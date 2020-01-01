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Вольная попытка создания хронографа жизни ленинградцев в последний месяц войны

Вольная попытка создания хронографа жизни ленинградцев

в последний месяц войны

В КАЛЕНДАРЬ
Целую неделю, с 1-го по 7-е мая, средняя температура воздуха в городе на Неве держалась в районе +11 градусов.
Однако в ночь на 8-е мая температура резко понизилась, вплоть до небольших заморозков.
В День Победы средняя температура воздуха в Ленинграде составляла +4 градуса.
Обелиск для героя
1 мая Ленинград, наравне с Севастополем, Сталинградом и Одессой, впервые был назван городом-героем. (Здесь — на правительственном уровне.) Такое словосочетание прозвучало в Приказе Верховного Главнокомандующего № 20 от 1 мая 1945 года. Пожалуй, впервые в мировой истории героями официально провозглашались не люди, а города, проявившие несгибаемый характер во время войны, ставшие символами мужества и терпения. И первым среди равных в этом ряду признавался Ленинград.
Далее — цитата из речи рабочего-стахановца тов. Мышкина, произнесенной на первомайском митинге трудящихся завода им. Карла Маркса:

«В первомайском приказе товарищ Сталин назвал Ленинград городом-героем. Читая сталинские слова, вспоминаешь всё то, что мы пережили за эти годы. Мы жили и боролись, не щадя своих сил, думая лишь о победе. Великий Сталин провел нас сквозь все невзгоды и испытания к нынешним радостным дням. В течение всей войны я выполнял задание на двести процентов. Теперь буду работать еще лучше. Пусть это будет моим салютом нашим воинам-победителям».
Однако же официальное положение о звании «город-герой» будет утверждено лишь два десятилетия спустя, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года. С этого момента каждому советскому городу, удостоенному высшей степени отличия — звания «город-герой», «а) вручаются: высшая награда СССР — орден Ленина и медаль «Золотая Звезда»; б) выдается Грамота Президиума Верховного Совета СССР».

Согласно этому же указу, в городах-героях должен устанавливаться обелиск с изображением ордена Ленина, медали «Золотая Звезда» и текстом Указа Президиума Верховного Совета СССР. В Ленинграде такой обелиск был торжественно открыт к 40-летию Победы на площади Восстания, тем самым композиционно завершив основную, парадную часть Невского проспекта. К слову, невзирая на Положение Президиума, предписывавшее разместить на обелиске текст документа о вручении городу медали «Золотая Звезда», это условие соблюдено не было.
Известный петербургский краевед Наум Синдаловский называет обелиск на площади Восстания, именуемый в городском фольклоре «отверткой» (а также «стамеской», «штыком в горле Невского», «мечтой импотента» и т. д.), памятником-рекордсменом по количеству нелестных отзывов. Но, с другой стороны, даже и в таком виде, пожалуй, он смотрится много лучше, нежели бы энный по счету бронзовый вождь — в 1960-е на этом месте планировали поставить очередной памятник Ленину.
фото с закладным камнем. Ист. – panevin.ru
Даёшь Первомай!
На Дворцовой площади состоялся первый за время войны первомайский парад Красной армии. Говорят, и в Москве, и в Ленинграде этот парад задумывался как победный — накануне Первомая предполагалось, что наши возьмут Берлин к празднику. Но в итоге массовое сопротивление нацистов в немецкой столице по факту прекратилось лишь утром 2 мая.
«...На трибунах перед Зимним дворцом разместились знатные люди Ленинграда, стахановцы, представители советской интеллигенции, партийный, советский и хозяйственный актив города. На центральной трибуне секретарь областного и городского комитетов ВКП(б) тов. Кузнецов, тт. Капустин, Турко, Попков, Соловьев, Бадаев, Иванов и другие. Парад принимает командующий войсками Ленинградского фронта Маршал Советского Союза Герой Советского Союза тов. Говоров. Он обращается с трибуны с речью к воинам фронта и Краснознаменной Балтики, ко всем трудящимся Ленинграда и области. Он приветствует и поздравляет их с международным праздником трудящихся Первое мая. Гремят 20 мощных артиллерийских залпов. Затем начинается торжественный марш войск...»

