полтонны чехол (он же — маскировочный «халат»), который натянули на шпиль. Для решения этой задачи в помощь верхолазам прикомандировали летчика подразделения аэростатов, старшего лейтенанта Владимира Судакова, который на маленьком, специальном аэростате закрепил блок с веревкой под яблоком шпиля Адмиралтейства, после чего за работу уже взялись альпинисты.

Далее требовалось зашить чехол. Эту операцию поручили, как нетрудно догадаться, женщинам — Ольге Фирсовой и Александре Пригожевой. На пронизывающем ветру они озябшими руками сшивали мешковину, сменяя друг друга каждые 3–4 часа. «Однажды из облаков вынырнул немецкий самолет, — много лет спустя будет вспоминать Фирсова.

Увидев меня на шпиле, летчик дал очередь. Пули пробили кровлю, маскировочный чехол. В меня не попали. Повезло». После сшивания чехол «зашпаготовали» (обвили, виток за витком, крепкой, толстой бечевой). В дальнейшем ленинградским альпинистам приходилось неоднократно подниматься на шпиль, чтобы чинить чехол, который рвался от попадания осколков бомб и снарядов.
И вот теперь настала пора высвободить золоченую адмиралтейскую иглу от осточертевшего «мешка». И эту ответственную задачу вновь поручили супругам – Ольге Фирсовой и Михаилу Шестакову. (Алоизий Земба и Александра Пригожева скончались в блокадном Ленинграде еще в самом начале 1942 года, а Михаил Бобров находился в действующих в войсках.) Как и проанонсировала «Ленинградская правда», это, радостное для всех ленинградцев событие, случится накануне Первомая — днем 30-го апреля.
Они решили остаться
18 декабря 2015 года на территории Петропавловской крепости, напротив Петропавловского собора, будет сооружен памятный знак с надписью: «Барельеф установлен в честь героического подвига альпинистовзащитников блокадного Ленинграда: Михаила Боброва, Ольги Фирсовой, Александры Пригожевой, Алоизия Зембы и Михаила Шестакова».

«Я счастлив, что мы успели открыть этот памятный знак в год 70-летия Победы советского народа над фашистской Германией, — скажет на торжественном открытии барельефа Михаил Бобров. — Это была большая задача, и она выполнена с честью. Эта доска — память о моих боевых товарищах- альпинистах. Это были молодые, красивые люди, которые могли бы уехать из осажденного города, шла эвакуация. Но когда они узнали, что собирается команда для маскировки золотых доминант Ленинграда, они решили остаться».
Даешь солнечное затмение!
«...В этом году начнет восстанавливаться Пулковская обсерватория. По проекту нового строительства, который вчерне закончен, вокруг здания будет разбита трехкилометровая защитная парковая зона. Под строительство выделяется площадь в 150 га. На заводах будут размещены заказы на новое оборудование для обсерватории. К маю в Ленинград возвратится из Ташкента коллектив ее сотрудников...»

ист. – «Известия», 17 апреля 1945
Представляется, что это упоминание Пулковской обсерватории в центральной прессе родилось, прежде всего, стараниями заместителя директора Главной астрономической обсерватории АН СССР Валентины Клавдиевны Морфорд и ее коллеги — заведующего лабораторией Службы солнца, профессора Мориса Семеновича Эйгенсона. 23 февраля 1945 года эти двое направили обстоятельнейшее письмо секретарю Ленинградского горкома Георгию Федоровичу Бадаеву, в котором аргументированно обосновали необходимость скорейшего оказания помощи в восстановлении разрушенной Пулковской обсерватории.
военное фото — Дм. Трахтенберг
«…После разрушения Пулковской и Симеизской обсерваторий, по существу, в СССР не осталось обсерваторий современного типа. В этих условиях дальнейшее затягивание с подготовкой к восстановлению грозит отбросить нашу науку в целом назад с тех руководящих позиций, которые русская астрономия в мировой науке занимала в течение 100 лет. Поэтому необходимо сократить сроки восстановления обсерватории, запроектированные АН СССР до 1/I-51 г…

