Если большинство петербургских шпилей и куполов золотили при помощи гальванопластики, то в случае со шпилем Адмиралтейства тончайшие листы золота крепились на специальный клей. Красить их было нельзя. В итоге был сшит огромный, весом в полтонны чехол (он же — маскировочный «халат»), который натянули на шпиль. Для решения этой задачи в помощь верхолазам прикомандировали летчика подразделения аэростатов, старшего лейтенанта Владимира Судакова, который на маленьком, специальном аэростате закрепил блок с веревкой под яблоком шпиля Адмиралтейства, после чего за работу уже взялись альпинисты.
Далее требовалось зашить чехол. Эту операцию поручили, как нетрудно догадаться, женщинам — Ольге Фирсовой и Александре Пригожевой. На пронизывающем ветру они озябшими руками сшивали мешковину, сменяя друг друга каждые 3–4 часа. «Однажды из облаков вынырнул немецкий самолет, — много лет спустя будет вспоминать Фирсова.
— Увидев меня на шпиле, летчик дал очередь. Пули пробили кровлю, маскировочный чехол. В меня не попали. Повезло». После сшивания чехол «зашпаготовали» (обвили, виток за витком, крепкой, толстой бечевой). В дальнейшем ленинградским альпинистам приходилось неоднократно подниматься на шпиль, чтобы чинить чехол, который рвался от попадания осколков бомб и снарядов.