Ист. — «Правда», 2 мая 1945 года
Согласно приказу начальника Ленинградского гарнизона в первомайском параде приняли участие преподаватели и слушатели военной академии, курсанты военно-учебных заведений, стрелковые части, отряды войск НКВД и моряков Краснознаменного Балтийского флота. В этот день по Дворцовой площади торжественно проехали автомашины с мотопехотой и зенитчиками-артиллеристами, а в небе над городом пронеслись самолеты летчиков-истребителей одной из ленинградских орденоносных гвардейских частей. Замыкал парад на Дворцовой проезд колонны тяжелых танков.
Командующий войсками Ленфронта Маршал Советского Союза Л. А. Говоров и начальник Ленинградского гарнизона генерал-лейтенант Г. А. Степанов принимают первомайский парад». Ист. фото – war-peace.spbarchives.ru
Бронетехника на Дворцовой. Ист. фото – war-peace.spbarchives.ru
А вечером Дворцовая площадь вновь ожила. В 18:00 здесь начались общегородские праздничные гулянья. Вся площадь была радиофицирована и освещена прожекторами, на временно возведенных театральных подмостках выступали артисты. Публика охотно подпевала — участникам празднеств при входе на площадь раздавали листовки с текстами популярных советских песен.

Массовые праздничные гулянья этим вечером также состоялись на Исаакиевской площади, на площади перед зданием Кировского райсовета и напротив здания Народного дома, где на большом уличном экране демонстрировали кинофильмы.

Ну а днем толпы ленинградцев хлынули в распахнувший свои ворота для посетителей Летний сад, где уже частично заняли свои места его знаменитые скульптуры. С началом блокады вся скульптура Летнего сада была тщательно укрыта. Тогда в работах по спасению на добровольных началах принимала участие Анна Ахматова. Уже в эвакуации она написала стихотворение «Nox: Статуя «Ночь» в Летнем саду», посвященное своей любимой здешней скульптуре — фигуре «Ночи» работы Джованни Бонацца:

Ноченька!
В звездном покрывале,
В траурных маках, с бессонной совой…
Доченька!
Как мы тебя укрывали
Свежей садовой землей.
Пусты теперь Дионисовы чаши,
Заплаканы взоры любви…
Это проходят над городом нашим
Страшные сестры твои.

<30 мая 1942, Ташкент >
Картина «Снятие блокады Ленинграда». Художник – Павел Рыженко (1970–2014). ист. – andrbor.ru
Праздничный первомайский день завершился красочным фейерверком. До Победы оставалась неделя, но над страной уже гремели салюты. Ленинград, Сталинград, Севастополь, Одесса… Эти израненные города встретят Победу в руинах. Но… Не в чем будет упрекнуть города-герои, города-победители.
«Сияет Невский, праздничный, великолепный… Мы все знаем, и мы ничего не забыли и горькое безлюдье улиц, и железный смерч, хлеставший в дома, и настороженную непроглядную темноту по ночам. Но и тогда, в самые трудные дни, мы были полны твердой верой настанет день, когда не придется прятать свет. И вот этот день пришел. Как много света на Невском. Как много народа на Невском. Веселый гул, смех… Люди приносят сюда свою радость. Это весна. Это канун праздника. Это канун Победы».

Ист. — «Смена», 1 мая 1945 года
« Невский в праздник 9 июля 1945 года». Художник – Вячеслав Пакулин (1900–1951). Зимой 1941–1942 гг Вячеслав Владимирович, таская с собой подрамники, работал на улицах Ленинграда, причем даже во время обстрелов и бомбежек. В общей сложности художник написал «с натуры» несколько десятков блокадных пейзажей. Ист. – art-spb.info
Уходя — гасите свет
С 1 мая 1945 года исполком Ленсовета увеличил отпуск электроэнергии в квартиры ленинградцев с 5 до 15 кВт*ч в сутки на одну семью. В подъезде каждого дома запестрели объявления: «Не забудь! Превышение установленного лимита влечет прекращение подачи электроэнергии». Нарушители строго наказывались.

Так, например, некто «тов. Кузнецов», проживавший в домохозяйстве № 147 Приморского района, забывал выключать свет и не платил за квартиру. Товарищеский суд дома разобрал дело Кузнецова и установил его виновность в «нехозяйственном отношении к социалистической собственности жилищу». Суд потребовал от Кузнецова немедленно погасить задолженность по электроэнергии и строго предупредил его.