В 1944 г. ленинградская группа в составе 16 чел. получила только 30 тыс. рублей на все виды расходов. В 1945 г. на текущие расходы и научную работу на счет группы не поступило ни одного рубля. Ранее в штате обсерватории было 180 чел.; в настоящее время в обсерватории с ее отделениями в Симеизе и Николаеве — всего 56 чел. 9/VII-1945 г. вблизи Ленинграда будет наблюдаться полное солнечное затмение. Ленинградская группа может и должна участвовать в наблюдениях затмения. Однако до сих пор вопрос об этой важнейшей работе находится под угрозой срыва из-за отсутствия денег и пр…

Углубленная подготовка к восстановлению обсерватории совершенно немыслима без срочного сосредоточения в Ленинграде ее руководящих работников. Вместе с тем решение ГКО от 1/XII-44 г. о реэвакуации Пулковской обсерватории из г. Ташкента наткнулось на ту трудность, что нет возможности, ввиду разрушения обсерватории, разместить своими средствами реэвакуируемых.

Обращаемся к Вам с просьбой дать указание о выделении из горфондов 6 квартир для руководящих сотрудников — зав. отделами, профессоров и докторов. Одновременно просим Вас обязать Уполномоченного ЛАХУ тов. Федосеева выделить в домах Академии наук и Дома ученых 5 квартир».

С оригиналом и полным текстом письма можно ознакомиться здесь:
https://war-peace.spbarchives.ru/part_1/doc_115.html
военное фото — Дм. Трахтенберг
Ознакомившись с письмом ленинградских астрономов, 27-го февраля тов. Бадаев оставил на нем резолюцию: «Тов. Галибина. Составьте проект письма в АН». И таковое, на имя вице-президента АН СССР А. Ф. Иоффе, было весьма оперативно подготовлено. В нем предлагалось «вернуть в обсерваторию старые высококвалифицированные кадры и организовать подготовку новых, срочно доставить из Алма-Аты и Ташкента приборы, необходимые для наблюдения солнечного затмения, предоставить автотранспорт. Кроме того, высказывалось предложение направить в США и Европу не позднее 1945 года комиссии из 7 астрономов обсерватории, 3 архитекторов и строителей «для изучения оборудования, тематики и архитектуры крупнейших современных астрономических обсерваторий, а также для комплектования фундаментальной библиотеки Пулковской обсерватории».

Цит. по: «От войны к миру: Ленинград 1944–1945». Сборник документов. СПб, 2013
С полным текстом письма можно ознакомиться здесь:
https://war-peace.spbarchives.ru/part_1/doc_116.html
В мае 1945-го выйдет постановление Ленгорисполкома «О мероприятиях по восстановлению Главной Астрономической обсерватории в Пулково». В этом документе, в частности, будет зафиксирована фраза, по нынешним временам более чем актуальная. А именно:«Запретить в защитной парковой зоне в радиусе 3 км вокруг Пулковской обсерватории промышленное и крупное жилищное строительство»!

Жаль, что этот документ давно утратил свою силу… «Можем повторить»?
А бюст-то вам на кой?
«В бывшем Казанском соборе, где находится могила М. И. Кутузова, значительно расширена выставка, посвященная жизни и боевым делам великого русского полководца. Помимо редких гравюр, картин и фотографий здесь собрана разнообразная литература о М. И. Кутузове. В числе книг "Жизнь и военные подвиги генерал-фельдмаршала светлейшего князя М. И. Голенищева-Кутузова-Смоленского", изданная в 1813 году, записки адъютанта Наполеона графа Сегюра "Поход в Россию", "Повесть о великой битве Бородинской" Николая Полевого (писателя XIX века.Я. Е.), вышедшая в свет в 1844 году. Экспонируется ряд интересных документов, в частности один из рапортов Кутузова царю Александру после Бородинского боя. Специальная витрина отведена партизанам войны 1812 года. Выставка вызывает большой интерес у посетителей могилы Кутузова. За последние два с половиной года здесь побывали сто тысяч ленинградцев (ЛенТАСС)».