А уже в конце 1945 года начнется подача газа в квартиры ленинградцев. Первыми его получат жители домов на Рузовской улице, и с этого момента ежедневно в городе будут подключать по 510 домов в разных районах города. При этом жильцов в обязательном порядке будут инструктировать на предмет правильного пользования газом.

Мы не злорадствуем
Из оперативной сводки от 2 мая 1945 года:

«Войска 1-го Белорусского фронта под командованием Маршала Советского Союза Жукова, при содействии войск 1-го Украинского фронта под командованием Маршала Советского Союза Конева, после упорных уличных боёв завершили разгром Берлинской группы немецких войск и сегодня, 2 мая, полностью овладели столицей Германии городом Берлин центром немецкого империализма и очагом немецкой агрессии. Берлинский гарнизон, оборонявший город, во главе с начальником обороны Берлина генералом от артиллерии Вейдлингом и его штабом, 2 мая в 15 часов прекратил сопротивление, сложил оружие и сдался в плен...»
3 мая Ольга Берггольц выступила на ленинградском радио с речью «Берлин пал».

Цит.: «Мы не злорадствуем. Злорадство было бы недостойно нас самих, оно было бы ниже наших жертв, нашего самоотречения, нашего мужества. Мы справедливо торжествуем. Это торжество великодушного народа над обидчиком человечества…»

«Свершилось! Под могучим ударом героической Красной армии пал Берлин. Пройдут века, пройдут тысячелетия, а дата эта сегодняшний день не изгладится в памяти потомков, не сотрется в летописях человечества…» — два дня спустя напишет в газете «Ленинградский университет» ректор ЛГУ, профессор А. А. Вознесенский.

Ольга Берггольц, Источник - ru.wikipedia.org
Всю фамилиюпод корень
Известный советский экономист, профессор (1939), орденоносец (орден Ленина, 1944) Андрей Алексеевич Вознесенский был назначен ректором Ленинградского государственного университета в 1941 году и занимал этот пост вплоть до 1947 года. В 1947-м избран депутатом Верховного совета СССР, год спустя назначен министром просвещения РСФСР.

19 августа 1949 года 51-летний Андрей Вознесенский будет арестован в рамках т. н. «ленинградского дела» по обвинению в измене родине, участии в контрреволюционной организации и антисоветской агитации. Два месяца спустя по этому же делу «возьмут» младшего брата Вознесенского — бывшего (до марта 1949-го) председателя Госплана СССР Николая Вознесенского, которого до ареста Сталин не раз называл своим возможным наследником. Николаю Алексеевичу предъявили обвинения в умышленном занижении государственных планов, в искажении и фальсификации статистической отчетности, а также в утрате секретных документов в аппарате Госплана. Также будет арестована и их сестра — Мария Алексеевна Вознесенская, секретарь одного из ленинградских райкомов. Все трое будут расстреляны в 1950 году. (Существует версия, что Николая Вознесенского не расстреляли, а он трагически погиб во время этапирования в сибирские лагеря.)
Андрей Алексеевич Вознесенский (1898–1950)
ru.wikipedia.org
Николай Алексеевич Вознесенский (1903–1950)
ru.wikipedia.org
Из доклада Н. С. Хрущева «О культе личности и его последствиях» на ХХ съезде КПСС (25 февраля 1958 года):

«...После окончания Отечественной войны советский народ с гордостью отмечал славные победы, достигнутые ценой больших жертв и неимоверных усилий. Страна переживала политический подъем. Партия вышла из войны еще более сплоченной, в огне войны закалились кадры партии. В этих условиях ни у кого даже мысль не могла возникнуть о возможности какого-либо заговора в партии.

И вот в этот период вдруг возникает так называемое "ленинградское дело". Как теперь уже доказано, это дело было сфальсифицировано. Невинно погибли тт. Вознесенский, Кузнецов, Родионов, Попков и другие. Известно, что Вознесенский и Кузнецов были видные и способные работники. В свое время они были близки к Сталину. Достаточно сказать, что Сталин выдвинул Вознесенского первым заместителем Председателя Совета Министров, а Кузнецов был избран секретарем Центрального Комитета. Уже одно то, что Сталин поручил Кузнецову наблюдение за органами госбезопасности, говорит о том, каким доверием он пользовался.

Как же случилось, что эти люди были объявлены врагами народа и уничтожены?

Факты показывают, что и "ленинградское дело" — это результат произвола, который допускал Сталин по отношению к кадрам партии. Если бы в Центральном Комитете партии, в Политбюро ЦК существовала нормальная обстановка, при которой подобные вопросы обсуждались бы, как это положено в партии, и взвешивались бы все факты, то этого дела не возникло бы, как не возникли бы и другие подобные дела...

Центральный Комитет партии проверил так называемое "ленинградское дело", невинно пострадавшие люди теперь реабилитированы, восстановлена честь славной Ленинградской партийной организации. Фальсификаторы этого дела — Абакумов и другие — были преданы суду, их судили в Ленинграде, и они получили по заслугам...»

Цит. по: http://lib.ru/MEMUARY/HRUSHEW/kult.txt
С 5 мая исполком Ленинградского Совета депутатов трудящихся разрешил продажу населению по майским продовольственным карточкам:
пшена:
рабочим и ИТР — 400 г;
cлужащим — 300 г;
иждивенцам — 200 г;

рыбы соленой и свежей (в счет месячных норм по мясу и рыбе):
рабочим и ИТР — 400 г;
служащим — 200 г;
иждивенцам и детям до 12 лет — 100 г;

cахара (детям до 12 лет) — 150 г.
По разовым талонам майских продовольственных карточек всем группам населения соли — по 400 г.
«Франция» еще не стала «классикой»
5 и 6 мая в спортивном клубе Дома Красной армии разыгрывалось первенство Ленинграда по французской борьбе. Во встрече приняли участие 42 лучших борца, звание чемпионов Ленинграда тогда завоевали следующие спортсмены: в тяжелом весе — мастер спорта Иванов, в полутяжелом — Фоменко, в среднем — Журавлев, в полусреднем — Корнилов, в легком — Задорожный, в полулегком — Раков, в легчайшем — Никаноров.
Первый чемпионат Советского Союза по французской борьбе состоялся в 1924 году в Киеве. В нем приняли участие представители трех республик (РСФСР, УССР, БССР) из 15 городов (всего 41 человек). Аналога подобному состязанию, в котором приняли бы участие борцы из стольких городов, за всю историю спортивной борьбы в России еще не было. Первыми чемпионами СССР стали: А. Желнин (Ленинград), В. Иванов (Москва), П. Махницкий (Киев), Н. Сажко (Киев) и Д. Горин (Краснодар).

Последующие первенства страны проводились в 1926-м и в 1928-м годах, а начиная с 1933-го чемпионаты страны по французской борьбе разыгрывались ежегодно (за исключением двух военных лет — 1942, 1943). В 1948 году Всесоюзный комитет по делам физической культуры и спорта утвердил новые наименования для отдельных видов спортивной борьбы. С этого времени «французская» (или греко-римская) борьба будет называться «классической», вольно-американская — просто «вольной», а прежняя вольная борьба получит название «самбо» («самозащита без оружия»).

Ист. — «Спортивная борьба», М., 1968
Сборная СССР по французской борьбе 1945–1946 г.
Классика для ленинградцев
Вечером 6 мая в ленинградской Филармонии состоялся сольный концерт пианиста-виртуоза, педагога, музыкального писателя Генриха Нейгауза. В программе — Шопен и Скрябин.
В репертуаре Генриха Густавовича Нейгауза (1888–1964) было представлено всё разнообразие мировой фортепианной музыки. Исполнительский стиль музыканта называли одной из вершин романтического пианизма, а его интерпретации Брамса считались шедевром музыки ХХ века. И всё же главным увлечением Генриха Густавовича была музыка Шопена: Нейгауз играл её на протяжении всей жизни, постоянно возвращаясь к уже исполненным произведениям и открывая в них всё новые нюансы… Так что этим майским вечером ленинградские почитатели классики получили возможность испытать подлинное наслаждение от виртуозной фортепианной игры. И почти никто из сидящих в зале не знал, сколь невыносимо тяжело было в тот вечер на душе у маэстро — неделю назад, 29 апреля, после тяжелой, продолжительной болезни скончался его старший сын Адриан…
А с экрана открывшегося после ремонта ленинградского кинотеатра «Гигант» этим вечером тоже звучала классика. Здесь продолжались премьерные показы нового, вышедшего в конце апреля художественного фильма «Черевички», снятого в Ташкенте, на Центральной объединённой киностудии художественных фильмов (ЦОКС) режиссерами Михаилом Шапиро и Надеждой Кошеверовой.