Ист. — «Ленинградская правда»
В годы войны светлейшего князя Михаила Илларионовича подняли на щит и взялись активно использовать в идеолого-пропагандистских целях. Так, например, в июле 1942 года в СССР были учреждены ордена Кутузова 1-й и 2-й степени (это был второй, после ордена Суворова, по порядку учреждения и старшинства «полководческий» орден), а в марте 1944 года на экраны страны вышел художественный фильм «Кутузов», создатели которого впоследствии удостоились Сталинской премии.
Возложение венка у могилы Кутузова в Казанском соборе.. 1943 г.
Примечательно, что за подростковую «банду Короля» (подробности – см. выпуск от 15 апреля) ленинградские сыщики, по сути, всерьез взялись лишь после того, как в ночь на 24 июня 1944 года из Музея истории религии Академии наук СССР, размещавшегося в стенах Казанского собора, был похищен представляющий историческую ценность бюст фельдмаршала Кутузова на бронзовом постаменте работы ХIХ века.

Трудно сказать, какими соображениями руководствовались подельники Короля (а это было их рук дело!), похищая бюст Кутузова, учитывая, что в музее имелось множество других, более дорогих (а главное — «безликих») вещей. Так или иначе, в дальнейшем бюст фельдмаршала будет найден в ходе обыска на квартире одного из участников банды.
Ленин сдан. Ленин принят
Комиссия Комитета по делам искусств при СНК СССР приняла отлитый в бронзе на Ленинградском заводе бронзового и чугунного литья «Монументскульптура» памятник Ленину для Минска. На днях бригада монтажников завода выедет в столицу БССР, где будет монтировать памятник.
Минский Ильич: перезагрузка
В начале 1930-х в Минске был построен Дом правительства — крупнейшее в БССР сооружение довоенного времени. На примыкающей к зданию республиканского правительства площади Ленина решили установить памятник. Разумеется, Ленину. Был организован конкурс, победу в котором одержал проект архитектора И. Лангбарда и скульптора М. Манизера. Цит.: «Матвей Манизер средствами пластики воспроизвел исторический факт — выступление Владимира Ильича в Москве 5 мая 1920 года во время проводов частей Красной армии на Западный фронт».
Торжественное открытие памятника вождю мирового пролетариата состоялось 7 ноября 1933 года, но уже в самом начале войны его бронзовая 7-метровая фигура была уничтожена оккупантами. Точная дата уничтожения памятника неизвестна, но во время посещения Минска рейхсфюрером СС Генрихом Гиммлером (15 августа 1941 года) бронзового Ленина на главной площади города уже не было.

Разрушенный фашистами в 1941 году памятник в Минске
Немцы распилили памятник на части и вывезли в Германию для переплавки. (Цветмет!) Но вот постамент из черного лабрадорита, украшенный горельефами («Октябрьская революция», «Защита Родины», «Индустриализация страны» и «Коллективизация сельского хозяйства») — не тронули. Возможно, просто не рискнули его взрывать, дабы не повредить здание Дома правительства, в котором в годы оккупации Минска размещалось главное управление гестапо.