Фильм представлял собой экранизацию одноименной оперы П. И. Чайковского, либретто которой написано поэтом Яковом Полонским по мотивам гоголевской «Ночи перед Рождеством».

В наши дни эта киноработа основательно позабыта. Чего нельзя сказать о следующем фильме режиссерского дуэта ленинградцев Шапиро — Кошеверовой. Уже 29 мая 1945 года на «Ленфильме» состоится худсовет, по итогам которого будет утверждена к производству их киносказка «Золушка»...

Построенный в 1934–1936 годах по проекту архитекторов А. И. Гегелло и Д. И. Кричевского кинотеатр «Гигант» долгое время являлся самым большим кинотеатром города (зрительный зал на 1400 мест!). Особой «фишкой» здания являлись огромный витраж, располагавшийся над многоколонным портиком главного фасада, и размещенные по сторонам витража барельефные панно, воспроизводящие кадры из советских кинофильмов.

В декабре 1945 года в зале Выборгского ДК начался судебный процесс над одиннадцатью немецкими военнопленными, обвиняемыми в особых зверствах, творимых ими на оккупированных территориях Ленинградской и Псковской областей. Трое из подсудимых были осуждены на 25 лет тюрьмы, а остальные восемь — к публичной смертной казни (к слову, у немцев были очень толковые адвокаты).
5 января 1946 года в 11 часов утра на площади Калинина перед кинотеатром «Гигант» состоялась публичная казнь через повешение восьмерых немецких военнопленных, признанных судом военными преступниками.
«...Я опускаю здесь натуралистические подробности момента казни — они не нужны читателю. Приведу только один-единственный штрих. Когда грузовики разом, очень медленно тронулись, и когда почва стала уходить из-под ног осужденных, и каждый из них поневоле вынужден был сделать несколько мелких шажков, Зоненфельд, в отличие от других, сделал решительный шаг вперед, чтобы скорее самому спрыгнуть с деревянной платформы кузова, чтобы петля резче рванула его. Его глаза в это мгновение были решительны и упрямы…

Зоненфельд умер первым. Все осужденные приняли смерть молча и без каких-либо жестов.

Молчание царило и в многотысячной толпе ленинградцев, заполнявшей площадь. Но вот — всё кончено. Рев и рукоплесканья толпы народа, гул одобрения, выкрики: «Смерть фашистским негодяям!» — и многие другие, сливавшиеся в грозную стихию народного гнева. Толпа, к этому времени заполнившая не только всё пространство площади, но и прилегающие к ней улицы, колышется, давит вперед и, наконец, прорывает цепь курсантов, как раз против «доджа» кинохроники. Грузовики уже уехали, кинооператоры, снимавшие всё, бросаются спасать свои аппараты. Толпа, прорвавшись, мгновенно заполняет всю площадь, густыми волнами захватывая всех: генералов, кинооператоров и прочих, кто был здесь. Я спасаюсь в «додж».

Через несколько минут густая масса народа на площади получает какое-то поступательное движение, начинает двигаться более равномерным потоком, давки такой уже нет. Минут пятнадцать выжидаю… И когда поток становится спокойнее, выхожу. <...>

Вероятно, если б публичную казнь мне пришлось увидеть до войны, такая казнь произвела бы на меня страшное впечатление. Но, очевидно, как и для всех, кто провел в Ленинграде и на фронте всю войну, уже ничто не может быть впечатлением слишком сильным. Я не думал, что в общем всё окажется так сравнительно маловпечатлительно для меня. И я не видел на площади людей, на которых бы как-то, кроме некоторой возбужденности, сказались бы впечатления от этого зрелища. Вероятно, каждый переживший войну и ненавидевший подлого врага ощущал справедливость приговора и испытывал чувство удовлетворения, зная, что за звероподобные существа те, кого сегодня за все их бесчисленные злодеяния вешали.

Никакой нотки жалости не шевельнулось во мне. Единственное, что как-то колыхнуло меня, — это несомненное мужество Зоненфельда, твердость его характера, злополучность всей его личной судьбы. К Ремлингеру — брезгливое чувство, к остальным… остальные вообще не воспринимались умом и чувством, как люди, — первобытные дикари, извращенные своими злодействами! И только Зоненфельд мною был ощущен как человек — хотя и тяжкий, непрощаемый, справедливо заслуживший свою кару преступник, но всё же как человек, который, может быть, при других обстоятельствах личной жизни, мог бы пойти совершенно иным, не преступным путем…

Однако стоит только вспомнить, что по вине вот таких, как эти восемь преступников, в Ленинграде — лишь в одном моем родном Ленинграде! — погибло за годы блокады больше миллиона мирных, ни в чем не повинных людей, в их числе многие, многие десятки тысяч детей, — кровь закипает от возмущения!.. Наши небывалые в истории беды, наше горе никакими словами выразить невозможно!..»

Цит. по: П. Лукницкий. «Ленинград действует» (Книга 3). М., 1968 г.
День радио
2 мая 1945 года СНК СССР принял постановление «Об ознаменовании 50-летия со дня изобретения радио А. С. Поповым». Напомним, что 7 мая 1895 года, на заседании Русского физико-химического общества известный русский физик и электротехник, профессор, изобретатель в области радиосвязи Александр Степанович Попов (1859–1905) продемонстрировал «прибор, предназначенный для показывания быстрых колебаний в атмосферном электричестве» (иными словами — радиоприемник), и осуществил первый сеанс радиосвязи. И вот теперь, полвека спустя, учреждался новый ежегодный государственный праздник — День радио (7 мая). Также было принято решение о создании по всей стране памятников и мемориальных досок выдающемуся ученому и о «наименовании улиц, проспектов, населённых пунктов и организаций именем А. С. Попова».

В будущем в Ленинграде и области появятся не менее пяти памятников Александру Степановичу Попову. Самый первый будет установлен 7 мая (по другим источникам — 12 мая 1945 года) в Макаровском парке (саду) на Июльской улице (ныне — Макаровская). Памятник представлял собой бронзовый бюст ученого, стоящий на постаменте с укрепленной на нем латунной доской «Великий ученый, изобретатель радио Александр Степанович Попов. 1859–1906». В 1975 году памятник перенесут в центр перепланированного парка и установят на новом гранитном постаменте. К слову, в Макаровском парке имеется еще одна достопримечательность, связанная с именем известного русского ученого. Это копия деревянной беседки, между оригиналом которой и кабинетом Попова впервые была проведена радиосвязь.
Кронштадт: памятник Попову, беседка.
Ист. фото – cityspb.ru
Кронштадт: беседка.
Первое празднование Дня радио в СССР прошло с большим размахом. 7 мая 1945 года, пожалуй, не было в стране ни одной газеты, не поместившей на своих страницах публикации, в которой Попов обязательно именовался «великим русским ученым», а радио — «великим изобретением». Цит.: «Отмечая ту огромную роль, которую играет радио в культурной и политической жизни страны и в военное время, мы с гордостью сознаем, что это выдающееся изобретение принадлежит русскому ученому».

Ну а в ленинградском Центральном музее связи, которому, разумеется, присвоили имя Попова, в те дни открылась выставка, посвященная полувековому радиоюбилею. В ленинградских вузах учредили стипендии имени Попова, а в самом городе установили мемориальные доски: на здании Физического института ЛГУ (на доме 31 по Съездовской линии, где жил изобретатель) и на здании ЛЭИС, директором которого в 1905 году служил Попов.

Радио и в самом деле сыграло исключительную роль в жизни блокадного Ленинграда.

К началу войны в городе на Неве почти все дома были радиофицированы. В сети насчитывалось 459 тысяч радиоточек. А система оповещения для населения города была испытана еще в период советско-финской войны. В Ленинграде было установлено 1172 уличных рупора-громкоговорителя, на заводах и фабриках — 400 электросирен. А в знаменитом ленинградском Доме радио перед войной работали больше 500 человек.
Через три дня после начала войны жители обязаны были сдать имевшиеся у них вещательные радиоприемники в ближайшие отделения связи (их вернули после победы). Это распоряжение не касалось «тарелок», простейших устройств «Рекорд», подключаемых через розетку к радиосети. Каждый раз в начале бомбежки вещание программы прерывалось, включалась грамзапись с текстом тревоги. Потом раздавался стук метронома с учащенным ритмом 150–160 тактов в минуту. Когда опасность проходила, звучал сигнал отбоя, сопровождающийся звуками фанфар. Если никаких программ вещания не было, вновь включался метроном, но с замедленным ритмом 50–55 тактов в минуту. Радио в квартирах ленинградцев работало круглосуточно, и люди засыпали под звук метронома. Радио также служило источником информации о хлебных карточках: по нему передавали списки тех, кто их получал, а также часы и точки отоваривания.

Наконец, именно по радио ленинградцы узнали и о прорыве, а затем и полном снятии блокады, и о великой Победе.
Вспоминает Владимир Ярмагаев (1893–1973; житель блокадного Ленинграда, заслуженный артист РСФСР):

«...Жизнь в Ленинградском Доме радио никогда не затихала, но тогда ритмы ее были особенно напряженными. Вещание велось на разных языках: кроме нескольких наших программ шли и передачи эстонского радио; из одной из студий несется, бывало, по-фински: "Комиа, комиа, пуху Ленинград" ("Внимание, внимание! Говорит Ленинград"); в другой звучит эстонское: "Сурнум саксэн оккупантэн!" ("Смерть немецким захватчикам!"); в третьей австрийский коммунист Фрицу Фукс, работавший у нас тогда диктором и режиссером, поет куплеты собственного сочинения на немецком языке; а в диспетчерской раздается команда: "Аппаратная! Подготовьте станции на "Бориса" (такое кодовое название носила антифашистская передача). Я ж в это время брал цитру и шел в студию: проиграв условные позывные — начальные такты русской народной песни "Рябина", открывал передачу для партизан… Все эти передачи шли в эфир бесперебойно, начинались точно в назначенное время».

Цит. по: «Без антракта. Актеры города Ленина в годы блокады». Л, 1970 г.

Владимир Ярмагаев
8 мая 1945 года был подписан акт о полной и безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Целый день у репродукторов на улицах города толпились ленинградцы, но, не дождавшись официального сообщения об окончании войны, разочарованные разошлись по домам (завтра — среда, рабочий день).

Ложась спать, радио, по давно заведенной привычке, не выключали.

И вот тогда, глубокой ночью, когда стрелки часов показывали десять минут третьего…
Вспоминает Петр Александрович Палладин (1909–1975; в годы войны начальник радиовещательного узла связи Ленинградского радиокомитета):

«...Войска Красной армии уже перешли границы Германии, и мы, конечно же, ждали главного сообщения, но оно еще было впереди. Сознавая это, мы с особенной тщательностью готовили свою трансляционную и усилительную аппаратуру, проверяли каналы связи с междугородной телефонной станцией. Мы ждали этого часа. И он пришел. Хочу привести в заключение моих воспоминаний строки из короткого, но очень волнующего рассказа бывшей стенографистки Радиокомитета Антонины Иосифовны Булгаковой:

"Утром 9 мая 1945 года из радиоприемника в кабинете председателя Радиокомитета зазвучали позывные колокольчики Москвы. "Важное сообщение!" — воскликнул Виктор Антонович Ходоренко и помчался вниз, в диспетчерскую, на ходу бросив мне: "...беги к шоринофону". Я заняла место у "тубта", мощной усилительной стойки, и сразу же из Москвы раздался голос Левитана: "Говорит Москва! Передаем сообщение о подписании Акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил…" Я застенографировала это сообщение и побежала в машинописное бюро, здесь мне предложили диктовать всем машинисткам одновременно. Получив материал, бегу обратно в кабинет председателя. И снова следует команда Ходоренко: "Немедленно вызвать в студию диктора Михаила Меланеда". Через несколько минут ему вручили машинописный текст, и наш ленинградский диктор тут же с чувством большого подъема начал читать это сообщение в ленинградский эфир. В это время раздался звонок Саутина, директора Ленинградского отделения ТАСС. Откуда у вас текст? Ведь по телеграфу этот материал еще не получен. Виктор Антонович ответил, что это результат оперативной работы нашей стенографистки Булгаковой"»...

Цит. по: П. Палладин. «Действуйте по инструкции» (Из сб. «Ленинградское радио: от блокады до "оттепели"»). М., 1991 г.

Петр Александрович Палладин
9 мая 1945 года. 2 часа 10 минут…

Ленинградцы слушают самое главное за последние без малого четыре года радиосообщение.

Всё. Войне конец.

Победа…
Текст подготовил: Игорь Шушарин.
Верстка и дизайн: Светлана Григошина.
Фото из открытых источников и личного архива автора.

01.05. 2020
30 АПРЕЛЯ/1945
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