После освобождения Минска (3 июля 1944 года) руководство БССР приняло решение о скорейшем восстановлении монумента. Город лежал в руинах, тем не менее средства на нового Ильича изыскали. К тому же в мастерской скульптора Матвея Манизера сохранились модель памятника и его отливочные формы. В итоге памятник заново отлили на ленинградском заводе «Монументскульптура», после чего доставили в столицу Белоруссии и установили к празднику 1 Мая — на прежнем месте и на чудом уцелевшем довоенном пьедестале.
Бронзолитейщики с берегов Невы
Будущий завод «Монументскульптура» был создан в 1922 году, на базе бывшей частной литейной мастерской. Деятельность предприятия началась с отливки бронзового бюста для памятника поэту Н. А. Некрасову (автор Всеволод Лишев). А далее, претворяя в жизнь ленинский план монументальной пропаганды, на поток были поставлены отливки скульптурных изображений вождей по моделям ведущих советских скульпторов (Лишева, Манизера, Ильи Гинзбурга). На огромной территории постсоветского пространства и по сей день можно встретить бронзовых полпредов авторства «Монументскульптуры»... В 1937 году мастерская получила новое помещение (на территории Волковского кладбища, в здании реконструированного кладбищенского храма), а два года спустя — и новое официальное название: Завод бронзового и чугунного литья «Монументскульптура».

В годы войны более половины работников завода ушли на фронт, а оставшиеся в Ленинграде литейщики и формовщики переключились на выполнение военных заказов (отливали детали для миноискателей, радиоаппаратуры, изготавливали корпуса для противотанковых гранат и мин). Лишь в конце 1944 года завод вернулся к своему прежнему профилю и на «Монументскульптуре» возобновили изготовление монументов. В первую очередь – героям войны и выдающимся деятелям страны. Так, к весне 1945 года был отлит и установлен в Кронштадте бюст изобретателя А. С. Попова. Изготовлен бюст академика Спасокукоцкого (бюст установят в Москве, у 1-й Градской больницы), памятники генерал-лейтенанту Ефремову (для Вязьмы), Зое Космодемьянской (для Тамбова), Сергею Мирноновичу Кирову (для карельского пгт Повенец). Сотрудничавшие с заводом скульпторы взялись проектировать памятники в честь будущей Победы и многим из этих проектов будет суждено воплотиться в бронзе именно на «Монументскульптуре». В частности — памятнику Воину-освободителю, занявшему свое почетное место в мемориальном комплексе берлинского Трептов-парка 8 мая 1949 года.
В декабре 1948-го из Берлина, где скульптор Евгений Вучетич в натуральную величину ваял центральную 13-метровую фигуру солдата, держащего ребенка на груди, модель памятника специальным составом доставили на «Монументскульптуру». Почему именно сюда? Да потому, что другие заводы брались выполнить этот срочный заказ минимум за полгода. Ленинградские же бронзолитейщики справились за семь недель (пять из них заводу пришлось работать круглосуточно). Ну а далее началась эпопея с транспортировкой готовой скульптуры обратно, в Берлин. Поскольку бронзовый солдат весил более 70 тонн, его доставили к месту установки по воде, в разобранном на шесть частей виде. В Берлине скульптуру собрали немецкие специалисты. Причем чуть ли не на болтах.

Воин-Освободитель в берлинском Трептов-парке. Современное фото.
После войны лучшими мастерами завода «Монументскульптура» были восстановлены либо отреставрированы пострадавшие (в ряде случаев — уничтоженные) памятники русского классического искусства. В их числе знаменитый петергофский «Самсон» и памятник «Тысячелетие России» в Новгороде. В 1970 году Ленинградскому ордена Трудового Красного Знамени экспериментальному заводу художественного литья «Монументскульптура» присвоили имя Матвея Генриховича Манизера.

8 мая 1949 года в Трептове был торжественно открыт самый крупный советский воинский мемориал за пределами Советского Союза. «Фонтанка.ру» публикует эксклюзивные архивные фото с этого события из домашнего архива корреспондента "Фонтанки" Кирилла Панченко.
маршалы СССР
Американская делегация
возложение венков членами ЦК КПСС
Солдат весь в венках
процесс строительства мемориала.
Панченко Иван Никифорович
Текст подготовил: Игорь Шушарин.
Верстка и дизайн: Светлана Григошина.
Фото из открытых источников и личного архива автора.

17.04.2020
16 АПРЕЛЯ/1945
В КАЛЕНДАРЬ
вернуться

ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ В СОЦСЕТЯХ: